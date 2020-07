Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b54bace2-30f0-4ab0-9de8-1d5b0fe84b85","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Harmadával kevesebb felszámoló lesz a listán, és újak is kerülhetnek be, keddig nyújthatnak be pályázatot a cégek. Legutóbb hét évvel ezelőtt frissítették a felszámolói jegyzéket, akkor is a korábbinál jóval kevesebben jutottak be, többen megtámadták a döntést, mert szerintük túl nagy teret kaptak a szubjektív szempontok, ezzel egyszerűen újraosztották a piacot. Sokak szerint most is ez történik.","shortLead":"Harmadával kevesebb felszámoló lesz a listán, és újak is kerülhetnek be, keddig nyújthatnak be pályázatot a cégek...","id":"20200714_Megint_rostaljak_a_felszamolokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b54bace2-30f0-4ab0-9de8-1d5b0fe84b85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d96f72a0-9a18-44e5-afa5-5f8a2e47f65c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200714_Megint_rostaljak_a_felszamolokat","timestamp":"2020. július. 14. 12:20","title":"Megint rostálják a felszámolókat, újraoszthatják a jövedelmező piacot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1891eaa6-f12d-49b8-a3f5-bd7e2c0d1b8e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tesztelésről árultak el részleteket. ","shortLead":"A tesztelésről árultak el részleteket. ","id":"20200713_emmi_koronavirus_hatar_opreativ_torzs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1891eaa6-f12d-49b8-a3f5-bd7e2c0d1b8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ec76410-281d-4f7e-b15e-c5c315ea8e09","keywords":null,"link":"/itthon/20200713_emmi_koronavirus_hatar_opreativ_torzs","timestamp":"2020. július. 13. 18:25","title":"Második nekifutásra megkaptuk az érdemi válaszokat az új szabályokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f649f155-5c8d-41fe-9652-25a9798682b9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A francia Ubisoft idén ősszel adja ki az Assassin's Creed és a Watch Dogs játékáinak következő részét. A szoftverek pár hét különbséggel jelennek majd meg.","shortLead":"A francia Ubisoft idén ősszel adja ki az Assassin's Creed és a Watch Dogs játékáinak következő részét. A szoftverek pár...","id":"20200713_assassins_creed_valhalla_watch_dogs_legion_megjelenesi_datum_ubisoft_forward_osszefoglalo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f649f155-5c8d-41fe-9652-25a9798682b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a01c5aa-3a07-4e1f-99de-5d5a221c9a40","keywords":null,"link":"/tudomany/20200713_assassins_creed_valhalla_watch_dogs_legion_megjelenesi_datum_ubisoft_forward_osszefoglalo","timestamp":"2020. július. 13. 15:03","title":"Két remek Ubisoft-játék is jön ősszel, köztük az új Assassin's Creed","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a6efdcb-6d67-403a-96eb-ed64a4df4f32","c_author":"Földvári Zsuzsa / Bécs","category":"360","description":"Nemcsak Szíriában, hanem Bécs munkáslakta kerületében, a Favoritenben is háborúznak a törökök és a kurdok. Június végén az ausztriai kurdok békésnek indult tüntetése fajult tömegverekedéssé, miután fiatal törökök támadtak a felvonulókra, akik a török iszlamisták és nacionalisták kurdellenes agressziója ellen tiltakoztak.","shortLead":"Nemcsak Szíriában, hanem Bécs munkáslakta kerületében, a Favoritenben is háborúznak a törökök és a kurdok. Június végén...","id":"20200714_Szeretettel_Becsbol_Kurdtorok_kuzdelmek_a_vegeken","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a6efdcb-6d67-403a-96eb-ed64a4df4f32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69e1ee0c-6d83-4e45-9175-9fed3cb723db","keywords":null,"link":"/360/20200714_Szeretettel_Becsbol_Kurdtorok_kuzdelmek_a_vegeken","timestamp":"2020. július. 14. 11:30","title":"Szeretettel Bécsből: Véres összecsapás a járvány árnyékában ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bac88847-ca52-4265-8ce7-fab39cf0b9aa","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Lehet, hogy olyan kókusztejet iszik, ami majommunka árán került a polcokra? Állatvédők nyomására több ezer európai üzlet vette ki a kínálatából a makákók kizsákmányolásával begyűjtött kókuszokat. Arról megoszlanak a vélemények, hogy mekkora az országban a majommunka mértéke.","shortLead":"Lehet, hogy olyan kókusztejet iszik, ami majommunka árán került a polcokra? Állatvédők nyomására több ezer európai...","id":"20200713_Majommunkamentesseget_igazolo_cimkevel_arusitjak_a_jovoben_a_thaifoldi_kokuszdiot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bac88847-ca52-4265-8ce7-fab39cf0b9aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffc6b5c6-f42c-4ff3-a382-5382218b8e98","keywords":null,"link":"/zhvg/20200713_Majommunkamentesseget_igazolo_cimkevel_arusitjak_a_jovoben_a_thaifoldi_kokuszdiot","timestamp":"2020. július. 13. 11:55","title":"Majommunka-mentességet igazoló címkével árusítják a jövőben a thaiföldi kókuszdiót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13de471a-4ea5-4bca-adf1-d9122e87c53f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Oppo a kínai közösségi oldalra, a Weibóra tett ki egy bejegyzést arról, hogy július 15-én új gyorstöltőt mutat be a cég.","shortLead":"Az Oppo a kínai közösségi oldalra, a Weibóra tett ki egy bejegyzést arról, hogy július 15-én új gyorstöltőt mutat be...","id":"20200713_oppo_gyortoltes_akkumulator_aram_okosteleofn_125w_gyorstolto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=13de471a-4ea5-4bca-adf1-d9122e87c53f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8bac569-7460-4f7b-b62e-86a5780dc0db","keywords":null,"link":"/tudomany/20200713_oppo_gyortoltes_akkumulator_aram_okosteleofn_125w_gyorstolto","timestamp":"2020. július. 13. 09:33","title":"Brutális, 125W-os gyorstöltőt mutat be az Oppo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7510075-94c2-4526-9a80-0832568577c0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Élnének, zenélnének – írják a Facebookon közzétett bejegyzésben. ","shortLead":"Élnének, zenélnének – írják a Facebookon közzétett bejegyzésben. ","id":"20200714_Hooligans_koncertek_tomegrendezveny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b7510075-94c2-4526-9a80-0832568577c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2df4d45-46e9-412c-b155-38f0b7c9399d","keywords":null,"link":"/kultura/20200714_Hooligans_koncertek_tomegrendezveny","timestamp":"2020. július. 14. 12:37","title":"Hooligans: Kérünk minden döntéshozót, hogy ne alkalmazzanak tovább kettős mércét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30083dff-1d5b-4e0d-adb9-e76c549fce34","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nagy csökkenés már tavaly is látható volt.","shortLead":"A nagy csökkenés már tavaly is látható volt.","id":"20200713_Lopas_Rablas_Magyarorszag_karanten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=30083dff-1d5b-4e0d-adb9-e76c549fce34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fc979df-2340-4457-bf68-b78c83f559bb","keywords":null,"link":"/itthon/20200713_Lopas_Rablas_Magyarorszag_karanten","timestamp":"2020. július. 13. 10:30","title":"Nagyot csökkent a lopások száma Magyarországon, de nem a karantén miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]