[{"available":true,"c_guid":"35c41104-d025-48b2-8d6b-202478d0c5c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Népszava magyar szakembereket kérdezett a világ első, és késznek mondott koronavírus-oltásáról, amelyet orosz tudósok készítettek. Putyin elnök szerint működik, mások nem így látják.","shortLead":"A Népszava magyar szakembereket kérdezett a világ első, és késznek mondott koronavírus-oltásáról, amelyet orosz tudósok...","id":"20200813_orosz_vakcina_sputnik_v_vedooltas_koronavirus_falus_ferenc_tisztifoorvos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=35c41104-d025-48b2-8d6b-202478d0c5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8c72fa4-5cb6-440c-8995-ea12c6ada4e2","keywords":null,"link":"/itthon/20200813_orosz_vakcina_sputnik_v_vedooltas_koronavirus_falus_ferenc_tisztifoorvos","timestamp":"2020. augusztus. 13. 09:03","title":"Magyar szakértő az orosz vakcináról: Én nem adatnám be magamnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1b14fe9-10c4-48a6-8f1e-8b0d4f3f0c32","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Mike Pompeo sürgette Csehországot, hogy az szálljon szembe Pekinggel, ugyanúgy, ahogyan azt egykor a szovjetekkel szemben tette. ","shortLead":"Mike Pompeo sürgette Csehországot, hogy az szálljon szembe Pekinggel, ugyanúgy, ahogyan azt egykor a szovjetekkel...","id":"20200813_Pragaban_ment_neki_Kinanak_az_amerikai_kulugyminiszter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c1b14fe9-10c4-48a6-8f1e-8b0d4f3f0c32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8235e695-57b9-47ed-b68b-46f315540a2a","keywords":null,"link":"/360/20200813_Pragaban_ment_neki_Kinanak_az_amerikai_kulugyminiszter","timestamp":"2020. augusztus. 13. 07:33","title":"Prágában ment neki Kínának az amerikai külügyminiszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f52f517-9763-44b9-a357-406206eb9d37","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Valószínűleg még egy szavazást sem csalt el annyira Alekszandr Lukasenko, mint a vasárnapi elnökválasztást. Bár a korábbi választások után is tüntetők lepték el a volt szovjet tagköztársaság tereit, most más a helyzet, az ellenzék valóban úgy érezheti, övé a valódi többség. Közben az ellenzék elnökjelöltje a hatalom fenyegetése elől Litvániába menekült. A Lukasenkót nemrég meglátogató Orbán Viktor még nem gratulált.","shortLead":"Valószínűleg még egy szavazást sem csalt el annyira Alekszandr Lukasenko, mint a vasárnapi elnökválasztást. Bár...","id":"20200812_Feheroroszorszag_elcsalt_valasztas_csendes_tobbseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4f52f517-9763-44b9-a357-406206eb9d37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3fe0037-0e5d-4212-80e3-6fd272acacfc","keywords":null,"link":"/360/20200812_Feheroroszorszag_elcsalt_valasztas_csendes_tobbseg","timestamp":"2020. augusztus. 12. 13:00","title":"Elszámította magát a fehérorosz diktátor, hiába csalta el a választásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"734e64ce-8b00-446d-84a7-e23578267fba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Barabási Albert-László hálózatkutató több potenciális hatóanyagot is azonosított csapatával, amelyek segíthetnek a koronavírus-betegek kezelésében.","shortLead":"Barabási Albert-László hálózatkutató több potenciális hatóanyagot is azonosított csapatával, amelyek segíthetnek...","id":"20200813_barabasi_albert_laszlo_halozatkutatas_koronavirus_gyogyszer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=734e64ce-8b00-446d-84a7-e23578267fba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cd56c0c-5439-46b4-909c-a7a4728f8326","keywords":null,"link":"/itthon/20200813_barabasi_albert_laszlo_halozatkutatas_koronavirus_gyogyszer","timestamp":"2020. augusztus. 13. 10:00","title":"A világhírű magyar kutató és csapata több olyan hatóanyagot is talált, amelyek jók lehetnek a koronavírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c3befae-e0d9-4803-9043-63deef987ad2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új sportkompakt kevesebb mint 5 másodperc alatt tudja le a 0-100-as gyorsulást.","shortLead":"Az új sportkompakt kevesebb mint 5 másodperc alatt tudja le a 0-100-as gyorsulást.","id":"20200812_310_loerovel_erkezett_meg_a_teljesen_uj_audi_s3","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c3befae-e0d9-4803-9043-63deef987ad2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca393712-6835-4397-8cdb-d03b004635f8","keywords":null,"link":"/cegauto/20200812_310_loerovel_erkezett_meg_a_teljesen_uj_audi_s3","timestamp":"2020. augusztus. 12. 09:21","title":"310 lóerővel érkezett meg a teljesen új Audi S3","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cfdab04-27b7-47bb-b81d-e95d6e73a47f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Először ismerték el a fehérorosz hatóságok, hogy éles lőszert használtak a vasárnapi elnökválasztási eredményeket csalásnak tartó tüntetők ellen. Harmadik napja folytatódnak a tiltakozások, a résztvevők szám alacsonyabb volt, mint az első két napon. ","shortLead":"Először ismerték el a fehérorosz hatóságok, hogy éles lőszert használtak a vasárnapi elnökválasztási eredményeket...","id":"20200812_Eles_loszert_is_hasznaltak_a_feherorosz_rendorok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9cfdab04-27b7-47bb-b81d-e95d6e73a47f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e62e62d7-bf8c-4afd-b70b-e180e99d90a5","keywords":null,"link":"/vilag/20200812_Eles_loszert_is_hasznaltak_a_feherorosz_rendorok","timestamp":"2020. augusztus. 12. 18:13","title":"Éles lőszert is használtak a fehérorosz rendőrök a tüntetők ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"330f3d49-e3d1-41a3-a4a1-4668cdab1402","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Több újságírót is őrizetbe vett a fehérorosz rendőrség, a Belsat egyik operatőre pedig eltűnt.","shortLead":"Több újságírót is őrizetbe vett a fehérorosz rendőrség, a Belsat egyik operatőre pedig eltűnt.","id":"20200811_minszk_belsat_rendorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=330f3d49-e3d1-41a3-a4a1-4668cdab1402&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b66a782-efbe-4819-99ca-58c48ab1d40e","keywords":null,"link":"/vilag/20200811_minszk_belsat_rendorseg","timestamp":"2020. augusztus. 11. 20:09","title":"A minszki rendőrség őrizetbe vette az ellenzéki Belsat TV hat munkatársát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"660f4b21-1a2e-44d6-9e48-2a2ba22e3cde","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Momentum híveinek kétharmada, a Jobbik-szimpatizánsok közel fele a szoros együttműködésre voksol.","shortLead":"A Momentum híveinek kétharmada, a Jobbik-szimpatizánsok közel fele a szoros együttműködésre voksol.","id":"20200811_Idea_Az_ellenzeki_szavazok_kozel_haromnegyede_kozos_listat_akar_2022ben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=660f4b21-1a2e-44d6-9e48-2a2ba22e3cde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cac4054b-c463-45c2-8836-fdf26d23149d","keywords":null,"link":"/itthon/20200811_Idea_Az_ellenzeki_szavazok_kozel_haromnegyede_kozos_listat_akar_2022ben","timestamp":"2020. augusztus. 11. 14:15","title":"IDEA Intézet: Az ellenzéki szavazók közel háromnegyede közös listát akar 2022-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]