Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"63a60ed0-5340-43f3-912d-d6b0c8a63dd4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A tárcavezető tesztje pozitív lett.","shortLead":"A tárcavezető tesztje pozitív lett.","id":"20200706__koronavirus_bolivia_egeszsegugyi_miniszter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=63a60ed0-5340-43f3-912d-d6b0c8a63dd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6156dc93-a4b1-4779-a264-5511c013c8e1","keywords":null,"link":"/vilag/20200706__koronavirus_bolivia_egeszsegugyi_miniszter","timestamp":"2020. július. 06. 05:50","title":"Megfertőződött koronavírussal a bolíviai egészségügyi miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d0bf667-2539-40bd-ad7d-0506681011aa","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"kkv","description":"Az Arena4 indulásával már öt cég tíz csatornája verseng egymással Magyarországon a sportesemények közvetítési jogaiért - már azokért, amelyeket nem visz el a hozzájuk képest szinte korlátlan mennyiségű pénzből gazdálkodó MTVA. Kérdés, elbír-e ennyi tévét a piac. ","shortLead":"Az Arena4 indulásával már öt cég tíz csatornája verseng egymással Magyarországon a sportesemények közvetítési jogaiért...","id":"20200706_sport_kozvetites_teve_arena4_jogdij","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3d0bf667-2539-40bd-ad7d-0506681011aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3df411e-6402-4e68-8b75-f5e714c6db60","keywords":null,"link":"/kkv/20200706_sport_kozvetites_teve_arena4_jogdij","timestamp":"2020. július. 06. 19:30","title":"A legkeményebb magyar sport: csatornák öldöklő versenyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"082381e6-1665-401b-a590-ff3d971ad2a0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tíz fokkal lesz hidegebb, mint hétfőn.","shortLead":"Tíz fokkal lesz hidegebb, mint hétfőn.","id":"20200707_Szel_eso_vihar_idojaras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=082381e6-1665-401b-a590-ff3d971ad2a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"681478d2-bec9-4134-9643-8b9d1ec97976","keywords":null,"link":"/itthon/20200707_Szel_eso_vihar_idojaras","timestamp":"2020. július. 07. 05:27","title":"Szeles, esős, viharos nap következik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcf24771-ddc9-493f-ada1-d49f008329ff","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Ezekben az órákban választja meg a Magyar Tudományos Akadémia új elnökét, kérdés, az új vezetőnek milyen lapot oszt a kormány. Bár van, aki szerint az online szavazás miatt nem lefutott a meccs, forrásaink döntő többsége Freund Tamás agykutatót tartja befutónak. Ő helyreállítaná a kormánnyal a békét és szíve szerint visszavenné a kutatóhálózatokat, igaz, nem úgy, ahogy eredetileg volt. A másik pályázó, Pléh Csaba pszichológus a \"társadalom elé tükröt tartó kutatókat\" védené az őket ért kritikáktól.","shortLead":"Ezekben az órákban választja meg a Magyar Tudományos Akadémia új elnökét, kérdés, az új vezetőnek milyen lapot oszt...","id":"20200707_mta_freund_pleh_orban_palkovics_elkh","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bcf24771-ddc9-493f-ada1-d49f008329ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"198008b7-4a73-472a-a605-f2f0419edf3f","keywords":null,"link":"/itthon/20200707_mta_freund_pleh_orban_palkovics_elkh","timestamp":"2020. július. 07. 06:30","title":"Most talán kiderül, mire ment ki a kormány játéka az MTA-val","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f508ad5e-caaf-4eb5-894d-4ea1ffcbf0f9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A járvány Věra Jourová szerint minden korábbinál jobban rávilágított arra, hogy az újságírók szerepe kulcsfontosságú.","shortLead":"A járvány Věra Jourová szerint minden korábbinál jobban rávilágított arra, hogy az újságírók szerepe kulcsfontosságú.","id":"20200707_index_vera_jurova","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f508ad5e-caaf-4eb5-894d-4ea1ffcbf0f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04026f08-2455-4b48-a354-f9282140ff1d","keywords":null,"link":"/itthon/20200707_index_vera_jurova","timestamp":"2020. július. 07. 15:10","title":"Az Indexért aggódik az Európai Bizottság alelnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93e216d1-0dee-4520-825e-1c7d7aca443e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A PlayStation 4-re megjelent The Last of Us Part II ijesztő reakciókat váltott ki néhány felhasználóból: fenyegető üzenetekkel bombázzák a játék egyik szereplőjének hangjáért felelős Laura Baileyt.","shortLead":"A PlayStation 4-re megjelent The Last of Us Part II ijesztő reakciókat váltott ki néhány felhasználóból: fenyegető...","id":"20200706_laura_bailey_halalos_fenyegetes_the_last_of_us_part_2","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=93e216d1-0dee-4520-825e-1c7d7aca443e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ce036ee-82af-4f51-b31a-4fa79289d613","keywords":null,"link":"/tudomany/20200706_laura_bailey_halalos_fenyegetes_the_last_of_us_part_2","timestamp":"2020. július. 06. 09:03","title":"Halálos fenyegetéseket kap, megmutatta őket a Last of Us 2 szereplője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"920ba599-fdba-4042-b7f3-6dc1a0470f1f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"49 halottja van a japán természeti katasztrófának, 11 embert nem találnak.","shortLead":"49 halottja van a japán természeti katasztrófának, 11 embert nem találnak.","id":"20200707_eso_Japan_evakualas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=920ba599-fdba-4042-b7f3-6dc1a0470f1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52d62015-ebbd-435c-a865-d2e055d29e34","keywords":null,"link":"/vilag/20200707_eso_Japan_evakualas","timestamp":"2020. július. 07. 06:07","title":"Akkora eső van Japánban, hogy 1,2 millió embert evakuálnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de677c7c-f5df-4efb-8f70-f5fa9b23ddc3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Felgyújtottak egy kisrepülőgépet, ami kényszerleszállás után landolt a Yucatán-félszigeten. A gépet előtte mexikói légierő üldözte.","shortLead":"Felgyújtottak egy kisrepülőgépet, ami kényszerleszállás után landolt a Yucatán-félszigeten. A gépet előtte mexikói...","id":"20200706_kokain_mexiko_repulogep","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=de677c7c-f5df-4efb-8f70-f5fa9b23ddc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"778eb5d9-f5fb-445e-b652-80f0407eb825","keywords":null,"link":"/vilag/20200706_kokain_mexiko_repulogep","timestamp":"2020. július. 06. 06:40","title":"Több száz kiló kokaint találtak Mexikóban egy lángokban álló repülőgép közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]