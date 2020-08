Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9ecc2214-a94a-4797-a466-020c19c77052","c_author":"Gáti Júlia, Gyenis Ágnes","category":"360","description":"A kémiai gyérítés nem elég hatékony, és a környezetre is ártalmas. Az időjárás sem kedvezett, ezért most sok helyen kapkodva próbálják elejét venni a szúnyogok terjedésének. Pedig az irtás jó üzlet egyes cégeknek. ","shortLead":"A kémiai gyérítés nem elég hatékony, és a környezetre is ártalmas. Az időjárás sem kedvezett, ezért most sok helyen...","id":"202031__szunyoggyerites__okologiai_artalmak__kozpontositva__szertelenul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9ecc2214-a94a-4797-a466-020c19c77052&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5af6e3a5-91d6-4e6e-bc68-64f1154116ec","keywords":null,"link":"/360/202031__szunyoggyerites__okologiai_artalmak__kozpontositva__szertelenul","timestamp":"2020. augusztus. 04. 13:00","title":"Sok helyen már elviselhetetlen a szúnyoginvázió, pedig nem kellene így lennie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e31b84e-4780-4eb6-a6c6-10b89e105ebc","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"Segélykiáltásnak és felhívásnak szánta a kortárs olasz irodalom nagyasszonya a nők elleni erőszak megrázó eseteiről szóló új könyvét, de a HVG-nek adott interjújában Dacia Maraini elmondja azt is, szerinte hogyan kerülhetik el a nők, hogy áldozatok legyenek. ","shortLead":"Segélykiáltásnak és felhívásnak szánta a kortárs olasz irodalom nagyasszonya a nők elleni erőszak megrázó eseteiről...","id":"202030__dacia_maraini_olasz_iro__moraviarol_lejaratott_emancipaciorol__ferfitekintetek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7e31b84e-4780-4eb6-a6c6-10b89e105ebc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcfe24ad-9de9-446f-9b25-91f6fef0c1bf","keywords":null,"link":"/360/202030__dacia_maraini_olasz_iro__moraviarol_lejaratott_emancipaciorol__ferfitekintetek","timestamp":"2020. augusztus. 04. 16:00","title":"Egy nőpárti írónő, aki szerint a feminizmus már halott ideológia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9308620-7b18-4d22-97da-b4d8b28c51ac","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szuperritka Pullman Landauletből az egykori afrikai elnöknek három is parkolt a garázsában. ","shortLead":"A szuperritka Pullman Landauletből az egykori afrikai elnöknek három is parkolt a garázsában. ","id":"20200803_elado_a_togoi_diktator_hatalmas_regi_mercedese_pullman_landaulet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c9308620-7b18-4d22-97da-b4d8b28c51ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c0e74ed-7142-46a6-9112-b3380bcc0048","keywords":null,"link":"/cegauto/20200803_elado_a_togoi_diktator_hatalmas_regi_mercedese_pullman_landaulet","timestamp":"2020. augusztus. 03. 06:41","title":"Eladó a togói diktátor hatalmas régi Mercedese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92caec4b-97cd-4e46-9ce1-726a2444f13b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Távozó Indexesek Facebook-oldalán jelent meg egy kép, ami arra utalhat, hogy lesz új lap.","shortLead":"A Távozó Indexesek Facebook-oldalán jelent meg egy kép, ami arra utalhat, hogy lesz új lap.","id":"20200803_index_lesz_masik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=92caec4b-97cd-4e46-9ce1-726a2444f13b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48c864de-a25b-4383-88b9-2ee6fbae5448","keywords":null,"link":"/itthon/20200803_index_lesz_masik","timestamp":"2020. augusztus. 03. 08:34","title":"Üzentek a távozó indexesek: Lesz másik!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bec2fec7-6419-4600-bab1-3b24da18dcd8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elfogtak két férfit a rendőrök Budapesten, akik a gyanú szerint 15 katalizátort loptak el a fővárosban, illetve vidéken. A páros egy lopott bicikli hirdetésén bukott meg.","shortLead":"Elfogtak két férfit a rendőrök Budapesten, akik a gyanú szerint 15 katalizátort loptak el a fővárosban, illetve...","id":"20200803_katalizator_tolvaj_kerekbilincs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bec2fec7-6419-4600-bab1-3b24da18dcd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89806de7-88c1-478b-a0fc-4132806e37a0","keywords":null,"link":"/cegauto/20200803_katalizator_tolvaj_kerekbilincs","timestamp":"2020. augusztus. 03. 09:14","title":"Egy lopott biciklin csúsztak el a katalizátor-tolvajok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48920a30-ad7b-4e8e-afbd-6faa57a4fdec","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A minisztérium szerint nem nyert bizonyítást, hogy bármilyen zaklatás történt volna a Budapesti Operettszínházban.","shortLead":"A minisztérium szerint nem nyert bizonyítást, hogy bármilyen zaklatás történt volna a Budapesti Operettszínházban.","id":"20200804_Emmi_zaklatas_Operettszinhaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=48920a30-ad7b-4e8e-afbd-6faa57a4fdec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f22ea252-c459-4436-9257-671a7500f36a","keywords":null,"link":"/kultura/20200804_Emmi_zaklatas_Operettszinhaz","timestamp":"2020. augusztus. 04. 19:02","title":"Emmi: Nem volt zaklatás az Operettszínházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dd7ed7e-33d6-4236-9372-4be2b20e17db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párbeszédes Szabó Tímeának elsőként sikerült bejutnia az intézménybe. A költségeket nem tudta kinyomozni, azt ugyanis továbbra is titkolják.","shortLead":"A párbeszédes Szabó Tímeának elsőként sikerült bejutnia az intézménybe. A költségeket nem tudta kinyomozni, azt ugyanis...","id":"20200803_kiskunhalas_jarvanykorhaz_szabo_timea_parbeszed","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5dd7ed7e-33d6-4236-9372-4be2b20e17db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5ec81df-3b69-4bef-a777-e71333a0c0e4","keywords":null,"link":"/itthon/20200803_kiskunhalas_jarvanykorhaz_szabo_timea_parbeszed","timestamp":"2020. augusztus. 03. 16:49","title":"Eddig összesen 30 beteget ápoltak a kiskunhalasi járványkórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ce97867-0834-4f48-8914-51826b60435d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Tiltakozó megmozdulásokat lengettek be a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatói válaszul az intézmény új kuratóriumának tagjaira. Mint korábban írták: nem fogadják el a Vidnyánszky Attila vezette testületet.","shortLead":"Tiltakozó megmozdulásokat lengettek be a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatói válaszul az intézmény új...","id":"20200804_Megmozdulasokat_igernek_a_Szinmuveszetis_hallgatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8ce97867-0834-4f48-8914-51826b60435d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d004a6c-8cac-4e05-b677-b9cb43beac60","keywords":null,"link":"/kultura/20200804_Megmozdulasokat_igernek_a_Szinmuveszetis_hallgatok","timestamp":"2020. augusztus. 04. 13:58","title":"Megmozdulásokat ígérnek a Színművészeti hallgatói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]