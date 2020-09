Mac Davis 1942-ben született Texasban, majd Atlantában telepedett le, és Nancy Sinatra Boots Enterprises nevű produkciós cégéhez szerződött dalszerzőként.

A legnagyobb slágereit nem saját magának, hanem Elvis Presley-nek írta a 60-as években. Ezek közül is talán a legnagyobb sikert az A Little Less Conversationnel érte el, amely 1968-ban jelent meg. De írt balladát is Elvisnek (In The Ghetto), és Davis volt a szerzője a Memories, valamint a Don’t Cry Daddy című számoknak is.

Mac Davis később már nemcsak a háttérben ért el sikereket, a hetvenes években szólókarrierbe kezdett. A Baby Don’t Get Hooked on Me című dala három hétig volt az amerikai toplisták élén.

Viszonylag rövid ideig tartott az előadói pályafutása, a nyolcvanas közepén felhagyott a szólókarrierjével. Továbbra is dolgozott azonban dalszerzőként, jóval később ő írta többek között Bruno Mars Young Girls című számát, de dolgozott a Weezerrel és Aviciivel is.

