[{"available":true,"c_guid":"d30cda78-4ea3-441b-ba62-3dbe1e242666","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Fennakadt a ricines levél az ellenőrzésen.","shortLead":"Fennakadt a ricines levél az ellenőrzésen.","id":"20200923_vademeles_Trump_mereg_level","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d30cda78-4ea3-441b-ba62-3dbe1e242666&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aba506fe-d64a-43a7-942d-9dab8a73ea53","keywords":null,"link":"/vilag/20200923_vademeles_Trump_mereg_level","timestamp":"2020. szeptember. 23. 06:59","title":"Vádat emeltek a Trumpnak mérget küldő kanadai nő ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"425a6044-fd60-4dab-b812-45f9fc1b4009","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Ha van életképes szabad sajtó, a szereplői között folyó versenynek csak a hazugsággyár lehet a vesztese.","shortLead":"Ha van életképes szabad sajtó, a szereplői között folyó versenynek csak a hazugsággyár lehet a vesztese.","id":"20200923_Versenyezzunk__Gergely_Marton_a_hvg360_elso_everol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=425a6044-fd60-4dab-b812-45f9fc1b4009&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c9cf4ed-c90c-4042-9a1c-7237171a6c04","keywords":null,"link":"/360/20200923_Versenyezzunk__Gergely_Marton_a_hvg360_elso_everol","timestamp":"2020. szeptember. 23. 11:55","title":"Versenyezzünk! – Gergely Márton a hvg360 első évéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a9b3ee6-0fdf-43cf-bd2c-28551792476b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft hamarosan minden Teams-felhasználó számára elérhetővé tesz néhány újdonságot a Together névű funkciójában, ami egy kis trükkel lehetővé teszi, hogy egy videohívás résztvevői különleges környezetet teremtsenek maguk köré.","shortLead":"A Microsoft hamarosan minden Teams-felhasználó számára elérhetővé tesz néhány újdonságot a Together névű funkciójában...","id":"20200922_microsoft_teams_csoportos_videohivas_together_mode","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2a9b3ee6-0fdf-43cf-bd2c-28551792476b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4285f57f-29c4-487e-a3ac-1dcd31f545cb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200922_microsoft_teams_csoportos_videohivas_together_mode","timestamp":"2020. szeptember. 22. 19:03","title":"Látványos újdonságokkal bővült a Microsoft Teams","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26a80c09-93c7-40b5-ad67-0484e74052ca","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az intézményben 15 dolgozó kapta el a koronavírust, közülük öten már gyógyultan újra munkába állhattak. ","shortLead":"Az intézményben 15 dolgozó kapta el a koronavírust, közülük öten már gyógyultan újra munkába állhattak. ","id":"20200922_dolgozo_koronavirus_Orszagos_Onkologiai_Intezetben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=26a80c09-93c7-40b5-ad67-0484e74052ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"654bdf0e-53c6-4e16-8f00-431526de839f","keywords":null,"link":"/itthon/20200922_dolgozo_koronavirus_Orszagos_Onkologiai_Intezetben","timestamp":"2020. szeptember. 22. 17:23","title":"Országos Onkológiai Intézet: Egyetlen beteg sem fertőződött meg nálunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1590fe19-5a03-4bc2-a983-da50fc0432ca","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Tavaly áprilisban vette meg a klubot az ország leggazdagabb emberének cége Csányi Sándor fiától.","shortLead":"Tavaly áprilisban vette meg a klubot az ország leggazdagabb emberének cége Csányi Sándor fiától.","id":"20200924_alcsutdoboz_meszaros_lorinc_talentis_golfklub","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1590fe19-5a03-4bc2-a983-da50fc0432ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d85156ad-e3cc-452d-ab08-ca6b8a3ab435","keywords":null,"link":"/kkv/20200924_alcsutdoboz_meszaros_lorinc_talentis_golfklub","timestamp":"2020. szeptember. 24. 08:42","title":"Megérkezett Mészáros Lőrinc, és nyereségessé is vált tőle az alcsútdobozi golfklub","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93174b8f-25bc-4058-a970-7826eed546d9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szolgáltató már kábelt is cserélt a walesi Aberhosan nevű faluban, de az internetszolgáltatás továbbra is akadozott. Végül egy spektrumanalizátorral derítették ki, miért.","shortLead":"A szolgáltató már kábelt is cserélt a walesi Aberhosan nevű faluban, de az internetszolgáltatás továbbra is akadozott...","id":"20200922_savszelesseg_internet_televizio_szolgaltatas_kimaradasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=93174b8f-25bc-4058-a970-7826eed546d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dcae8e6-9688-4c00-be61-76cdc3b360e7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200922_savszelesseg_internet_televizio_szolgaltatas_kimaradasa","timestamp":"2020. szeptember. 22. 16:03","title":"Bekapcsolták a régi tévét, az egész faluban elment az internet – 18 hónapon át","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31948e81-4442-4032-8b68-d6d9250838fe","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A fertőzés továbbadásában kicsi a szerepük, inkább azok fertőznek, akik már fertőzöttek, de még nincsenek tüneteik – állapították meg svájci kutatók. Az új koronavírussal megfertőződött embereknek csak az ötöde marad tünetmentes a Berni Egyetem kutatóinak új, nagy léptékű kutatása szerint.","shortLead":"A fertőzés továbbadásában kicsi a szerepük, inkább azok fertőznek, akik már fertőzöttek, de még nincsenek tüneteik –...","id":"20200922_koronavirus_kutatas_tunetmentesek_preszimptomatikusak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=31948e81-4442-4032-8b68-d6d9250838fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd981809-7ba8-4d1f-a9f2-6b53715fdb5a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200922_koronavirus_kutatas_tunetmentesek_preszimptomatikusak","timestamp":"2020. szeptember. 22. 20:35","title":"Csak minden ötödik koronavírussal fertőzött marad tünetmentes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3307288b-55b6-48bf-80d1-5f18e6e8da7c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elon Musk 25 ezer dolláros autót ígért, amit új akkumulátorok fejlesztése és újszerű gyártás tenne lehetővé. ","shortLead":"Elon Musk 25 ezer dolláros autót ígért, amit új akkumulátorok fejlesztése és újszerű gyártás tenne lehetővé. ","id":"20200923_8_millio_forint_alatti_Tesla","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3307288b-55b6-48bf-80d1-5f18e6e8da7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaa96c92-29de-44b6-9f7e-6876e1ff90bd","keywords":null,"link":"/cegauto/20200923_8_millio_forint_alatti_Tesla","timestamp":"2020. szeptember. 23. 11:41","title":"Jöhet a 8 millió forintos Tesla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]