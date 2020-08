Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5117f70a-0f25-4831-b5fc-7bf6c337935c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"2165 milliárd forint az első hét hónap államháztartási hiánya.","shortLead":"2165 milliárd forint az első hét hónap államháztartási hiánya.","id":"20200819_Az_eves_allamhaztartasi_hianycel_589_szazalekanal_tartunk_eddig","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5117f70a-0f25-4831-b5fc-7bf6c337935c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c09ae6a-487b-480a-b279-5187943ea199","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200819_Az_eves_allamhaztartasi_hianycel_589_szazalekanal_tartunk_eddig","timestamp":"2020. augusztus. 19. 12:28","title":"Az éves államháztartási hiánycél 589 százalékánál tartunk eddig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8556a598-d015-4d66-b88e-0b2beea20837","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közintézményekről visz el szivárványos zászlókat a Mi Hazánk Mozgalom alelnöke, most házkutatást tartottak nála.","shortLead":"Közintézményekről visz el szivárványos zászlókat a Mi Hazánk Mozgalom alelnöke, most házkutatást tartottak nála.","id":"20200819_novak_elod_rabositas_rendorseg_hazkutatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8556a598-d015-4d66-b88e-0b2beea20837&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"222713d1-f006-4803-83dc-32f7c8cdfa58","keywords":null,"link":"/itthon/20200819_novak_elod_rabositas_rendorseg_hazkutatas","timestamp":"2020. augusztus. 19. 12:51","title":"Rabosították Novák Elődöt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba0afe30-9b4e-46af-aae5-f0a233d3295d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az állami média sztrájkoló dolgozói nem térhetnek vissza a munkahelyükre. ","shortLead":"Az állami média sztrájkoló dolgozói nem térhetnek vissza a munkahelyükre. ","id":"20200819_Lukasenka_utasitotta_a_belugyminiszteriumot_hogy_vessen_veget_minszki_rendbontasnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ba0afe30-9b4e-46af-aae5-f0a233d3295d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d473786f-0253-49ee-ac1d-49c9713c6276","keywords":null,"link":"/vilag/20200819_Lukasenka_utasitotta_a_belugyminiszteriumot_hogy_vessen_veget_minszki_rendbontasnak","timestamp":"2020. augusztus. 19. 14:35","title":"Lukasenka utasította a belügyminisztériumot, hogy vessen véget a minszki rendbontásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed8c43b1-e55b-4e42-bd98-8487390a133b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A „lejátszási listák elnöke” idén is megosztotta követőivel, milyen dalokat hallgat szívesen mostanában.



","shortLead":"A „lejátszási listák elnöke” idén is megosztotta követőivel, milyen dalokat hallgat szívesen mostanában.



","id":"20200819_Rihanna_Childish_Gambino_Bob_Dylan__Obama_megint_kozzetette_kedvenc_dalait","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed8c43b1-e55b-4e42-bd98-8487390a133b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8ea640d-f5d1-4d10-b9e3-c710edcbdcb8","keywords":null,"link":"/kultura/20200819_Rihanna_Childish_Gambino_Bob_Dylan__Obama_megint_kozzetette_kedvenc_dalait","timestamp":"2020. augusztus. 19. 10:22","title":"Rihanna, Childish Gambino, Bob Dylan – Így mulat a volt amerikai elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"764c3782-00b1-4aa9-bd5d-2f94aaa8eec6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Epic Games szerint az Apple már eldöntötte, hogyan bosszulja meg, hogy a kiadó alternatív módon értékesítette a Fortnite-on belüli javakat.","shortLead":"Az Epic Games szerint az Apple már eldöntötte, hogyan bosszulja meg, hogy a kiadó alternatív módon értékesítette...","id":"20200818_fortnite_epic_games_apple_app_store","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=764c3782-00b1-4aa9-bd5d-2f94aaa8eec6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f4a1b6e-db46-4974-b9ec-a865d9f7794e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200818_fortnite_epic_games_apple_app_store","timestamp":"2020. augusztus. 18. 10:47","title":"A Fortnite készítője szerint az Apple komoly megtorlásra készül, amiért kikerülték a rendszerüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e81d7f60-b41f-424d-9af2-9cef6eeaf99d","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Nagyon kevés olyan személyiséget találunk az egész történelemben, akinek hajthatatlansága és eredeti látásmódja lehetővé tette, hogy több iparágban is maradandót alkosson. A kevesek egyike, Elon Musk, elképesztő innovációkat kezdeményezett az elektromos autók, a kereskedelmi űrhajózás és a napelemes rendszerek területén. Sorozatunk végigköveti életútját a dél-afrikai gyermekkortól az üzleti élet csúcsáig.","shortLead":"Nagyon kevés olyan személyiséget találunk az egész történelemben, akinek hajthatatlansága és eredeti látásmódja...","id":"20200818_A_Tesla_szuletese__Elon_Musk_eletutja_8_resz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e81d7f60-b41f-424d-9af2-9cef6eeaf99d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a056328-5c90-4254-8dec-a9cc1ee6ec0f","keywords":null,"link":"/360/20200818_A_Tesla_szuletese__Elon_Musk_eletutja_8_resz","timestamp":"2020. augusztus. 18. 19:00","title":"A Tesla születése – Elon Musk életútja 8. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af02767b-cbee-4546-9944-748414ad78d5","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Több fogyasztónál hétfő után kedden sem volt szolgáltatás. ","shortLead":"Több fogyasztónál hétfő után kedden sem volt szolgáltatás. ","id":"20200818_Aram_nelkul_maradt_egy_telepules_Zalaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af02767b-cbee-4546-9944-748414ad78d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09b07b71-6ae2-4cc1-b121-9c05b6550554","keywords":null,"link":"/itthon/20200818_Aram_nelkul_maradt_egy_telepules_Zalaban","timestamp":"2020. augusztus. 18. 15:09","title":"Áram nélkül maradt egy település Zalában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ba319b4-8f53-4cb7-adb3-eb7c5a1bd24f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar külügyminisztert az Adrián fotózták le Szíjj László jachtján. Miután észrevették, hogy felvételek készülnek a hajó utasairól, a hajó eltűnt a térképről.","shortLead":"A magyar külügyminisztert az Adrián fotózták le Szíjj László jachtján. Miután észrevették, hogy felvételek készülnek...","id":"20200818_Szijjarto_Peter_szijj_laszlo_jacht","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4ba319b4-8f53-4cb7-adb3-eb7c5a1bd24f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af693cc9-5312-49d2-81c7-10976e076237","keywords":null,"link":"/itthon/20200818_Szijjarto_Peter_szijj_laszlo_jacht","timestamp":"2020. augusztus. 18. 12:04","title":"Szijjártó Péter külügyminisztert Szíjj László jachtján fotózták le Horvátországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]