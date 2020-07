Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a86affdc-94ff-43b9-b890-bfa2b802c549","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szomszédos Shedd Aquarium lakói a világ legnagyobb T-Rexét is láthatták.","shortLead":"A szomszédos Shedd Aquarium lakói a világ legnagyobb T-Rexét is láthatták.","id":"20200714_Ket_pingvin_bement_a_Chicagoi_muzeumba_es_megnezte_a_dinoszauruszokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a86affdc-94ff-43b9-b890-bfa2b802c549&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b946a6ea-a68e-4f78-afbb-755d3d2a4756","keywords":null,"link":"/elet/20200714_Ket_pingvin_bement_a_Chicagoi_muzeumba_es_megnezte_a_dinoszauruszokat","timestamp":"2020. július. 14. 14:27","title":"Két pingvin bement a chicagói múzeumba és megnézte a dinoszauruszokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13de471a-4ea5-4bca-adf1-d9122e87c53f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Oppo a kínai közösségi oldalra, a Weibóra tett ki egy bejegyzést arról, hogy július 15-én új gyorstöltőt mutat be a cég.","shortLead":"Az Oppo a kínai közösségi oldalra, a Weibóra tett ki egy bejegyzést arról, hogy július 15-én új gyorstöltőt mutat be...","id":"20200713_oppo_gyortoltes_akkumulator_aram_okosteleofn_125w_gyorstolto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=13de471a-4ea5-4bca-adf1-d9122e87c53f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8bac569-7460-4f7b-b62e-86a5780dc0db","keywords":null,"link":"/tudomany/20200713_oppo_gyortoltes_akkumulator_aram_okosteleofn_125w_gyorstolto","timestamp":"2020. július. 13. 09:33","title":"Brutális, 125W-os gyorstöltőt mutat be az Oppo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a8dd369-0f82-4b43-b222-bf87b0bd936e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A férfi így akart bosszút állni, mert szerinte a helyi kormányzat lerombolta az otthonát.\r

","shortLead":"A férfi így akart bosszút állni, mert szerinte a helyi kormányzat lerombolta az otthonát.\r

","id":"20200713_Buszsofor_Kina_to","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9a8dd369-0f82-4b43-b222-bf87b0bd936e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37e1c5e5-f93e-4b3c-8d0c-d5c7acdabdf3","keywords":null,"link":"/vilag/20200713_Buszsofor_Kina_to","timestamp":"2020. július. 13. 06:21","title":"Szándékosan tóba hajtott egy buszsofőr Kínában, 21 ember meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7611ac82-344c-49c9-9497-c095f5c6e38f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Banki kölcsönökre szorulhatnak az önkormányzatok, mert az állami hitelkeret lehetősége kikerült a jövő évi büdzséből. Azok a települések járhatnak rosszul, ahol egy nagy cég fizeti az iparűzési adó nagy részét.","shortLead":"Banki kölcsönökre szorulhatnak az önkormányzatok, mert az állami hitelkeret lehetősége kikerült a jövő évi büdzséből...","id":"20200713_hitelkeret_onkormanyzat_toosz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7611ac82-344c-49c9-9497-c095f5c6e38f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a76bd903-ae63-498f-856d-09526768965b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200713_hitelkeret_onkormanyzat_toosz","timestamp":"2020. július. 13. 10:00","title":"Eltűnt a költségvetésből a 200 milliárdos önkormányzati hitelkeret","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f12cd67-e49f-4d67-8d2b-57103b0aaa84","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Európai uniós összehasonlításban csak Máltán veszítettek a férfiak több munkaórát 2020 első negyedévében, mint Magyarországon. A magyar nők viszont alig dolgoztak kevesebbet.","shortLead":"Európai uniós összehasonlításban csak Máltán veszítettek a férfiak több munkaórát 2020 első negyedévében, mint...","id":"20200714_magyar_ferfiak_munkaora","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4f12cd67-e49f-4d67-8d2b-57103b0aaa84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a46324b-65f3-405f-826d-7565c99d9d56","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200714_magyar_ferfiak_munkaora","timestamp":"2020. július. 14. 15:58","title":"A magyar férfiak kiemelkedően sok munkaórát vesztettek a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc5a3f0c-3f20-474e-a987-3ca74206f45e","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Ez már a sokadik eset a térségben. Kerozin ömlött ki, ezúttal kétszer annyi, mint egy hónappal korábban. A kár óriási.","shortLead":"Ez már a sokadik eset a térségben. Kerozin ömlött ki, ezúttal kétszer annyi, mint egy hónappal korábban. A kár óriási.","id":"20200713_Norilszk_uezmanyag_olaj_kornyezetszennyezes_kerozin","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dc5a3f0c-3f20-474e-a987-3ca74206f45e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b72321b4-b74a-4681-a286-196636926f57","keywords":null,"link":"/zhvg/20200713_Norilszk_uezmanyag_olaj_kornyezetszennyezes_kerozin","timestamp":"2020. július. 13. 09:47","title":"Újból rengeteg üzemanyag ömlött ki Norilszk térségében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb64cd13-e8ac-4f95-8b04-ef10af088c3f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tizenharmadik alkalommal bukkant földgázra Pakisztánban a magyar olajipari vállalat.","shortLead":"Tizenharmadik alkalommal bukkant földgázra Pakisztánban a magyar olajipari vállalat.","id":"20200714_gaz_kondenzatum_pakisztan_mol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bb64cd13-e8ac-4f95-8b04-ef10af088c3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2f89e96-c8c8-461f-9b1f-6fc32a3a1fa5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200714_gaz_kondenzatum_pakisztan_mol","timestamp":"2020. július. 14. 09:05","title":"Gázt talált a Mol Pakisztánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20d2ed23-ffdd-4352-9c52-93de7b1d223c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Heritage aukciósház online árverésén egy licitáló közel 36 millió forintnyi dollárt fizetett egy régi, de bontatlan Mario-játékért. A nyertes kiléte nem ismert.","shortLead":"A Heritage aukciósház online árverésén egy licitáló közel 36 millió forintnyi dollárt fizetett egy régi, de bontatlan...","id":"20200713_super_mario_bros_arveres_heritage_aukcioshaz_jatekszoftver_nintendo_nes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=20d2ed23-ffdd-4352-9c52-93de7b1d223c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"145dbe7f-e22d-409f-8b54-37763dd2cd1b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200713_super_mario_bros_arveres_heritage_aukcioshaz_jatekszoftver_nintendo_nes","timestamp":"2020. július. 13. 10:03","title":"36 millióért vásárolt meg valaki egy aukción egy bontatlan Super Mario játékot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]