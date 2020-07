Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aaa4c8c5-9c5d-4ac7-b5c8-c7feaf0ddce9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több napon át karbantartást végez a navigációs rendszere mellett elsősorban óráiról ismert Garmin, miután több rendszerét, köztük néhány gyártósort is megfertőzött egy zsarolóvírus.","shortLead":"Több napon át karbantartást végez a navigációs rendszere mellett elsősorban óráiról ismert Garmin, miután több...","id":"20200724_garmin_zsarolovirus_kibertamadas_wastedlocker","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aaa4c8c5-9c5d-4ac7-b5c8-c7feaf0ddce9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d7226e8-c6a4-4cac-8d9f-b87bfa9b8bc2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200724_garmin_zsarolovirus_kibertamadas_wastedlocker","timestamp":"2020. július. 24. 10:15","title":"Zsarolóvírus-támadás érte a Garmint, napokra leáll több szolgáltatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"755f0262-ca1d-4c9e-8d35-339b34916ea0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár az Apple is ad olyan kiegészítőt tabletjéhez, amellyel az laptopszerű eszközzé válhat, ez túl drága. ","shortLead":"Bár az Apple is ad olyan kiegészítőt tabletjéhez, amellyel az laptopszerű eszközzé válhat, ez túl drága. ","id":"20200723_logitech_folio_touch_billentyuzet_tok_ipad_prohoz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=755f0262-ca1d-4c9e-8d35-339b34916ea0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb14f0bb-3972-4f55-b1a1-1e2cf1d398a6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200723_logitech_folio_touch_billentyuzet_tok_ipad_prohoz","timestamp":"2020. július. 23. 16:03","title":"Így lehet kevesebb pénzből laptop az iPad Próból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c095dda-34c0-4d11-b382-0089abd5e0b2","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Jogilag és anyagilag is garantálják a gyülekezet helyzetét és szerepét.","shortLead":"Jogilag és anyagilag is garantálják a gyülekezet helyzetét és szerepét.","id":"20200724_Emberoltokre_szol_a_a_Hit_Gyulekezete_es_Semjen_Zsolt_paktumja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c095dda-34c0-4d11-b382-0089abd5e0b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7678833f-406f-46b0-b089-78e84bea5b38","keywords":null,"link":"/itthon/20200724_Emberoltokre_szol_a_a_Hit_Gyulekezete_es_Semjen_Zsolt_paktumja","timestamp":"2020. július. 24. 11:41","title":"Emberöltőkre szól a Hit Gyülekezete és Semjén Zsolt szerződése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b781edb7-32af-434e-82f3-3f26692fad4b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A krimi hamarosan ismét megjelenik magyarul, ezúttal a Helikon Kiadó életműsorozatában. De hiába az az eredeti könyv címe, hogy Ten Little Niggers, magyarul már nem a tükörfordítás az új cím.","shortLead":"A krimi hamarosan ismét megjelenik magyarul, ezúttal a Helikon Kiadó életműsorozatában. De hiába az az eredeti könyv...","id":"20200723_Ujra_kiadjak_Agatha_Christie_egyik_legnepszerubb_konyvet_de_mar_nem_a_Tiz_kicsi_neger_lesz_a_cime","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b781edb7-32af-434e-82f3-3f26692fad4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06533fdf-1433-4069-8d5e-3f45b1d46d15","keywords":null,"link":"/kultura/20200723_Ujra_kiadjak_Agatha_Christie_egyik_legnepszerubb_konyvet_de_mar_nem_a_Tiz_kicsi_neger_lesz_a_cime","timestamp":"2020. július. 23. 12:50","title":"Újra kiadják Agatha Christie egyik legnépszerűbb könyvét, de már nem a Tíz kicsi néger lesz a címe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bf47383-42f3-4503-9687-29ed91c92941","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Számos új funkcióval bővíti a Messengert a Facebook, amellyel még biztonságosabbá válik az üzenetküldő. A fejlesztések egyike az appon belüli arc és ujjlenyomat általi azonosítás, amely iPhone-on és iPaden már elérhető.","shortLead":"Számos új funkcióval bővíti a Messengert a Facebook, amellyel még biztonságosabbá válik az üzenetküldő. A fejlesztések...","id":"20200723_facebook_messenger_frissites_touch_face_id_arcazonositas_uzenetkuldo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9bf47383-42f3-4503-9687-29ed91c92941&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d7fc7f0-1246-406a-9eb2-1342a65bcc68","keywords":null,"link":"/tudomany/20200723_facebook_messenger_frissites_touch_face_id_arcazonositas_uzenetkuldo","timestamp":"2020. július. 23. 11:03","title":"Bekerült egy kapcsoló a Messengerbe, amellyel lezárhatja az üzeneteit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4f00d30-e6aa-47a6-8f53-934ff686df02","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Egy vastag fehér festékréteg mögé bújtatta az alkotást. ","shortLead":"Egy vastag fehér festékréteg mögé bújtatta az alkotást. ","id":"20200723_Rejtett_rajzra_bukkantak_Picasso_egyik_kepe_alatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d4f00d30-e6aa-47a6-8f53-934ff686df02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6200758-6223-4b14-8b98-9bda989634e7","keywords":null,"link":"/kultura/20200723_Rejtett_rajzra_bukkantak_Picasso_egyik_kepe_alatt","timestamp":"2020. július. 23. 14:32","title":"Rejtett rajzra bukkantak Picasso egyik képe alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af39976c-4fd5-4eb9-bee1-c9fe9570125a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Steve Wozniaknak nagyon rosszul esik, hogy valakik a nevével és arcával visszaélve próbálják csőbe húzni az internetezőket.","shortLead":"Steve Wozniaknak nagyon rosszul esik, hogy valakik a nevével és arcával visszaélve próbálják csőbe húzni...","id":"20200724_apple_tarsalapito_steve_wozniak_google_youtube_bitcoinos_csalas_twitter_hackertamadas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af39976c-4fd5-4eb9-bee1-c9fe9570125a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f2409cf-8ce7-46dc-8052-f1ddb4ddf78d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200724_apple_tarsalapito_steve_wozniak_google_youtube_bitcoinos_csalas_twitter_hackertamadas","timestamp":"2020. július. 24. 16:03","title":"Az Apple társalapítója beperelte a Google-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e48cfaf3-b31f-4143-ab95-d9eb927faec4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"76 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 4-en vannak lélegeztetőgépen.","shortLead":"76 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 4-en vannak lélegeztetőgépen.","id":"20200723_Koronavirus_14_fovel_emelkedett_a_beazonositott_fertozottek_szama","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e48cfaf3-b31f-4143-ab95-d9eb927faec4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03410fd3-195e-4b64-9724-863fd0435268","keywords":null,"link":"/itthon/20200723_Koronavirus_14_fovel_emelkedett_a_beazonositott_fertozottek_szama","timestamp":"2020. július. 23. 09:16","title":"Koronavírus: 14 fővel emelkedett a beazonosított fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]