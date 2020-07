Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9529a284-294f-4b4b-91fb-d149dc7d2519","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ötszáz forintért lehet egy napig hajókázni a Dunakanyarban.","shortLead":"Ötszáz forintért lehet egy napig hajókázni a Dunakanyarban.","id":"20200723_mav_mahart_duanakanyar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9529a284-294f-4b4b-91fb-d149dc7d2519&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97d9b4c9-36ef-4df9-a052-961b29190b4b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200723_mav_mahart_duanakanyar","timestamp":"2020. július. 23. 18:10","title":"Már a MÁV-pénztárakban is lehet napijegyet venni a dunakanyari hajójáratra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"949062c0-1479-470a-819e-b1803d443cf4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányzati tájékoztató oldal szerint 24 elhunytnál nem tudnak meglévő társbetegségről.","shortLead":"A kormányzati tájékoztató oldal szerint 24 elhunytnál nem tudnak meglévő társbetegségről.","id":"20200723_koronavirus_halal_magyar_megye","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=949062c0-1479-470a-819e-b1803d443cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1ada1a8-61e6-4709-8787-3a6171efd033","keywords":null,"link":"/itthon/20200723_koronavirus_halal_magyar_megye","timestamp":"2020. július. 23. 19:02","title":"Három megyében nem szedett halálos áldozatot a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5546ef3-ae3c-49f6-bc06-ea503045bdc4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Elköszönt a követőktől az Index zenei blogjának elindítója.","shortLead":"Elköszönt a követőktől az Index zenei blogjának elindítója.","id":"20200724_Bucsuzik_a_Stenk_is__ebben_a_formajaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e5546ef3-ae3c-49f6-bc06-ea503045bdc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"929501ea-44b8-4fad-9e90-c7ff719ed5e6","keywords":null,"link":"/kultura/20200724_Bucsuzik_a_Stenk_is__ebben_a_formajaban","timestamp":"2020. július. 24. 13:47","title":"Búcsúzik a Stenk is - ebben a formájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b366b365-c8d4-48e3-93df-76b85822539e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy élelmes informatikus a közösségnek ajánlotta fel az Index tükördomainjét.","shortLead":"Egy élelmes informatikus a közösségnek ajánlotta fel az Index tükördomainjét.","id":"20200722_index_xedni_domain_webcim_dull_szabolcs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b366b365-c8d4-48e3-93df-76b85822539e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6642459-63b3-4b8f-b2f1-882e85bd9d35","keywords":null,"link":"/tudomany/20200722_index_xedni_domain_webcim_dull_szabolcs","timestamp":"2020. július. 22. 17:50","title":"Index-ügy: valaki már lefoglalta a xedni.hu címet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b99f0224-5357-4edf-b1e3-9ed74057e8c3","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A kommunista szobrokat bemutató szoborparkban, a budavári Mária Magdolna-toronyban és a bükfürdői termálfürdőben is lehet mobillal fizetni.","shortLead":"A kommunista szobrokat bemutató szoborparkban, a budavári Mária Magdolna-toronyban és a bükfürdői termálfürdőben is...","id":"20200722_Mar_mobillal_is_fizethet_aki_izelitot_szeretne_a_kommunista_diktatura_szellemebol_Budapesten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b99f0224-5357-4edf-b1e3-9ed74057e8c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41907186-0272-4f7e-98bd-3970e8d72f2a","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200722_Mar_mobillal_is_fizethet_aki_izelitot_szeretne_a_kommunista_diktatura_szellemebol_Budapesten","timestamp":"2020. július. 22. 14:19","title":"Már mobillal is fizethet, aki ízelítőt szeretne a kommunista diktatúra szelleméből Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f508ad5e-caaf-4eb5-894d-4ea1ffcbf0f9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Kolosy térről a karmelita kolostorhoz terveznek vonulni.","shortLead":"A Kolosy térről a karmelita kolostorhoz terveznek vonulni.","id":"20200722_index_tuntetes_momentum","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f508ad5e-caaf-4eb5-894d-4ea1ffcbf0f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d05da6e6-0ae8-4ef4-934e-adc0037df71c","keywords":null,"link":"/itthon/20200722_index_tuntetes_momentum","timestamp":"2020. július. 22. 19:24","title":"Tüntetést szervez az Index mellett a Momentum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5f8f0aa-ae8d-493a-932d-e093ace086a2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A Nagy Etióp Reneszánsz Duzzasztógát elkészült, a víztározó feltöltésének első szakasza megtörtént, most a gát turbináinak kipróbálása következik.","shortLead":"A Nagy Etióp Reneszánsz Duzzasztógát elkészült, a víztározó feltöltésének első szakasza megtörtént, most a gát...","id":"20200722_nilus_gat_etiopia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e5f8f0aa-ae8d-493a-932d-e093ace086a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cef5318f-a9c2-4352-8f79-25f2a75e50ea","keywords":null,"link":"/vilag/20200722_nilus_gat_etiopia","timestamp":"2020. július. 22. 21:12","title":"Már tesztelik a gátat, amivel Etiópia magára haragította a Nílusi-menti országokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"703e4237-253f-48b6-ba2f-f337001fa8fd","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Kispest, Nagy Lopás - ez volt a címe Paroczai Anikó kispesti momentumos képviselő februári sorozatának. Az önkormányzat átláhatósági tanácsnoka a tavaly őszi választási kampányban több helyi politikust is korrupció gyanúba keverő hangfelvételek tartalmának járt utána. Eljutott Kránitz Krisztián eltitkolt spanyol villájáig, de a múlt héten a történet abszurd fordulatokat vett, melyekről M.Kiss Csaba kérdezi az érintettet.","shortLead":"Kispest, Nagy Lopás - ez volt a címe Paroczai Anikó kispesti momentumos képviselő februári sorozatának. Az önkormányzat...","id":"20200723_Ezt_nem_lehet_ugy_hogy_nem_vagyunk_jobbak_mint_a_Fidesz__Paroczai_Aniko_momentumos_kepviselo_a_HVG_Teraszon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=703e4237-253f-48b6-ba2f-f337001fa8fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab8f0a87-6ccd-44ab-b076-461bee4df904","keywords":null,"link":"/360/20200723_Ezt_nem_lehet_ugy_hogy_nem_vagyunk_jobbak_mint_a_Fidesz__Paroczai_Aniko_momentumos_kepviselo_a_HVG_Teraszon","timestamp":"2020. július. 23. 19:00","title":"\"Ezt nem lehet úgy, hogy nem vagyunk jobbak, mint a Fidesz\" - Paróczai Anikó kispesti képviselő a HVG Teraszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]