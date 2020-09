Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6d657c68-212f-4655-b832-9ac9a6561e20","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A dán Viking Hajómúzeum szakértői szerint a dán partok közelében fekvő hajóroncs valószínűleg az 1644 októberében tengeri csatában elsüllyedt Delmenhorst lehet.","shortLead":"A dán Viking Hajómúzeum szakértői szerint a dán partok közelében fekvő hajóroncs valószínűleg az 1644 októberében...","id":"20200921_delmenhorst_hadihajo_roncsai_dania","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6d657c68-212f-4655-b832-9ac9a6561e20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"560eda43-1fae-40dc-9984-574de463b188","keywords":null,"link":"/tudomany/20200921_delmenhorst_hadihajo_roncsai_dania","timestamp":"2020. szeptember. 21. 06:03","title":"376 éven át nem tudták, hol van, most megtalálták az elsüllyedt hajó roncsait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b8066aa-0eac-424f-80e0-11df4f13b383","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Le Mansi-i versenypályán bukkant fel egy kör erejéig.","shortLead":"A Le Mansi-i versenypályán bukkant fel egy kör erejéig.","id":"20200921_Eloszor_lehetett_nyilvanosan_latni_a_Toyota_1000_loeros_sportkocsijat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4b8066aa-0eac-424f-80e0-11df4f13b383&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2eee31b-a5fd-453b-b94b-808624eecfb4","keywords":null,"link":"/cegauto/20200921_Eloszor_lehetett_nyilvanosan_latni_a_Toyota_1000_loeros_sportkocsijat","timestamp":"2020. szeptember. 21. 10:50","title":"Először lehetett nyilvánosan látni a Toyota 1000 lóerős hiperautóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1a6d751-2b48-4139-9b44-d4fdc866f433","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Két forró témába is beleállt a magyar miniszterelnök: nem akarja, hogy jogállami kitétel legyen az EU-s pénzek elosztásánál és nem enged migráció ügyében sem. De egy elsőre marginálisnak tűnő döntésnél is szembemegy 26 tagállam akaratával. ","shortLead":"Két forró témába is beleállt a magyar miniszterelnök: nem akarja, hogy jogállami kitétel legyen az EU-s pénzek...","id":"20200921_FAZ_Orban_egyszerre_harom_ugyben_is_az_EU_ellen_megy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d1a6d751-2b48-4139-9b44-d4fdc866f433&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b83b498-bcf1-4b3b-9d78-3f3973460267","keywords":null,"link":"/360/20200921_FAZ_Orban_egyszerre_harom_ugyben_is_az_EU_ellen_megy","timestamp":"2020. szeptember. 21. 08:15","title":"FAZ: Orbán egyszerre három ügyben is az EU ellen megy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7e6936f-3490-4b40-ac88-3ca6ff04e228","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányfő szerint tavasszal beváltak az akciócsoportok, ezért újra segítségül hívja őket.","shortLead":"A kormányfő szerint tavasszal beváltak az akciócsoportok, ezért újra segítségül hívja őket.","id":"20200921_orban_viktor_koronavirus_akciocsoport","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f7e6936f-3490-4b40-ac88-3ca6ff04e228&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20146e86-1356-4a4f-9264-e944355f5eb9","keywords":null,"link":"/itthon/20200921_orban_viktor_koronavirus_akciocsoport","timestamp":"2020. szeptember. 21. 11:06","title":"Orbán: Visszatérnek az akciócsoportok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78774659-8eb4-4570-8e1a-69a9bf608578","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Kettős szorításban él a koronavírus második, az elsőnél talán veszélyesebb hullámával harcoló emberiség: miközben még nincs vakcina a kór ellen, szinte biztosra vezető, hogy belátható időn belül újabb, a Covid-19-nél súlyosabb pandémiák jelenhetnek meg. S ami a legfélelmetesebb, nem kell sok pénz és nagy szaktudás egy mesterséges kórokozó létrehozásához. Csak egy kis düh.","shortLead":"Kettős szorításban él a koronavírus második, az elsőnél talán veszélyesebb hullámával harcoló emberiség: miközben még...","id":"20200921_A_garazsbol_vagy_a_szomszed_erdobol_is_johet_a_kovetkezo_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=78774659-8eb4-4570-8e1a-69a9bf608578&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fac15829-81e9-4b0f-b39c-5ef93f869307","keywords":null,"link":"/360/20200921_A_garazsbol_vagy_a_szomszed_erdobol_is_johet_a_kovetkezo_jarvany","timestamp":"2020. szeptember. 21. 13:00","title":"A garázsból vagy a szomszéd erdőből is jöhet a következő járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ba28927-54f5-4610-91b7-7d0f78ba6473","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Összesen 900 tesztet végeztek az elmúlt négy napban a francia nyílt teniszbajnokság kezdete előtt.","shortLead":"Összesen 900 tesztet végeztek az elmúlt négy napban a francia nyílt teniszbajnokság kezdete előtt.","id":"20200921_Ot_jatekos_is_visszalepett_a_Roland_Garrostol_koronavirus_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2ba28927-54f5-4610-91b7-7d0f78ba6473&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3aa37cd8-9bb6-4be3-8ce1-46bd28285256","keywords":null,"link":"/sport/20200921_Ot_jatekos_is_visszalepett_a_Roland_Garrostol_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. szeptember. 21. 08:55","title":"Koronavírus miatt öt játékos is visszalépett a Roland Garrostól ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"105ecfbb-d43c-45d3-a4af-26956138209b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hangos zene miatt törhetett ki a balhé.","shortLead":"A hangos zene miatt törhetett ki a balhé.","id":"20200921_gyongyos_szomszedj_lovoldozes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=105ecfbb-d43c-45d3-a4af-26956138209b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a45dae94-dcfd-4834-8768-51ca4dae405a","keywords":null,"link":"/itthon/20200921_gyongyos_szomszedj_lovoldozes","timestamp":"2020. szeptember. 21. 09:37","title":"Rálőtt egy nő Gyöngyösön a szomszédjaira, miután összevesztek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58715ffb-d838-4bdd-9edc-49ca2c4a6c7b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Partnerek is lennének benne, és ötleteik is vannak, hogyan valósítsa meg a miniszterelnök, amit ígért. Kezdetnek például az orvosok kaphatnának magasabb órabért a gyorséttermi dolgozóknál.","shortLead":"Partnerek is lennének benne, és ötleteik is vannak, hogyan valósítsa meg a miniszterelnök, amit ígért. Kezdetnek...","id":"20200922_magyar_orvosi_kamara_orban_viktor_orvosok_berrendezese_egeszsegugyi_reform","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=58715ffb-d838-4bdd-9edc-49ca2c4a6c7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e99d03ca-72ee-43f4-a60d-cd560b76a36f","keywords":null,"link":"/itthon/20200922_magyar_orvosi_kamara_orban_viktor_orvosok_berrendezese_egeszsegugyi_reform","timestamp":"2020. szeptember. 22. 19:11","title":"Alig várja az orvosi kamara, hogy Orbán beteljesítse a kiáltványában írt ígéretet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]