[{"available":true,"c_guid":"e68ae907-a3a6-4c5c-8a1d-3815f50bd133","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Száz napra albán miniszterelnöke is lesz Észak-Macedóniának – erre jutottak a koalíciós tárgyalásokon a választást megnyerő szociáldemokraták és a legnagyobb albán párt.","shortLead":"Száz napra albán miniszterelnöke is lesz Észak-Macedóniának – erre jutottak a koalíciós tárgyalásokon a választást...","id":"20200819_Ujra_baloldali_kormany_alakul_EszakMacedoniaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e68ae907-a3a6-4c5c-8a1d-3815f50bd133&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6eb2be48-f4a1-4686-a63c-5b32c6de9db8","keywords":null,"link":"/vilag/20200819_Ujra_baloldali_kormany_alakul_EszakMacedoniaban","timestamp":"2020. augusztus. 19. 08:27","title":"Újra baloldali kormány alakul Észak-Macedóniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a01c75d-e6cf-42ec-8ff3-4511dfc29ab6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Egy nap sem kellett hozzá, hogy elkészüljön.","shortLead":"Egy nap sem kellett hozzá, hogy elkészüljön.","id":"20200818_Kinyomtattak_egy_egesz_hazat_Csehorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4a01c75d-e6cf-42ec-8ff3-4511dfc29ab6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddea4ce8-ab9e-4822-9886-f7cbb8a17fac","keywords":null,"link":"/elet/20200818_Kinyomtattak_egy_egesz_hazat_Csehorszagban","timestamp":"2020. augusztus. 18. 17:23","title":"Kinyomtattak egy egész házat Csehországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5269619-1afc-41e4-9cfd-75696f013389","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lapnál egyelőre nem erősítenek meg semmilyen információt.","shortLead":"A lapnál egyelőre nem erősítenek meg semmilyen információt.","id":"20200819_Kiszivargott_az_Index_uj_foszerkesztojenek_es_egyik_leendo_helyettesenek_neve","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f5269619-1afc-41e4-9cfd-75696f013389&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7bc9359-2b0a-4c3b-ad74-8bb57b00f032","keywords":null,"link":"/itthon/20200819_Kiszivargott_az_Index_uj_foszerkesztojenek_es_egyik_leendo_helyettesenek_neve","timestamp":"2020. augusztus. 19. 05:48","title":"Alakul az Index stábja, már új főszerkesztőről és leendő helyettesekről terjednek hírek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9da8f412-eefd-4d47-af69-8f2d86645095","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Audi A6-ossal menekült az ittas sofőr, aki a rendőrautóknak is nekihajtott. Végül Ausztriában kapták el. ","shortLead":"Audi A6-ossal menekült az ittas sofőr, aki a rendőrautóknak is nekihajtott. Végül Ausztriában kapták el. ","id":"20200818_uldozes_gazolas_loves_sopron","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9da8f412-eefd-4d47-af69-8f2d86645095&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3f8a5fb-5953-40b7-a2c3-15f1261ca10e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200818_uldozes_gazolas_loves_sopron","timestamp":"2020. augusztus. 18. 14:11","title":"Menekülő autós gázolt rendőrt Sopronban, rá is lőttek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5141b81-5610-48c3-94d9-a5bc08bcbd50","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az átkelővel napi 600 személyautó takaríthat meg 40 kilométeres kerülőt Szlovákia felé","shortLead":"Az átkelővel napi 600 személyautó takaríthat meg 40 kilométeres kerülőt Szlovákia felé","id":"20200819_strabag_komp_neszmelydunaradvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e5141b81-5610-48c3-94d9-a5bc08bcbd50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"356a5b5e-fa8d-4e5d-9ef2-9ffda3b54ed0","keywords":null,"link":"/kkv/20200819_strabag_komp_neszmelydunaradvany","timestamp":"2020. augusztus. 19. 06:39","title":"1,8 milliárdért dolgozhat a Strabag a neszmélyi kompon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f443c7b1-4c5b-4822-a24d-a1346691824b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Alekszej Navalnij repülőgépe rendkívüli leszállást hajtott végre Omszkban.\r

","shortLead":"Alekszej Navalnij repülőgépe rendkívüli leszállást hajtott végre Omszkban.\r

","id":"20200820_Mergezessel_vittek_korhazba_az_egyik_legnevesebb_orosz_ellenzeki_politikust","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f443c7b1-4c5b-4822-a24d-a1346691824b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3785b9d5-be43-4ea4-aa0b-fb2bcbb3292b","keywords":null,"link":"/vilag/20200820_Mergezessel_vittek_korhazba_az_egyik_legnevesebb_orosz_ellenzeki_politikust","timestamp":"2020. augusztus. 20. 08:53","title":"Mérgezéssel vitték kórházba az egyik legnevesebb orosz ellenzéki politikust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0aca4df-61e5-4992-9876-f131485aadfb","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Kétfokozatú intézkedési programot fogadott el a magyar szövetség.","shortLead":"Kétfokozatú intézkedési programot fogadott el a magyar szövetség.","id":"20200819_MLSZ_Jarvanyugyi_felelosoket_kell_kinevezniuk_az_elvonalbeli_focikluboknak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f0aca4df-61e5-4992-9876-f131485aadfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"246dbd47-6784-4e57-a9cc-c1f00e4c8c91","keywords":null,"link":"/sport/20200819_MLSZ_Jarvanyugyi_felelosoket_kell_kinevezniuk_az_elvonalbeli_focikluboknak","timestamp":"2020. augusztus. 19. 18:42","title":"MLSZ: Járványügyi felelősöket kell kinevezniük az élvonalbeli focikluboknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f4007ee-a4bc-42fa-bae2-919166eeb399","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Elkezdődött az augusztus 20-ai díszünnepség és tisztavatás az Országház előtt.\r

","shortLead":"Elkezdődött az augusztus 20-ai díszünnepség és tisztavatás az Országház előtt.\r

","id":"20200820_aug_20","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f4007ee-a4bc-42fa-bae2-919166eeb399&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ffd51d7-2212-43ec-b089-d9fc17f3372d","keywords":null,"link":"/itthon/20200820_aug_20","timestamp":"2020. augusztus. 20. 09:08","title":"Felvonták a nemzeti zászlót a Parlament előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]