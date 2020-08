A hosszú hétvége szombatján, augusztus 22-én rendezik meg a Swingin’ On The Danube fesztivált, amelynek az egyik különlegessége, hogy a Duna-partról is lehet majd hallgatni a zenét. A Modern Art Orchestra ugyanis a Nimród Rendezvényhajón áll színpadra, és bár természetesen a zenekarral együtt hajózva is részt lehet venni a koncerteken, de a hajó a Duna három különböző pontján is kiköt, vagyis a partról is lehet élvezni a zenét.

A koncertek mellett interaktív előadásokat is tartanak – főként a fiataloknak és családoknak címezve –, amelyeken meg lehet ismerkedni a különböző hangszerekkel, a jazzhallgatás szabályaival, kiderül, hogy mi az improvizáció és hogyan lesz a káoszból értelmes és értékes zene.

A hajó a Batthyány téri kikötőnél, a Dokk 11-nél és a Margitszigeti Silver Line kikötőnél is megáll majd.