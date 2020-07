Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"92b86952-ba72-4f30-991a-cafe20fa79c6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy extra kiegészítő segítségével házasítana össze két iPadet az Apple úgy, hogy számítógépként funkcionáljanak. De a táblagép iPhone-nal is helyettesíthető lenne.","shortLead":"Egy extra kiegészítő segítségével házasítana össze két iPadet az Apple úgy, hogy számítógépként funkcionáljanak. De...","id":"20200729_apple_ipad_szababadalom_szamitogep","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=92b86952-ba72-4f30-991a-cafe20fa79c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91da4b61-f899-49cd-b079-fb48ada05320","keywords":null,"link":"/tudomany/20200729_apple_ipad_szababadalom_szamitogep","timestamp":"2020. július. 29. 11:03","title":"Különleges szabadalmat készített az Apple: számítógépet csinálna két iPadből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0165d86-4f02-4f62-b5e9-2f8dd3894946","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Gmail hamarosan minden olyan beérkező levelet a küldő logójával látja majd el, amelyikben megbízhat a felhasználó.","shortLead":"A Gmail hamarosan minden olyan beérkező levelet a küldő logójával látja majd el, amelyikben megbízhat a felhasználó.","id":"20200730_google_gmail_email_jeloles_hitelesitett_felado","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e0165d86-4f02-4f62-b5e9-2f8dd3894946&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ae8e37b-4222-44e9-8b2c-63299e4b5921","keywords":null,"link":"/tudomany/20200730_google_gmail_email_jeloles_hitelesitett_felado","timestamp":"2020. július. 30. 08:03","title":"Bevezet egy új jelölést a Gmail, jó lesz mindig megnézni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be1b6247-76c5-451a-a154-8a899fac4519","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A kétszeres olimpiai bajnok vívó volt az egyedüli jelölt.","shortLead":"A kétszeres olimpiai bajnok vívó volt az egyedüli jelölt.","id":"20200729_nagy_timea_lett_a_halhatatlan_magyar_sportolok_elnoke","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=be1b6247-76c5-451a-a154-8a899fac4519&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3c8d7bd-215d-4545-87ac-c30fd3a08ba8","keywords":null,"link":"/sport/20200729_nagy_timea_lett_a_halhatatlan_magyar_sportolok_elnoke","timestamp":"2020. július. 29. 13:16","title":"Nagy Tímea lett a halhatatlan magyar sportolók elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8c66bab-f4f1-4bbf-9ac1-0ea844a5b543","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Pozitív tesztet produkált Mariano Diaz, a Real Madrid befejezője.","shortLead":"Pozitív tesztet produkált Mariano Diaz, a Real Madrid befejezője.","id":"20200728_Koronavirusos_a_Real_Madrid_csatara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b8c66bab-f4f1-4bbf-9ac1-0ea844a5b543&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae9f4bea-cfe3-4e12-8280-b4491d474e3c","keywords":null,"link":"/sport/20200728_Koronavirusos_a_Real_Madrid_csatara","timestamp":"2020. július. 28. 14:41","title":"Koronavírusos a Real Madrid csatára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0006d902-2842-405b-be56-7762fca562d0","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Nem meglepő, hogy a közelmúltban tartott brüsszeli csúcstalálkozón a történelmi jelentőségű gazdasági megállapodások álltak az előtérben, ugyanakkor azon sincs mit csodálkozni, hogy ezúttal is a jogállam húzta a rövidebbet. Így látja a helyzetet Slawomir Sierakowski, a varsói Haladó Tanulmányok Intézetének igazgatója, a Német Külkapcsolati Tanács vezető munkatársa. ","shortLead":"Nem meglepő, hogy a közelmúltban tartott brüsszeli csúcstalálkozón a történelmi jelentőségű gazdasági megállapodások...","id":"20200730_Az_EU_a_sajat_populistait_segiti","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0006d902-2842-405b-be56-7762fca562d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f30acca-cf6f-40c7-9ca2-d74c9b15c7ef","keywords":null,"link":"/360/20200730_Az_EU_a_sajat_populistait_segiti","timestamp":"2020. július. 30. 07:33","title":"Az EU a saját populistáit segíti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f41aa9c7-6f4e-4ec7-bdc5-ab376ba3f735","c_author":"Tálas Andrea","category":"360","description":"Állami pénzen őrzött oligarchák, a kormányfőt lejárató fotók, rajtaütés az államfő hivatalán, két hete tartó, szűnni nem akaró tüntetések. \r

","shortLead":"Állami pénzen őrzött oligarchák, a kormányfőt lejárató fotók, rajtaütés az államfő hivatalán, két hete tartó, szűnni...","id":"20200729_A_Feketetenger_kalozai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f41aa9c7-6f4e-4ec7-bdc5-ab376ba3f735&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2760728-a3a1-45c7-b75c-80546e1ced30","keywords":null,"link":"/360/20200729_A_Feketetenger_kalozai","timestamp":"2020. július. 29. 17:00","title":"Megelégelték a korrupciót, forró lett a nyár a bolgár belpolitikában ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Később köszönetet mondtak, amiért el tudtak jutni a kórházba.","shortLead":"Később köszönetet mondtak, amiért el tudtak jutni a kórházba.","id":"20200728_Motoros_rendor_terhes_Hosok_tere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ead05cf4-ae74-4793-8ac9-c3421efce6c0","keywords":null,"link":"/itthon/20200728_Motoros_rendor_terhes_Hosok_tere","timestamp":"2020. július. 28. 11:28","title":"Motoros rendőrök segítettek egy vajúdó nőnek a Hősök terénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e360b5f-14db-4a9f-8148-27046463d1fb","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"Írásbeli figyelmeztetést kapott a veszprémi Csolnoky Ferenc Kórház orvosigazgatója, aki Semmelweis-napi dicséretre terjesztette fel azt a kollégájukat, akit korábban vesztegetésért felfüggesztett börtönre ítéltek. A kórház főigazgatója szerint kollégájukat hiányos adatok alapján terjesztették fel dicséretre. Az orvos elismerését etikai okokból elfogadhatatlannak tartja az EMMI, és a Magyar Orvosi Kamara is jelezte: az onkológus-nőgyógyász kitüntetése nem volt megalapozott és időszerű. ","shortLead":"Írásbeli figyelmeztetést kapott a veszprémi Csolnoky Ferenc Kórház orvosigazgatója, aki Semmelweis-napi dicséretre...","id":"20200728_halapenz_veszpremi_korhaz_udvary_doktor_visszavonnak_a_vesztegetesert_elitelt_veszpremi_orvos_dicseretet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3e360b5f-14db-4a9f-8148-27046463d1fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e76afdfd-3196-4066-a729-96f19320d234","keywords":null,"link":"/itthon/20200728_halapenz_veszpremi_korhaz_udvary_doktor_visszavonnak_a_vesztegetesert_elitelt_veszpremi_orvos_dicseretet","timestamp":"2020. július. 28. 18:17","title":"Kihátrál a kórház a vesztegetés miatt elítélt orvos kitüntetéséből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]