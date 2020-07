Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d481100f-eb95-4088-9ac1-f2d1744e8508","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Augusztus 1-jétől visszaállít a korábbi, megszokott alapmenetrend.","shortLead":"Augusztus 1-jétől visszaállít a korábbi, megszokott alapmenetrend.","id":"20200714_mav_menetrend_regionalis_vonalak_ujrainditas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d481100f-eb95-4088-9ac1-f2d1744e8508&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe8aa6fe-7b7b-4804-add6-b9c8d6ad3cfe","keywords":null,"link":"/cegauto/20200714_mav_menetrend_regionalis_vonalak_ujrainditas","timestamp":"2020. július. 14. 18:49","title":"Tíz vonalon visszaállítja az eredeti menetrendet a MÁV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57809ccb-b61c-41e8-8d10-2a645feb43de","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Moderna által gyártott oltóanyagot július 27-én 30 ezer önkéntesen próbálják majd ki, hogy végérvényesen kiderüljön, legyőzi-e a koronavírust. A tömeges tesztelés fázisa a vakcinafejlesztés egyik utolsó állomása, és csak olyan szer juthat el ebbe a fázisba, amely korábban minden próbán jónak bizonyult.","shortLead":"Az amerikai Moderna által gyártott oltóanyagot július 27-én 30 ezer önkéntesen próbálják majd ki, hogy végérvényesen...","id":"20200715_koronavirus_vakcina_teszteles_moderna_oltoanyag_vedooltas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=57809ccb-b61c-41e8-8d10-2a645feb43de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8949c100-301c-4b7f-8dbc-9bf1a5a3a5cc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200715_koronavirus_vakcina_teszteles_moderna_oltoanyag_vedooltas","timestamp":"2020. július. 15. 13:08","title":"Ha ez sikeres, megvan a koronavírus elleni védőoltás: az utolsó tesztnél jár egy ígéretes vakcina","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ab775e0-9e31-44fa-a134-25af4e5f54f8","c_author":"Lehoczky Annamária","category":"gazdasag.zhvg","description":"Rügyfakadás, virágzás, termésérés, lombhullás: mind évszakosan ismétlődő események, amelyeket a klímaváltozás egyre inkább felborít és a természetes rend felborulása súlyos következményekkel jár. ","shortLead":"Rügyfakadás, virágzás, termésérés, lombhullás: mind évszakosan ismétlődő események, amelyeket a klímaváltozás egyre...","id":"20200715_eghajlatvaltozas_fenologia_novenyek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6ab775e0-9e31-44fa-a134-25af4e5f54f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"386f3f0d-8b72-4b39-9b08-1fcf2b95cd13","keywords":null,"link":"/zhvg/20200715_eghajlatvaltozas_fenologia_novenyek","timestamp":"2020. július. 15. 16:35","title":"Miért is baj az, ha már márciusban kinyílott a pitypang?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ba8ee2c-434f-44fd-81c0-b1c1bdd589e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nincs újabb elhunyt.","shortLead":"Nincs újabb elhunyt.","id":"20200716_Koronavirus_16_fovel_emelkedett_a_beazonositott_fertozottek_szama_itthon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5ba8ee2c-434f-44fd-81c0-b1c1bdd589e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6da37cc-d436-47d3-acc0-bb446607ae43","keywords":null,"link":"/itthon/20200716_Koronavirus_16_fovel_emelkedett_a_beazonositott_fertozottek_szama_itthon","timestamp":"2020. július. 16. 08:47","title":"Koronavírus: 16 fővel emelkedett a beazonosított fertőzöttek száma itthon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e063f56-4cd5-45fd-9faf-932509d315e8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A három nagy magyarországi autógyártó cég a tavaszi leállás után a nyáron is szünetet tart, ami nehéz helyzetbe hozza a beszállítókat. Van olyan cég, ahonnan 3-400 dolgozót is elküldhetnek.","shortLead":"A három nagy magyarországi autógyártó cég a tavaszi leállás után a nyáron is szünetet tart, ami nehéz helyzetbe hozza...","id":"20200715_autogyartas_beszallito","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0e063f56-4cd5-45fd-9faf-932509d315e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82d59de8-d171-4e43-8c01-273e92f79adf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200715_autogyartas_beszallito","timestamp":"2020. július. 15. 12:41","title":"Akár 15 ezer munkahely is veszélybe kerülhet az autógyártók leállása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3614f141-5d07-487b-9ddb-fcef14eab78c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Ingyenes online képzésen tanítják a Semmelweis Egészségnapon a stroke tüneteinek felismerését.","shortLead":"Ingyenes online képzésen tanítják a Semmelweis Egészségnapon a stroke tüneteinek felismerését.","id":"20200716_stroke_Semmelweis_Egyetem_orvos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3614f141-5d07-487b-9ddb-fcef14eab78c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f521d08-bec6-438b-a9f2-1913ef34c283","keywords":null,"link":"/tudomany/20200716_stroke_Semmelweis_Egyetem_orvos","timestamp":"2020. július. 16. 05:13","title":"Online tanítják a stroke tüneteit a Semmelweis Egyetem orvosai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ffee0c2-4589-4dd6-9180-c7c4af9acc92","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Csak Európában több tízmillió tonna textilhulladék keletkezik, ami hulladéklerakókba kerül vagy elégetik. Újrahasznosítani nehéz, egy francia építész azonban megoldást talált a problémára.","shortLead":"Csak Európában több tízmillió tonna textilhulladék keletkezik, ami hulladéklerakókba kerül vagy elégetik...","id":"20200715_Textilhulladekbol_keszitett_teglakat_egy_francia_epitesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1ffee0c2-4589-4dd6-9180-c7c4af9acc92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e8aba41-711e-498d-9833-cea35e554663","keywords":null,"link":"/zhvg/20200715_Textilhulladekbol_keszitett_teglakat_egy_francia_epitesz","timestamp":"2020. július. 15. 14:20","title":"Rongyból készített téglákat egy francia építész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46ba0e11-cf0d-449d-8da9-0539699aae14","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Sok embert még az sem tart vissza a szemeteléstől, hogy egy nemzeti parkban kirándulnak.","shortLead":"Sok embert még az sem tart vissza a szemeteléstől, hogy egy nemzeti parkban kirándulnak.","id":"20200715_nemzetipark_elefant_thaifold_muanyag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=46ba0e11-cf0d-449d-8da9-0539699aae14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b766ad3-fec8-408f-a40d-033beabecb2a","keywords":null,"link":"/zhvg/20200715_nemzetipark_elefant_thaifold_muanyag","timestamp":"2020. július. 15. 09:41","title":"Műanyagszemetet evett, meghalt egy thai nemzeti park elefántja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]