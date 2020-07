Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Meg kell ismételni a másodfokú eljárást a Szeviép vezetői ellen indított perben – döntött a Pécsi Ítélőtábla.
Most sem lett ítélet a Szeviép-ügyben
2020. július. 30. 13:06

Sokévnyi munkájába telt a Microsoftnak, mire elkészítette és kiadta legújabb oprendszerét, a Windows 10-et. A szoftver most lett 5 éves. Épp most ünnepli 5. születésnapját a Windows 10
2020. július. 30. 10:33

A Csillagvizsgáló Blog szervezésében új, országos kezdeményezés született: asztrofotósok, amatőr csillagászok és szakértők járják majd a vidéket, hogy a csillagászatról beszélgessenek, érdekességeket osszanak meg egymással. A bemutatókhoz bárki csatlakozhat.
Nézzen csak fel az égre: esti csillaglesre hívnak szerte az országban
2020. július. 31. 08:33

Amióta negyedéves bontásban teszik közzé az Egyesült Államok GDP-adatait, egyszer sem volt a mostanihoz fogható visszaesés. Eközben az első alkalommal munkanélküli segélyért folyamodók száma is újra nőni kezdett.
Soha nem zuhant még ekkorát az amerikai gazdaság
2020. július. 30. 16:06

Fájdalmas együttlét, a libidó elvesztése, gyakoribb betegségek - a változókor kellemetlen tünetei között ezek is megjelenhetnek. De hogyan lehet "túlélni" ezt a nehéz időszakot, hogyan tudjuk elkerülni, hogy ez az időszak a párkapcsolatunkban gondot okozzon?
Nem kell búcsúzni az együttléttől, ha jön a menopauza
2020. július. 31. 07:30

Tevan Imre újságíró a Facebook-oldalán írta ki, visszamegy az Indexhez. Bodolai László, az igazgatóság elnöke egy közleményben megerősítette az információt. Frissítés: azóta kiderült, mégsem. Megvan, ki lesz az Index új főszerkesztő-helyettese (frissítve)
2020. július. 30. 10:06

Megszületett a döntés: a kormány augusztus 15-e után sem engedélyez 500 fősnél nagyobb rendezvényeket. Így nem kerül sor az augusztusra második felére átütemezett fesztiválokra és több nagyobb koncertre sem. A most meghozott döntés ilyenformán még nehezebb helyzetbe sodorhatja az eddig is több sebből vérző hazai zenei- és rendezvényipart.

Nem lesznek fesztiválok, folytatódik a magyar zeneipar vesszőfutása
2020. július. 30. 11:30

Az Index túlélése attól függ, hogy sikerül-e karakteres új főszerkesztőt találni az élére – véli a Petőfi Irodalmi Múzeum igazgatója.

Demeter Szilárd: Az Index bedarálása a balliberális oldal érdeke volt
2020. július. 31. 19:55