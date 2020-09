Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cc7b6680-f49c-475c-949a-fadc41fe46d3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Michael Ignatieff arra figyelmeztetett: a járvány hatására szabadságjogokat korlátoznak világszerte, és eddig biztosnak vélt alapelvek tiszteletben tartása kerül veszélybe.","shortLead":"Michael Ignatieff arra figyelmeztetett: a járvány hatására szabadságjogokat korlátoznak világszerte, és eddig biztosnak...","id":"20200925_Ignatieff_ceu_koltozes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cc7b6680-f49c-475c-949a-fadc41fe46d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e274b13-f751-4957-ac0d-d46783ed844d","keywords":null,"link":"/itthon/20200925_Ignatieff_ceu_koltozes","timestamp":"2020. szeptember. 25. 19:02","title":"A CEU rektora szerint az SZFE-vel azt folytatja a hatalom, amit velük elkezdett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6afeccba-6b07-4ea9-88ac-6a2f557ae4b3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az országban a napi átlagos esetszám meghaladta az 1300 főt.","shortLead":"Az országban a napi átlagos esetszám meghaladta az 1300 főt.","id":"20200925_1629_uj_koronavirusos_Romania","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6afeccba-6b07-4ea9-88ac-6a2f557ae4b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f2d58ae-2cca-4ffe-9ab6-25727111e8b0","keywords":null,"link":"/vilag/20200925_1629_uj_koronavirusos_Romania","timestamp":"2020. szeptember. 25. 16:52","title":"1629 új fertőzöttet diagnosztizáltak Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e1f9dbd-334a-4326-ba1c-8cbcce115e91","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ITM-mel is dolgozó virológus szerint a kormány döntései tavasszal helyesek és gyorsak voltak, most viszont ezt nem látni.","shortLead":"Az ITM-mel is dolgozó virológus szerint a kormány döntései tavasszal helyesek és gyorsak voltak, most viszont ezt nem...","id":"20200925_jakab_ferenc_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1e1f9dbd-334a-4326-ba1c-8cbcce115e91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"defb472c-83c7-4f9e-8950-6def7ca7e9d1","keywords":null,"link":"/itthon/20200925_jakab_ferenc_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 25. 19:45","title":"Jakab Ferenc: Kontaktot kutatni és járványügyet így nem lehet csinálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"052b2c6c-6427-49ad-8515-e3e1109e6ed4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Parlament momentumos képviselője szerint a Médiatanácsot Orbán a saját embereivel töltötte fel.","shortLead":"Az Európai Parlament momentumos képviselője szerint a Médiatanácsot Orbán a saját embereivel töltötte fel.","id":"20200925_Panaszt_Klubradio_Donath_Anna","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=052b2c6c-6427-49ad-8515-e3e1109e6ed4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8cb6e73-6fed-4968-a37e-89c4709adf63","keywords":null,"link":"/itthon/20200925_Panaszt_Klubradio_Donath_Anna","timestamp":"2020. szeptember. 25. 17:05","title":"Panaszt nyújtott be a Klubrádió ügyében az Európai Bizottságnak Donáth Anna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db8a4e76-49cb-4591-b753-8178264905d3","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Szeptember 30-án az új határidő is lejár.","shortLead":"Szeptember 30-án az új határidő is lejár.","id":"20200927_Kozelgo_adozasi_hataridore_figyelmeztet_a_kormany_tobb_mint_szazezer_vallalkozast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=db8a4e76-49cb-4591-b753-8178264905d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db8fdf0f-5eb1-4a59-89fb-e89314c65743","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200927_Kozelgo_adozasi_hataridore_figyelmeztet_a_kormany_tobb_mint_szazezer_vallalkozast","timestamp":"2020. szeptember. 27. 08:35","title":"Közelgő adózási határidőre figyelmeztet a kormány több mint százezer vállalkozást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d703703a-1d24-41ce-962d-67b43659e497","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy érdekes videó került ki a netre: a Xiaomi Mi 10 Ultrát mutatja kijelző alatti szelfikamerával. Azonban a nemrégiben bemutatott Xiaomi Mi 10 Ultránál nem találkozhattunk ezzel a megoldással.","shortLead":"Egy érdekes videó került ki a netre: a Xiaomi Mi 10 Ultrát mutatja kijelző alatti szelfikamerával. Azonban a nemrégiben...","id":"20200926_videok_ketfele_xiaomi_mi10_ultra_kijelzo_alatti_kamera","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d703703a-1d24-41ce-962d-67b43659e497&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0a9022c-0ec9-41db-ac03-aec058342130","keywords":null,"link":"/tudomany/20200926_videok_ketfele_xiaomi_mi10_ultra_kijelzo_alatti_kamera","timestamp":"2020. szeptember. 26. 16:03","title":"A Xiaomi olyan kamerát tehet új telefonjára, amely egyáltalán nem fog látszódni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f322f0f-6219-4b1a-9aea-9fab19ba2233","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A hotel hitelrontás címén jelentette fel volt vendégét.","shortLead":"A hotel hitelrontás címén jelentette fel volt vendégét.","id":"20200926_Orizet_amerikai_Thaifold_kritika_szalloda","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6f322f0f-6219-4b1a-9aea-9fab19ba2233&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73f5e4ea-f72e-4a04-b1ba-fd0e83ad2b7f","keywords":null,"link":"/elet/20200926_Orizet_amerikai_Thaifold_kritika_szalloda","timestamp":"2020. szeptember. 26. 15:18","title":"Őrizetbe vettek egy amerikait Thaiföldön, mert kritizálta a szállodáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a2b9df6-c82b-4802-90d4-8a8e0f1d202d","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Léteznek ennél praktikusabb és hosszabb hatótávú elektromos autók, de talán nincs még egy olyan villanyos modell, amely annyi érzelmet váltana ki az emberből, mint a jövőbe mutató megoldásokkal telepakolt Honda e.","shortLead":"Léteznek ennél praktikusabb és hosszabb hatótávú elektromos autók, de talán nincs még egy olyan villanyos modell, amely...","id":"20200925_elektromos_honda_e_villanyauto_teszt_menetproba_velemeny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4a2b9df6-c82b-4802-90d4-8a8e0f1d202d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b75f75a-fcb3-40c6-91b3-2f2f0d1c1c79","keywords":null,"link":"/cegauto/20200925_elektromos_honda_e_villanyauto_teszt_menetproba_velemeny","timestamp":"2020. szeptember. 25. 18:05","title":"Kicsit múlt, nagyon jövő: teszten a helyes Honda e","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]