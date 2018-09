Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c342ca61-40ff-4e28-a98c-92f8a6a741fa","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ma nyitja meg a Pallas Athéné alapítvány épületét Matolcsy György, jóllehet a közpénzmilliárdokba kerülő épületre nincs is érvényes használatbavételi engedélyük. A kiadását a szomszédok fúrták meg, akik panaszt nyújtottak be a hozzájuk átszűrődő hangok miatt.","shortLead":"Ma nyitja meg a Pallas Athéné alapítvány épületét Matolcsy György, jóllehet a közpénzmilliárdokba kerülő épületre nincs...","id":"20180921_Furcsa_zajokra_panaszkodnak_Matolcsyek_varbeli_szomszedai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c342ca61-40ff-4e28-a98c-92f8a6a741fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbdfa1bd-c61b-42dd-8850-e97d0db9d16c","keywords":null,"link":"/kkv/20180921_Furcsa_zajokra_panaszkodnak_Matolcsyek_varbeli_szomszedai","timestamp":"2018. szeptember. 21. 10:39","title":"Furcsa zajokra panaszkodnak Matolcsyék várbeli szomszédai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2df60ade-6c32-44fa-b642-180cacfecc20","c_author":"Crystal Group","category":"brandchannel","description":"Egyre biztosabb, hogy előbb vagy utóbb a kőolaj korszaknak vége lesz, nem csoda, hogy az Egyesült Arab Emírségek már készülődik az új világrendre. Mivel a külföldi tőke országba áramlása lassulni kezdett és erősek a régiós versenytársak is, valamit változtatni kell. Egy friss tervezet új lehetőségeket teremt a külföldi befektetőknek. Megnéztük, mi változik!","shortLead":"Egyre biztosabb, hogy előbb vagy utóbb a kőolaj korszaknak vége lesz, nem csoda, hogy az Egyesült Arab Emírségek már...","id":"crystalgroup_20180919_Valtozasok_kellenek_kulonben_elfogy_a_dubaji_vagyon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2df60ade-6c32-44fa-b642-180cacfecc20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5ed3947-1bc4-4923-8d8d-4e658ae342bd","keywords":null,"link":"/brandchannel/crystalgroup_20180919_Valtozasok_kellenek_kulonben_elfogy_a_dubaji_vagyon","timestamp":"2018. szeptember. 21. 07:23","title":"Változások kellenek, különben elfogy a dubaji vagyon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Crystal Worldwide Group","c_partnerlogo":"97a54c9e-eeba-45df-b135-5ff6ebac7a8c","c_partnertag":"crystalgroup"},{"available":true,"c_guid":"ede63cef-667d-41f8-b096-1d4063c8dcdc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az átalakítás vesztesei viszont a rosszabb helyzetben lévő járások voltak. ","shortLead":"Az átalakítás vesztesei viszont a rosszabb helyzetben lévő járások voltak. ","id":"20180920_Megtakaritani_se_sikerult_sokat_a_szocialis_rendszer_atalakitasaval","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ede63cef-667d-41f8-b096-1d4063c8dcdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c6ce273-0fe2-4d57-b3bf-f3a70cb191ef","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180920_Megtakaritani_se_sikerult_sokat_a_szocialis_rendszer_atalakitasaval","timestamp":"2018. szeptember. 20. 14:57","title":"Megtakarítani se sikerült sokat a szociális rendszer átalakításával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e58c736-c67a-481c-8248-6fe120b23108","c_author":"Volvo","category":"brandcontent","description":"Szeptember 22-én, aki csak teheti, otthon hagyja az autóját, ekkor tartják ugyanis az Autómentes Világnapot. Bár vannak olyan élethelyzetek, amikor a négy kerékre szükségünk van, ezzel a pár aprósággal minden nap tehetünk a bolygónkért és ökológia lábnyomunk csökkentéséért. ","shortLead":"Szeptember 22-én, aki csak teheti, otthon hagyja az autóját, ekkor tartják ugyanis az Autómentes Világnapot. Bár vannak...","id":"20180918_Ha_ezeket_betartja_felere_csokkentheti_okologiai_labnyomat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8e58c736-c67a-481c-8248-6fe120b23108&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6319fe37-a252-48d3-ac5a-982b2b24f80c","keywords":null,"link":"/brandcontent/20180918_Ha_ezeket_betartja_felere_csokkentheti_okologiai_labnyomat","timestamp":"2018. szeptember. 