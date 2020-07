Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3a5b69e3-1458-4365-98c5-8da38eff69df","c_author":"HVG","category":"360","description":"Jóformán mindenki filmzenészként ismerte, de szerette volna, ha már műfajú zenéi révén is megmaradt az utókor emlékezetében. A Hangok a csendből című kantátáját a történelem minden névtelen hősének, üldözöttjének dedikálta.\r

","shortLead":"Jóformán mindenki filmzenészként ismerte, de szerette volna, ha már műfajú zenéi révén is megmaradt az utókor...","id":"202028_ennio_morricone_afilmzenesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3a5b69e3-1458-4365-98c5-8da38eff69df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b358cc7a-bb00-4d04-b4c7-c692efd85dab","keywords":null,"link":"/360/202028_ennio_morricone_afilmzenesz","timestamp":"2020. július. 10. 19:00","title":"Ennio Morricone: \"A zene az érzelmi hozzájárulás eszköze\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"498639f1-4c40-4891-8ee1-8b0c73f4ddc9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rengeteg kék medúza fészkelte be magát egy izraeli szénerőmű hűtővízcsatornájába. Nem először fordult elő ilyesmi.","shortLead":"Rengeteg kék medúza fészkelte be magát egy izraeli szénerőmű hűtővízcsatornájába. Nem először fordult elő ilyesmi.","id":"20200710_meduza_izrael_hutoviz_szeneromu","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=498639f1-4c40-4891-8ee1-8b0c73f4ddc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"183e9801-5ec0-455e-9fe5-b9b7a0143246","keywords":null,"link":"/tudomany/20200710_meduza_izrael_hutoviz_szeneromu","timestamp":"2020. július. 10. 16:03","title":"Medúzák ezrei okoztak gondot egy izraeli szénerőműnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"325e608f-8581-4c33-8b60-cb4bc41d468b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"A miniszter 225 millió forintból, pályázati támogatásból megújított apátsági múzeum átadóünnepségén beszélt erről.","shortLead":"A miniszter 225 millió forintból, pályázati támogatásból megújított apátsági múzeum átadóünnepségén beszélt erről.","id":"20200710_szijjarto_peter_bencesek_tihanyi_apatsag_keresztenyek_vallasi_kozosseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=325e608f-8581-4c33-8b60-cb4bc41d468b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8ec67c5-d8b8-455d-86d9-b85fad536835","keywords":null,"link":"/kultura/20200710_szijjarto_peter_bencesek_tihanyi_apatsag_keresztenyek_vallasi_kozosseg","timestamp":"2020. július. 10. 21:01","title":"Szijjártó: A keresztények a világ legüldözöttebb vallási közössége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d68ee540-0162-4cdb-a76c-43e52b34e370","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Úgy véli, nehéz szavakat találni azokra a szemenszedett hazugságokra, amelyeket az SZFE-vel kapcsolatban állítanak. ","shortLead":"Úgy véli, nehéz szavakat találni azokra a szemenszedett hazugságokra, amelyeket az SZFE-vel kapcsolatban állítanak. ","id":"20200710_Mate_Gabor_modellvaltas_SZFE","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d68ee540-0162-4cdb-a76c-43e52b34e370&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50739555-3d51-4f78-86f6-f0e3e4c242f0","keywords":null,"link":"/elet/20200710_Mate_Gabor_modellvaltas_SZFE","timestamp":"2020. július. 10. 13:12","title":"Máté Gábor a modellváltásról: Ebbe a Színművészeti egész adminisztrációja bele fog szakadni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57809ccb-b61c-41e8-8d10-2a645feb43de","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jól alakulnak az első oroszországi koronavírus-vakcina klinikai tesztjei: a kísérletben résztvevők mindegyikénél kialakult a vírus elleni immunitás.","shortLead":"Jól alakulnak az első oroszországi koronavírus-vakcina klinikai tesztjei: a kísérletben résztvevők mindegyikénél...","id":"20200710_oroszorszag_oroszok_koronavirus_vakcina_vedooltas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=57809ccb-b61c-41e8-8d10-2a645feb43de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5728320f-d5fe-4189-bbac-d574b198da31","keywords":null,"link":"/tudomany/20200710_oroszorszag_oroszok_koronavirus_vakcina_vedooltas","timestamp":"2020. július. 10. 17:03","title":"Úgy tűnik, működik az orosz koronavírus-vakcina","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"418d3d03-5892-41c3-804b-a6cedf46a170","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A miniszterelnök szerint enyhe ítélet született, de a történetnek nincs vége.","shortLead":"A miniszterelnök szerint enyhe ítélet született, de a történetnek nincs vége.","id":"20200710_Orban_a_Kaletaugyrol_Semmilyen_buntetes_nem_tunik_sulyosnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=418d3d03-5892-41c3-804b-a6cedf46a170&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6221a76d-e019-4dbb-be20-c056e440e1c3","keywords":null,"link":"/elet/20200710_Orban_a_Kaletaugyrol_Semmilyen_buntetes_nem_tunik_sulyosnak","timestamp":"2020. július. 10. 08:07","title":"Orbán a Kaleta-ügyről: Semmilyen büntetés nem tűnik súlyosnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Trump szerint ez csak a szélesebb körű tesztelés miatt van.","shortLead":"Trump szerint ez csak a szélesebb körű tesztelés miatt van.","id":"20200710_Rekordot_dontott_a_koronavirus_Amerikaban_egy_nap_alatt_64_ezer_uj_fertozott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1d3d88e-ccb9-4adf-9001-bd8320f28651","keywords":null,"link":"/vilag/20200710_Rekordot_dontott_a_koronavirus_Amerikaban_egy_nap_alatt_64_ezer_uj_fertozott","timestamp":"2020. július. 10. 06:25","title":"Rekordot döntött a koronavírus Amerikában: egy nap alatt 64 ezer új fertőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6ad3383-760f-4765-bb33-9c5801cb5588","c_author":"Pálmai Erika","category":"360","description":"A Hajógyári-szigetre tervezett, komoly fairtással járó állami gigaberuházás előkészítéséhez az ellenzéki óbudai önkormányzat is megadta tulajdonosi hozzájárulását, ám az azóta kirobbant vita nyomán ezt utólag megpróbálja visszavonni. A kormány alternatív javaslatról beszél.","shortLead":"A Hajógyári-szigetre tervezett, komoly fairtással járó állami gigaberuházás előkészítéséhez az ellenzéki óbudai...","id":"202028_tarolas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e6ad3383-760f-4765-bb33-9c5801cb5588&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fda9b520-c299-4627-a70e-bde2eaa6990b","keywords":null,"link":"/360/202028_tarolas","timestamp":"2020. július. 10. 11:00","title":"Ezer fát menthetnek meg Óbudán, ha sikerül megakadályozni a kormány terveit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]