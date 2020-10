Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"66acf0c7-c87f-4fb9-9c3e-730fcde6c06c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egész nap esik a forint.","shortLead":"Egész nap esik a forint.","id":"20201013_forint_euro_arfolyam_360","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66acf0c7-c87f-4fb9-9c3e-730fcde6c06c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c194906-f05c-4c34-a6ea-8ce896d35343","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201013_forint_euro_arfolyam_360","timestamp":"2020. október. 13. 15:10","title":"Visszatért a forintárfolyam a 360-as szintre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71e8f01d-3e5a-42a9-97c9-fbdf5c2818f3","c_author":"HVG","category":"360","description":"Jókor volt jó helyen, és most is ott lesz a belügyminiszter köréből indult exrendőr-vállalkozó.","shortLead":"Jókor volt jó helyen, és most is ott lesz a belügyminiszter köréből indult exrendőr-vállalkozó.","id":"202041_orszagos_birtokrendezo_jol_idozitett_avolt_rendorfonok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=71e8f01d-3e5a-42a9-97c9-fbdf5c2818f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"227e8957-098e-4276-ac1e-6dcf49bd0318","keywords":null,"link":"/360/202041_orszagos_birtokrendezo_jol_idozitett_avolt_rendorfonok","timestamp":"2020. október. 13. 12:00","title":"A volt rendőrfőnök szimata azt súgja, hogy most lesz jó üzlet a birtokrendezés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b5eae7d-f140-424a-bed2-418bd4f143da","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Hosszúkövetéses kutatásban vizsgálták a kamaszból lett nyugdíjasokat.","shortLead":"Hosszúkövetéses kutatásban vizsgálták a kamaszból lett nyugdíjasokat.","id":"20201013_Ennyit_valtozik_a_szemelyisegunk_50_ev_alatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b5eae7d-f140-424a-bed2-418bd4f143da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65f1d0e8-f88e-4635-ba16-7194cea95ac4","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20201013_Ennyit_valtozik_a_szemelyisegunk_50_ev_alatt","timestamp":"2020. október. 13. 08:30","title":"Ennyit változik a személyiségünk 50 év alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f40c4411-c571-4ec2-9dc9-62934b46c0e1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tedrosz Gebrejeszusz tisztázta a fogalmakat: a nyájimmunitás nem azt jelenti, hogy odavetjük az embereket a vírusnak.","shortLead":"Tedrosz Gebrejeszusz tisztázta a fogalmakat: a nyájimmunitás nem azt jelenti, hogy odavetjük az embereket a vírusnak.","id":"20201013_who_nyajimmunitas_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f40c4411-c571-4ec2-9dc9-62934b46c0e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b68d552-e841-495d-a646-a19e0caa94b9","keywords":null,"link":"/tudomany/20201013_who_nyajimmunitas_koronavirus","timestamp":"2020. október. 13. 15:26","title":"A WHO főigazgatója szerint erkölcstelen, ahogy a politikusok hajszolják a nyájimmunitást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f31e0212-6c31-4d36-956f-d691677dcfc4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az aktív fertőzöttek száma már a 27 ezret közelíti, 1418-an vannak kórházban.","shortLead":"Az aktív fertőzöttek száma már a 27 ezret közelíti, 1418-an vannak kórházban.","id":"20201012_koronavirus_magyarorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f31e0212-6c31-4d36-956f-d691677dcfc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2ff2ab2-5f24-40b3-8ddb-ac94403bc755","keywords":null,"link":"/itthon/20201012_koronavirus_magyarorszag","timestamp":"2020. október. 12. 08:53","title":"Koronavírus: 1173 új fertőzött és 14 halott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c19fcbd-e67a-4177-a293-395a9a90306b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Demokratikus Koalíció elnöke szerint arra mindenképp jó volt a vasárnapi választás, hogy kiépüljön a bizalom az ellenzéki pártok között.","shortLead":"A Demokratikus Koalíció elnöke szerint arra mindenképp jó volt a vasárnapi választás, hogy kiépüljön a bizalom...","id":"20201012_Gyurcsany_Ferenc_borsod_szerencs_koncz_zsofia_fidesz_ellenzek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1c19fcbd-e67a-4177-a293-395a9a90306b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42f126c4-630c-4aab-a3a3-e92d4df4fda3","keywords":null,"link":"/itthon/20201012_Gyurcsany_Ferenc_borsod_szerencs_koncz_zsofia_fidesz_ellenzek","timestamp":"2020. október. 12. 13:05","title":"Gyurcsány Ferenc is levonta a borsodi választás tanulságait: „Kutya nehéz lesz”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b44b8b8-2cd0-49b2-85d1-795805fff7d2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem sok V8-as Golf rohangál különben sem a világon.","shortLead":"Nem sok V8-as Golf rohangál különben sem a világon.","id":"20201012_Teljesen_elvetemult_a_driftautova_alakitott_Volkswagen_Golf__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8b44b8b8-2cd0-49b2-85d1-795805fff7d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ddb86db-d798-4cbb-b5b2-c43eac4f6f60","keywords":null,"link":"/cegauto/20201012_Teljesen_elvetemult_a_driftautova_alakitott_Volkswagen_Golf__video","timestamp":"2020. október. 13. 04:08","title":"Teljesen elvetemült a driftautóvá alakított Volkswagen Golf - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e04d2d5e-c973-4b78-8174-3ad331f27a82","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Leginkább maszkokat foglalt le az adóhatóság.","shortLead":"Leginkább maszkokat foglalt le az adóhatóság.","id":"20201012_nav_koronavirus_teszt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e04d2d5e-c973-4b78-8174-3ad331f27a82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c337d328-eeca-44e0-bccb-be1dff6ad5a1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201012_nav_koronavirus_teszt","timestamp":"2020. október. 12. 11:42","title":"Hamis maszkok és koronavírustesztek millióit foglalta le a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]