[{"available":true,"c_guid":"241f8f7a-70b5-4ff4-be42-19a4c193f05c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kicserélte a tartalmak felfedezésére használt menüjét az Instagram Indiában, és helyére a videós tartalmakat kínáló Reels-t tette be.","shortLead":"Kicserélte a tartalmak felfedezésére használt menüjét az Instagram Indiában, és helyére a videós tartalmakat kínáló...","id":"20200904_tiktok_india_facebook_instagram_reels","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=241f8f7a-70b5-4ff4-be42-19a4c193f05c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4f1633d-9542-4647-94ba-b5fe620c09d9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200904_tiktok_india_facebook_instagram_reels","timestamp":"2020. szeptember. 04. 18:03","title":"Fontos lépést tett az Instagram, hogy Indiában ők legyenek az új TikTok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45fc4960-538c-4388-9602-8b18344c547e","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A külügyminiszter képviseleti demokrácia jegyében képviselt minket a jachton is – jött rá a Duma Aktuál. A stand-uposok összegyűjtöttek néhány külföldi ellenpéldát is, amikor egy politikus lemondott, miután védhetetlen helyzetbe került. ","shortLead":"A külügyminiszter képviseleti demokrácia jegyében képviselt minket a jachton is – jött rá a Duma Aktuál. A stand-uposok...","id":"20200904_Duma_Aktual_Szijjarto_kulfoldi_ellenpeldak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=45fc4960-538c-4388-9602-8b18344c547e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8af185a-bd2d-4ef6-a8df-09db7d8486ff","keywords":null,"link":"/360/20200904_Duma_Aktual_Szijjarto_kulfoldi_ellenpeldak","timestamp":"2020. szeptember. 04. 19:00","title":"Duma Aktuál: Szijjártó csak ellenőrizte az Adriát, hogy nekünk ne kelljen ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93759674-5ddf-4fd1-9a5e-442bdf06d417","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Saturn Kulturális Kft.-ben az énekes-színész kisebbségi tulajdonos.","shortLead":"A Saturn Kulturális Kft.-ben az énekes-színész kisebbségi tulajdonos.","id":"202036_saturn_kulturalis_sasvariekuzlete","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=93759674-5ddf-4fd1-9a5e-442bdf06d417&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02fde612-9771-41d8-b925-a005c2e96c0e","keywords":null,"link":"/360/202036_saturn_kulturalis_sasvariekuzlete","timestamp":"2020. szeptember. 05. 08:30","title":"Lányával közös vállalkozást alapított Sasvári Sándor ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c801a7b-54d7-42c3-856a-f1141e10d93b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Egész pontosan 1 millió 793 ezren töltötték ki a kérdőiveket.","shortLead":"Egész pontosan 1 millió 793 ezren töltötték ki a kérdőiveket.","id":"20200905_Majdnem_ketmillio_embernek_volt_ideje_es_kedve_a_nemzeti_konzultaciora","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9c801a7b-54d7-42c3-856a-f1141e10d93b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f8b178f-f030-439e-9b08-50e5679e98a4","keywords":null,"link":"/itthon/20200905_Majdnem_ketmillio_embernek_volt_ideje_es_kedve_a_nemzeti_konzultaciora","timestamp":"2020. szeptember. 05. 12:58","title":"Majdnem kétmillió embernek volt ideje és kedve a nemzeti konzultációra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53d37fa3-557e-41e1-8553-1384aebcba0e","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Japán történetének leghosszabb ideig hivatalban lévő miniszterelnökeként mondott le Abe Sinzo, aki mozgásba hozta a gazdaságot, és politikai stabilitást teremtett, de hagyott tennivalót az utódjának is.","shortLead":"Japán történetének leghosszabb ideig hivatalban lévő miniszterelnökeként mondott le Abe Sinzo, aki mozgásba hozta...","id":"202036__abe_sinzo_tavozasa__megvaltozott_japan__megmaradt_feladatok__korszakzaro","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=53d37fa3-557e-41e1-8553-1384aebcba0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce2f7f2c-2478-40c0-8120-4bbaac4a925e","keywords":null,"link":"/360/202036__abe_sinzo_tavozasa__megvaltozott_japan__megmaradt_feladatok__korszakzaro","timestamp":"2020. szeptember. 05. 16:00","title":"Betegsége miatt távozik a japán kormányfő, és lezár egy korszakot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb539240-3bd5-40c7-9140-bf1cc36a63f0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Annyira zsúfolt volt szerda reggel egy nagykátáról pestre tartó vonat, hogy rosszul lett rajta egy lány. Az RTL Klub Híradója szerint lehetetlen megtartani a másfél méteres védőtávolságot, a MÁV szerint ilyen előírás már nincs is.","shortLead":"Annyira zsúfolt volt szerda reggel egy nagykátáról pestre tartó vonat, hogy rosszul lett rajta egy lány. Az RTL Klub...","id":"20200904_zsufoltsag_az_elovarosi_vonatkon_mav_rosszullet_tomeg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eb539240-3bd5-40c7-9140-bf1cc36a63f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"288b8af0-5326-4e8a-a5cd-cb2977426111","keywords":null,"link":"/itthon/20200904_zsufoltsag_az_elovarosi_vonatkon_mav_rosszullet_tomeg","timestamp":"2020. szeptember. 04. 21:22","title":"Zsúfoltak az elővárosi vonatok a tömegben rosszul is lett egy lány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"755b139d-0e9e-4817-979f-df0a3529ab53","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"15-20 perces késésekre lehet számítani a hegyeshalmi vonalon, amíg be nem fejeződik a baleset miatti helyszínelés. ","shortLead":"15-20 perces késésekre lehet számítani a hegyeshalmi vonalon, amíg be nem fejeződik a baleset miatti helyszínelés. ","id":"20200906_Halalos_baleset_miatt_kesnek_a_vonatok_a_hegyeshalmi_vonalon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=755b139d-0e9e-4817-979f-df0a3529ab53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be6dcb38-f958-4667-b60f-084c96104863","keywords":null,"link":"/itthon/20200906_Halalos_baleset_miatt_kesnek_a_vonatok_a_hegyeshalmi_vonalon","timestamp":"2020. szeptember. 06. 09:27","title":"Halálos baleset miatt késnek a vonatok a hegyeshalmi vonalon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dac2849-84c5-4df0-90dd-8bf2b9ea0056","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az anyagtudomány mindeddig eléggé elhanyagolta e kérdést, de most a tekintélyes amerikai műegyetem, az MIT kutatói pengés megoldással álltak elő.","shortLead":"Az anyagtudomány mindeddig eléggé elhanyagolta e kérdést, de most a tekintélyes amerikai műegyetem, az MIT kutatói...","id":"202036_miert_csorbul_aborotva_szorszalhasogatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7dac2849-84c5-4df0-90dd-8bf2b9ea0056&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d51b529b-6246-4a94-83d4-2cc391f4fe4f","keywords":null,"link":"/360/202036_miert_csorbul_aborotva_szorszalhasogatas","timestamp":"2020. szeptember. 06. 08:30","title":"Miért csorbul a borotva, ha a penge ötvenszer keményebb a szőrnél?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]