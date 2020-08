Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d252755a-4b18-43e7-ad88-f79f04cbbc5a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem szabad hagyni, hogy egy tagállam megsértse a jogállamiságot, miközben EU-pénzt kap - írták az Európai Parlament többségét adó frakciók vezetői.","shortLead":"Nem szabad hagyni, hogy egy tagállam megsértse a jogállamiságot, miközben EU-pénzt kap - írták az Európai Parlament...","id":"20200826_Jogallamisagi_zaradek_EU_koltsegvetes_Europai_Parlament","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d252755a-4b18-43e7-ad88-f79f04cbbc5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"300001b1-4881-49d3-a8b6-aaeae32c6a76","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200826_Jogallamisagi_zaradek_EU_koltsegvetes_Europai_Parlament","timestamp":"2020. augusztus. 26. 20:29","title":"Jogállamisági záradék nélkül nem fogadják el az EU-költségvetést - üzent az Európai Parlament négy frakciója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb6cc419-60e7-42d1-ac14-7b127637cf45","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy éve sincs, hogy átadták a 190 milliárd forintból megépített Puskás Arénát, most kiderült, hogy a burkolóelemek rögzítésénél szabálytalanságok és hibák történtek.","shortLead":"Egy éve sincs, hogy átadták a 190 milliárd forintból megépített Puskás Arénát, most kiderült, hogy a burkolóelemek...","id":"20200826_puskas_arena_hibak_nsk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fb6cc419-60e7-42d1-ac14-7b127637cf45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fa0aa5d-98fa-45f6-8a3f-d6a32c9a023c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200826_puskas_arena_hibak_nsk","timestamp":"2020. augusztus. 26. 15:12","title":"Hibákat és szabálytalanságokat találtak a Puskás Arénánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"637d7978-326b-4530-b88b-d17f842cddbd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Washingtoni Egyetem tudósai olyan szoftvert fejlesztettek, amely az orvos elé vetít egy, a páciens szívét valós időben ábrázoló hologramot.","shortLead":"A Washingtoni Egyetem tudósai olyan szoftvert fejlesztettek, amely az orvos elé vetít egy, a páciens szívét valós...","id":"20200827_hologram_szivmutet_hololens_orvostudomany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=637d7978-326b-4530-b88b-d17f842cddbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"823bf9dd-4477-4f5f-8c64-c4a7a316497f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200827_hologram_szivmutet_hololens_orvostudomany","timestamp":"2020. augusztus. 27. 10:03","title":"Ez már tényleg sci-fi: az orvos maga elé vetítve látja a hologramot a szívről, amit éppen műt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"211e302f-5127-4a26-ba15-fcb5a4965651","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ha támogatással rendelkező otthonról van szó, bizony óvatosnak kell lenni. Különben ugorhat a kedvezmény.","shortLead":"Ha támogatással rendelkező otthonról van szó, bizony óvatosnak kell lenni. Különben ugorhat a kedvezmény.","id":"20200826_csok_ingatlan_berbeadas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=211e302f-5127-4a26-ba15-fcb5a4965651&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f90926a0-6a53-423e-ba61-3967ba7acd26","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200826_csok_ingatlan_berbeadas","timestamp":"2020. augusztus. 26. 13:38","title":"Vajon kiadható egy csokkal vásárolt ingatlan? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d0c13af-8693-4e33-abf6-6d5685778cf2","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Akár húsz évbe is telhet a hálapénzrendszer kivezetése a magyar egészségügyből, de ha most nem lépnek a felelősök, soha nem szabadulunk meg tőle. Az évente zsebbe csúsztatott tízmilliárdoktól a betegek jobb ellátást remélnek, a valóságban azonban a rendszert torzítják és bebetonozzák az egyenlőtlenségeket. A Magyar Orvosi Kamara jelentős béremelést és szigorú büntetőjogi szankciókat javasol, amely csak kisebb ajándékok, például csokoládé és kávé elfogadását engedélyezné. A téma magyarországi kutatója szerint ez nem elég, konkrét szolgáltatásokat, például a szabad orvosválasztást kellene fizetőssé tenni.","shortLead":"Akár húsz évbe is telhet a hálapénzrendszer kivezetése a magyar egészségügyből, de ha most nem lépnek a felelősök, soha...","id":"20200827_halapenz_egeszsegugy_orvosi_kamara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6d0c13af-8693-4e33-abf6-6d5685778cf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0361b70b-8a4f-4c3c-a739-f6a4d7149673","keywords":null,"link":"/itthon/20200827_halapenz_egeszsegugy_orvosi_kamara","timestamp":"2020. augusztus. 27. 06:30","title":"Ez nem hála, hanem a félelem bére. Miért nem tudunk szabadulni a hálapénztől?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"235a742a-eb43-4e1a-af3f-e0c6ce2cdb1c","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Társalkodónő, ápolónő, szakácsnő, sofőr: anya. 0–24 órás szolgálatban, mert sok gyermek életében az anya a biztos pont. Mi történik, ha csak anya van?","shortLead":"Társalkodónő, ápolónő, szakácsnő, sofőr: anya. 0–24 órás szolgálatban, mert sok gyermek életében az anya a biztos pont...","id":"20200827_Egyedulallo_anyak_szuperhosok_akik_koztunk_jarnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=235a742a-eb43-4e1a-af3f-e0c6ce2cdb1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93252710-6759-4e8f-bc90-a3dd34ad49d4","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200827_Egyedulallo_anyak_szuperhosok_akik_koztunk_jarnak","timestamp":"2020. augusztus. 27. 12:30","title":"Egyedülálló anyák: szuperhősök, akik köztünk járnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"895a84d8-88fc-4dad-bf2a-184d34919028","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"El kell számolni azzal, hogy honnan van egy miniszternek pénze luxusjachtozásra, illetve hogy fogad-e el ajándékot a közbeszerzések egyik nagy nyertesétől. Az RTL alkotmányjogászt és korrupciós szakértőt is megszólaltatott Szijjártó Péter jachtozásáról és magyarázkodásáról.","shortLead":"El kell számolni azzal, hogy honnan van egy miniszternek pénze luxusjachtozásra, illetve hogy fogad-e el ajándékot...","id":"20200826_Alkotmanyjogasz_Szijjarto_nyaralas_maganugy_jacht","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=895a84d8-88fc-4dad-bf2a-184d34919028&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2ae7f5a-73f5-4f5f-b7e7-023d10fb8192","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200826_Alkotmanyjogasz_Szijjarto_nyaralas_maganugy_jacht","timestamp":"2020. augusztus. 26. 19:45","title":"Alkotmányjogász: Nem menekülhet el Szijjártó a kérdések elől azzal, hogy a nyaralás magánügy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec2bae37-594b-4d0d-904f-c0fcee37b843","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Fennállása 75. évet ünnepli az orosz nukleáris ipar, ez alkalomból közzétették azt a sokáig titkosnak minősített felvételt, amelyen a világ legpusztítóbb fegyvere, a Cár-bomba látható működés közben.","shortLead":"Fennállása 75. évet ünnepli az orosz nukleáris ipar, ez alkalomból közzétették azt a sokáig titkosnak minősített...","id":"20200827_oroszorszag_atombomba_tsar_bomb_car_bomba_nuklearis_fegyver","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ec2bae37-594b-4d0d-904f-c0fcee37b843&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"478a52d0-d106-4c11-8531-4756ad45a7da","keywords":null,"link":"/tudomany/20200827_oroszorszag_atombomba_tsar_bomb_car_bomba_nuklearis_fegyver","timestamp":"2020. augusztus. 27. 16:09","title":"Kiadták a titkos felvételeket a valaha készült legerősebb atombomba felrobbantásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]