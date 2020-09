Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7e3b7bc3-54ea-46c1-94ee-fea5416e993c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szakszervezet szerint totális káosz van az iskolákban koronavírusügyben, a kormány intézkedései pedig azt fogják eredményezni, hogy tömegesen zárnak be az iskolák, óvodák.\r

\r

","shortLead":"A szakszervezet szerint totális káosz van az iskolákban koronavírusügyben, a kormány intézkedései pedig azt fogják...","id":"20200910_PDSZ_Tomegesen_bezarhatnak_az_iskolak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7e3b7bc3-54ea-46c1-94ee-fea5416e993c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b1f8cc1-f516-4097-a08c-a2dac02114be","keywords":null,"link":"/elet/20200910_PDSZ_Tomegesen_bezarhatnak_az_iskolak","timestamp":"2020. szeptember. 10. 09:37","title":"PDSZ: Tömegesen zárhatnak be iskolák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"229c03ef-d020-405d-9559-6922f98d5240","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Komoly felújításon, fejlesztésen esett át a genfi székhelyű európai részecskefizikai kutatóintézet (CERN) egyik nagy detektora, az ALICE. A több évig tartó K+F munkálatokban komoly szerepet vállalt a Wigner Fizikai Kutatóközpont csapata is, a tesztelések egy jelentős része is Csillebércen zajlott – közölte a kutatóközpont. ","shortLead":"Komoly felújításon, fejlesztésen esett át a genfi székhelyű európai részecskefizikai kutatóintézet (CERN) egyik nagy...","id":"20200910_cern_hadronutkozteto_csilleberc_wigner_fizikai_kutatokozpont","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=229c03ef-d020-405d-9559-6922f98d5240&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee358c63-e45b-4c51-8b79-e22289d74f6d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200910_cern_hadronutkozteto_csilleberc_wigner_fizikai_kutatokozpont","timestamp":"2020. szeptember. 10. 14:03","title":"Magyar közreműködéssel készült el a CERN új fejlesztése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ed2aa01-f0a7-4905-b1f0-ad3c53c4fe40","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha megvalósulna Belénessy Csaba ötlete, akkor a kormánypárti színművészetit fizethetnék az adófizetők, míg azt, amelyikre valós igény van, a szülők, akik egyben ugyancsak adófizetők.","shortLead":"Ha megvalósulna Belénessy Csaba ötlete, akkor a kormánypárti színművészetit fizethetnék az adófizetők, míg azt...","id":"20200908_belenessy_szinmuveszeti_szfe_nyary","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8ed2aa01-f0a7-4905-b1f0-ad3c53c4fe40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f3147ae-5483-4252-9547-7f7534a9a1ff","keywords":null,"link":"/itthon/20200908_belenessy_szinmuveszeti_szfe_nyary","timestamp":"2020. szeptember. 08. 19:39","title":"Nyáry Krisztián segített értelmezni a KESMA-tanácsadó Színművészetire vonatkozó ötletét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea0410a9-2440-475d-a754-0a87d5b3e10d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szakértője lesz a Sport TV-n közvetített WTCR-futamoknak.","shortLead":"Szakértője lesz a Sport TV-n közvetített WTCR-futamoknak.","id":"20200909_Szujo_Zoltan_visszater_a_kepernyore","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ea0410a9-2440-475d-a754-0a87d5b3e10d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"067b42f0-636c-4bc9-9745-56c7ba261e02","keywords":null,"link":"/elet/20200909_Szujo_Zoltan_visszater_a_kepernyore","timestamp":"2020. szeptember. 09. 13:34","title":"Szujó Zoltán visszatér a képernyőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52db90ad-58e2-47ce-b26e-98dac0495754","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Újabb világsztár írt üzenetet a tenyerébe.","shortLead":"Újabb világsztár írt üzenetet a tenyerébe.","id":"20200909_Cate_Blanchett_szinmuveszeti","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=52db90ad-58e2-47ce-b26e-98dac0495754&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"596d1097-5a2e-401e-a813-eb1a21d43fe2","keywords":null,"link":"/elet/20200909_Cate_Blanchett_szinmuveszeti","timestamp":"2020. szeptember. 09. 20:29","title":"Cate Blanchett is kiállt a Színművészeti mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56a874db-42f4-49f4-9e7d-7a897d140b6b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Akinek elég magas a jövedelme, az akár 2 milliós önerővel is vehet hitelre közel 70 millió forintos lakást – csak szülessen mellé három gyereke.","shortLead":"Akinek elég magas a jövedelme, az akár 2 milliós önerővel is vehet hitelre közel 70 millió forintos lakást – csak...","id":"20200910_csok_babavaro_lakasvasarlas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=56a874db-42f4-49f4-9e7d-7a897d140b6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bacf4122-18c6-41a7-9926-aeb4a14d1266","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200910_csok_babavaro_lakasvasarlas","timestamp":"2020. szeptember. 10. 18:55","title":"Szinte önerő sem kell annak, aki állami támogatásokkal venne új lakást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c85d642-63ac-4547-b135-be8e1335fb1f","c_author":"Daczi Dóra","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A főpolgármester szerint az elmúlt évtizedekben a kormányoknak csak az építés volt a célja, a meglévő állomány így mára energiahatékonysági szempontból a legrosszabbnak számít.","shortLead":"A főpolgármester szerint az elmúlt évtizedekben a kormányoknak csak az építés volt a célja, a meglévő állomány így mára...","id":"20200910_Karacsony_konferencia_ingatlanfejlesztes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8c85d642-63ac-4547-b135-be8e1335fb1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10357136-2cf5-4a66-b792-dc2124f64efb","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200910_Karacsony_konferencia_ingatlanfejlesztes","timestamp":"2020. szeptember. 10. 16:08","title":"Karácsony a rozsdaövezetekről: A főváros a partnerségben érdekelt, a NER-ségben nehezebben látom a helyünket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3111d10f-6807-4636-8e6a-99c19dd414d1","c_author":"Czeglédi Fanni - Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Több mint egy hete már, hogy a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatói blokád alá vonták az egyetem főépületét, az új kuratóriumi tagoknak nem engedik a belépést az intézmény területére, a tanítás megkezdését elhalasztották. A kormány és az intézmény új vezetője, Vidnyánszky Attila egyelőre nem akarnak visszavonulót fújni. Feszült patthelyzet alakult ki, mi pedig sorra vettük, innen milyen lehetséges forgatókönyvek mentén gördülhetnek tovább az események.","shortLead":"Több mint egy hete már, hogy a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatói blokád alá vonták az egyetem főépületét...","id":"20200910_szfe_egyetem_szinmu_vidnyanszky_blokad_forgatokonyvek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3111d10f-6807-4636-8e6a-99c19dd414d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f34569e2-571a-4057-bed1-f9fd425fe7ad","keywords":null,"link":"/elet/20200910_szfe_egyetem_szinmu_vidnyanszky_blokad_forgatokonyvek","timestamp":"2020. szeptember. 10. 06:30","title":"Megakadhat a hatalom torkán az SZFE, de végigviszi a kormány, amit elkezdett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]