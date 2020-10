Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e8cb1f58-4e33-4d78-a8d9-124d2733a8c9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ő volt az első ausztrál, aki Grammy-díjat nyert.","shortLead":"Ő volt az első ausztrál, aki Grammy-díjat nyert.","id":"20200930_Meghalt_Helen_Reddy_az_I_Am_Woman_feminista_pophimnusz_szerzoje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e8cb1f58-4e33-4d78-a8d9-124d2733a8c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e2e6235-1bc0-42d7-835b-d6a0508d5bd8","keywords":null,"link":"/elet/20200930_Meghalt_Helen_Reddy_az_I_Am_Woman_feminista_pophimnusz_szerzoje","timestamp":"2020. szeptember. 30. 09:58","title":"Meghalt Helen Reddy, az \"I Am Woman\" feminista pophimnusz szerzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00d1bd1a-a53b-4df7-9844-a15269099207","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rusvai Miklós az RTL Híradónak nyilatkozott, azt mondta: idehaza nem eléggé lelkiismeretes a kontaktuskutatás, a reprodukciós ráta értéke pedig “mesterségesen alacsonyan tartott”.","shortLead":"Rusvai Miklós az RTL Híradónak nyilatkozott, azt mondta: idehaza nem eléggé lelkiismeretes a kontaktuskutatás...","id":"20200930_rusvai_miklos_viruskutato_kontaktszemely_r_ertek_reprodukcios_rata","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=00d1bd1a-a53b-4df7-9844-a15269099207&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5005f37a-db0c-4ccd-87e5-589f2de9605a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200930_rusvai_miklos_viruskutato_kontaktszemely_r_ertek_reprodukcios_rata","timestamp":"2020. szeptember. 30. 20:41","title":"A víruskutató szerint nem megfelelő a tesztelés és a kontaktkutatás Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2565afc-f258-4dc8-a56b-24eb6cce3f26","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az antibiotikumoknak ellenálló baktériumokkal szemben lehetne majd bevetni az úgynevezett antivitaminokat, amelyek csak egy-egy atomban térnek el a baktériumok számára is fontos vitaminoktól.","shortLead":"Az antibiotikumoknak ellenálló baktériumokkal szemben lehetne majd bevetni az úgynevezett antivitaminokat, amelyek csak...","id":"20200930_antibiotikumok_helyett_antivitaminok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d2565afc-f258-4dc8-a56b-24eb6cce3f26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"439f0286-26a3-411b-8c0b-c3f70c6b9e28","keywords":null,"link":"/tudomany/20200930_antibiotikumok_helyett_antivitaminok","timestamp":"2020. szeptember. 30. 09:03","title":"Antibiotikumok helyett trükkös antivitaminok jöhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17894859-3b16-425a-8b37-9dde8cf77432","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányfő kétezret tett a Fradira.","shortLead":"A kormányfő kétezret tett a Fradira.","id":"20200929_orban_viktor_szerencsejatek_tippmix_facebook_fradi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=17894859-3b16-425a-8b37-9dde8cf77432&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40f7e19a-b21d-4618-93f9-270dcaf3b5f1","keywords":null,"link":"/itthon/20200929_orban_viktor_szerencsejatek_tippmix_facebook_fradi","timestamp":"2020. szeptember. 29. 20:35","title":"Orbán Viktor szerencsejátékot reklámozott a Facebookon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52dcb6bd-ae0c-4867-9ce4-c0e66063f170","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egészségügyi szakdolgozók is kapnak emelést. ","shortLead":"Az egészségügyi szakdolgozók is kapnak emelést. ","id":"20200929_egeszsegugy_beremeles_apolok_szakdolgozok_retvari_bence_maglod","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52dcb6bd-ae0c-4867-9ce4-c0e66063f170&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"602c1ff9-032a-4743-887a-319e124dda71","keywords":null,"link":"/itthon/20200929_egeszsegugy_beremeles_apolok_szakdolgozok_retvari_bence_maglod","timestamp":"2020. szeptember. 29. 14:11","title":"Húsz százalékkal emeli az ápolók fizetését a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8247f5a0-8c65-4e23-a3b9-356a6ba20a7b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Origo úgy értesült, a miniszterelnök javaslatára tárgyalnak ma az orvosi kamara korábbi javaslatáról.","shortLead":"Az Origo úgy értesült, a miniszterelnök javaslatára tárgyalnak ma az orvosi kamara korábbi javaslatáról.","id":"20200930_Megduplazhatja_az_orvosok_beret_a_kormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8247f5a0-8c65-4e23-a3b9-356a6ba20a7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b37c637a-51bc-4efb-b03e-f1932948ef01","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200930_Megduplazhatja_az_orvosok_beret_a_kormany","timestamp":"2020. szeptember. 30. 10:44","title":"Megduplázhatja az orvosok bérét a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73b5d03c-7fc4-44f2-ad90-81dc2429e78e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy 22 éves tarnazsadányi férfi hétfő este összeesett és meghalt az otthonában. A családja szerint szerhasználó volt.","shortLead":"Egy 22 éves tarnazsadányi férfi hétfő este összeesett és meghalt az otthonában. A családja szerint szerhasználó volt.","id":"20200929_bika_kabitoszer_dizajnerdrog_tarnazsadany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=73b5d03c-7fc4-44f2-ad90-81dc2429e78e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e49e50e2-0be2-4444-86bd-d6fda5210d2c","keywords":null,"link":"/itthon/20200929_bika_kabitoszer_dizajnerdrog_tarnazsadany","timestamp":"2020. szeptember. 29. 22:05","title":"Újra ölhetett a bika nevű kábítószer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50f994be-ed70-4619-a417-2ac2557ded4a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Csak Kijevben 22 és fél ezer beteget tartanak nyilván. Romániában 44-en haltak meg egy nap alatt. ","shortLead":"Csak Kijevben 22 és fél ezer beteget tartanak nyilván. Romániában 44-en haltak meg egy nap alatt. ","id":"20200929_Tovabbra_is_gyorsan_terjed_a_fertozes_Romaniaban_es_Ukrajnaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=50f994be-ed70-4619-a417-2ac2557ded4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e55a424c-54f6-4690-96cf-5ca432d7334d","keywords":null,"link":"/vilag/20200929_Tovabbra_is_gyorsan_terjed_a_fertozes_Romaniaban_es_Ukrajnaban","timestamp":"2020. szeptember. 29. 14:56","title":"Továbbra is gyorsan terjed a fertőzés Romániában és Ukrajnában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]