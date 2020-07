Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"27c57f4a-8e96-4a56-89fa-453881518821","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A járványhelyzet miatt kisebb násznéppel, de megtartották a lagzit Stohl Andrásék.","shortLead":"A járványhelyzet miatt kisebb násznéppel, de megtartották a lagzit Stohl Andrásék.","id":"20200709_stohl_andras_vica_lakodalom_hazassag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=27c57f4a-8e96-4a56-89fa-453881518821&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38036573-1b6c-41fe-acf1-20cf3633cea5","keywords":null,"link":"/elet/20200709_stohl_andras_vica_lakodalom_hazassag","timestamp":"2020. július. 09. 07:43","title":"Stohl András megnősült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5688f3e-4ccb-42b6-ba52-eaebf42e3d9f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ideiglenesen visszavonul a zenekar. ","shortLead":"Ideiglenesen visszavonul a zenekar. ","id":"20200709_Lebetegedett_a_frontember_lefujja_osszes_idei_koncertjet_az_AWS","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c5688f3e-4ccb-42b6-ba52-eaebf42e3d9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0ec3bbc-296a-4608-98d9-bcff0e8c9b5c","keywords":null,"link":"/kultura/20200709_Lebetegedett_a_frontember_lefujja_osszes_idei_koncertjet_az_AWS","timestamp":"2020. július. 09. 10:45","title":"Lebetegedett a frontember, lefújja összes idei koncertjét az AWS","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad1545fa-7d3d-4be8-b583-e011d5506665","c_author":"Samsung","category":"brandchannel","description":"A világ legforróbb slágereit ma már nem csak Nyugat-Európában vagy az Egyesült Államokban írják. Elmerültünk a K-Pop varázslatos, unikorniscsillámokkal meghintett világában. \r

","shortLead":"A világ legforróbb slágereit ma már nem csak Nyugat-Európában vagy az Egyesült Államokban írják. Elmerültünk a K-Pop...","id":"samsungbch_20200709_kpop_bts_delkorea_popzene_psy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ad1545fa-7d3d-4be8-b583-e011d5506665&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ee4e2f9-95e0-4751-950e-3832c0dc5601","keywords":null,"link":"/brandchannel/samsungbch_20200709_kpop_bts_delkorea_popzene_psy","timestamp":"2020. július. 09. 10:30","title":"Ismerje meg Dél-Korea legforróbb exportcikkét, a K-Popot! (videók)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Samsung Electronics Magyar Zrt.","c_partnerlogo":"2c0ec50a-f6ed-4bd1-95d8-7983a8d77fc7","c_partnertag":"Samsung"},{"available":true,"c_guid":"b084edcc-f8fc-48b8-be4d-349a30a62a7f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Üzletemberek továbbra sem repülnek, turisták viszont igen.","shortLead":"Üzletemberek továbbra sem repülnek, turisták viszont igen.","id":"20200710_Hasitanak_a_fapadosok_a_valsagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b084edcc-f8fc-48b8-be4d-349a30a62a7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb9a4931-eafb-40a5-b656-5762ad9176b4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200710_Hasitanak_a_fapadosok_a_valsagban","timestamp":"2020. július. 10. 11:47","title":"Hasítanak a fapadosok a válságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3063508e-4d86-428f-922d-2b96ee750e6f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A pénzt főleg ingatlanbérlésre, illetve tanácsadásra költötték.","shortLead":"A pénzt főleg ingatlanbérlésre, illetve tanácsadásra költötték.","id":"20200709_trieszt_kikoto_magyar_allam_kulugy_adria_port_zrt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3063508e-4d86-428f-922d-2b96ee750e6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9db1a62a-1333-426f-95f5-61faddd66f66","keywords":null,"link":"/kkv/20200709_trieszt_kikoto_magyar_allam_kulugy_adria_port_zrt","timestamp":"2020. július. 09. 07:33","title":"11 milliárd forintot költött a külügy a trieszti kikötőcégre, miközben a terület még mindig nem az államé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26a26fd0-2fe3-437a-a2c1-ef204fe106cb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Vaszily Miklós szerint így volt praktikus.","shortLead":"Vaszily Miklós szerint így volt praktikus.","id":"20200710_TV2_szekhaz_Pesti_Sracok_tevecsatorna","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=26a26fd0-2fe3-437a-a2c1-ef204fe106cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35304fc9-5265-4d95-9c02-a6e02d075d79","keywords":null,"link":"/kultura/20200710_TV2_szekhaz_Pesti_Sracok_tevecsatorna","timestamp":"2020. július. 10. 14:38","title":"A TV2 székházába jegyezték be a Pesti Srácok tévécsatornáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3db2b7c7-7a9b-4af9-bd62-913498a74ab8","c_author":"Gáti Júlia","category":"360","description":"A kormány 1000 darabot rendelt a Celitron termékéből, amelynek gyártási jogát a cég egy amerikai társaságtól vette meg. ","shortLead":"A kormány 1000 darabot rendelt a Celitron termékéből, amelynek gyártási jogát a cég egy amerikai társaságtól vette meg. ","id":"20200709_fokusz_celitron_lelegeztetogep","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3db2b7c7-7a9b-4af9-bd62-913498a74ab8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2b85b2a-b8fc-41ee-bf50-0d75ec79ecda","keywords":null,"link":"/360/20200709_fokusz_celitron_lelegeztetogep","timestamp":"2020. július. 09. 13:00","title":"Izraeli katonabarátságnak köszönhető a magyar lélegeztetőgép-gyártás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39001a87-f065-4f6d-9fd0-0f645a5be8e2","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Szóban és tettben is megerősítette Peking, hogy a magáénak tekinti Hongkongot, amelynek sorsába kívülről nem tűr beleszólást, a belső ellenzéket pedig a vártnál is drasztikusabb nemzetbiztonsági törvénnyel kényszeríti megadásra.","shortLead":"Szóban és tettben is megerősítette Peking, hogy a magáénak tekinti Hongkongot, amelynek sorsába kívülről nem tűr...","id":"202028__sokkolt_hongkong__peking_berendezkedik__vasszigor__csizma_alatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=39001a87-f065-4f6d-9fd0-0f645a5be8e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb82404d-d626-4ed6-a837-2d2a961ca86b","keywords":null,"link":"/360/202028__sokkolt_hongkong__peking_berendezkedik__vasszigor__csizma_alatt","timestamp":"2020. július. 10. 15:00","title":"Peking megüzente: Hongkong az övé, és nem érdekli mások véleménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]