21. 12:19","title":"Ha ezeket betartja, felére csökkentheti ökológiai lábnyomát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"870af6b8-09c1-4fbf-8039-302b3f8a9875","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20180920_Meghan_Markle_kezeben_jol_all_a_fakanal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=870af6b8-09c1-4fbf-8039-302b3f8a9875&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d9448c4-bd41-4cb7-ab65-130f690eb287","keywords":null,"link":"/elet/20180920_Meghan_Markle_kezeben_jol_all_a_fakanal","timestamp":"2018. szeptember. 20. 16:27","title":"Meghan Markle kezében jól áll a fakanál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"514f913d-83fb-4a84-b5d4-387f2d799f09","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A fejlesztők javában készítik a Google böngészőjének következő verzióját, melynek egyik érdekes újdonsága a biometrikus védelem lesz. ","shortLead":"A fejlesztők javában készítik a Google böngészőjének következő verzióját, melynek egyik érdekes újdonsága a biometrikus...","id":"20180921_google_chrome_ujjlenyomat_olvaso_touch_id_biometrikus_azonositas_bongeszo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=514f913d-83fb-4a84-b5d4-387f2d799f09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b2605af-3cde-4310-aeef-0c2f61a80605","keywords":null,"link":"/tudomany/20180921_google_chrome_ujjlenyomat_olvaso_touch_id_biometrikus_azonositas_bongeszo","timestamp":"2018. szeptember. 21. 08:03","title":"Chrome böngészőt használ? 2 új funkció is jön bele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5257c589-b6f3-4f82-94ff-8bceb4338348","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egykor Pusztamérges büszkesége volt, most sem az államnak, sem az egyháznak nem kell a szakképzőnek épült iskola. ","shortLead":"Egykor Pusztamérges büszkesége volt, most sem az államnak, sem az egyháznak nem kell a szakképzőnek épült iskola. ","id":"20180921_Visszaadna_az_allam_az_iskolat_egy_csongradi_falunak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5257c589-b6f3-4f82-94ff-8bceb4338348&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9ccb3e3-020e-4a2f-b944-9a2ba5b70f06","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180921_Visszaadna_az_allam_az_iskolat_egy_csongradi_falunak","timestamp":"2018. szeptember. 21. 05:44","title":"Visszaadná az állam az iskolát egy csongrádi falunak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba2cbe18-7113-4b69-a144-2c8ef0465273","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az 1948. szeptember 20-án született Baksa-Soós János a magyar underground meghatározó alakja, aki nélkül egészen más lenne a magyar (alternatív) popzene.\r

\r

","shortLead":"Az 1948. szeptember 20-án született Baksa-Soós János a magyar underground meghatározó alakja, aki nélkül egészen más...","id":"20180920_Elete_minden_masodperce_provokacio_volt_a_hatalom_szemeben__ma_70_eves_a_KEX_frontembere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ba2cbe18-7113-4b69-a144-2c8ef0465273&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c9dd86b-e310-4cf1-9929-3b673307ebf1","keywords":null,"link":"/kultura/20180920_Elete_minden_masodperce_provokacio_volt_a_hatalom_szemeben__ma_70_eves_a_KEX_frontembere","timestamp":"2018. szeptember. 20. 10:31","title":"„Élete minden másodperce provokáció volt a hatalom szemében” - ma 70 éves a KEX frontembere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]