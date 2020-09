Brian Johnson, Phil Rudd és Cliff Williams is újra zenélni fog.

Bár hivatalosan sosem oszlottak fel, az elmúlt években szinte semmit nem lehetett hallani az AC/DC-ről. Legalábbis zenei értelemben nem, hiszen a tagok ügyei továbbra is forró témaként keringtek a sajtóban. Phil Ruddnak például a törvény előtt kellett felelnie halálos fenyegetés és drogbirtoklás vádja miatt, Brian Johnsonnak pedig az egészségével támadt gondja, ami miatt a Guns N' Roses frontembere helyettesítette őt.

Az együttes most nem egy újabb botrány okán került címlapokra, hanem mert visszatérnek. Mármint mind, úgy, ahogy eddig is ismert őket a közönség, ráadásul egy új albummal; a korong a Pwr Up címet viseli, de a hosszát és a megjelenés dátumát egyelőre nem közölte a banda.