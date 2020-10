Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7c393695-3428-4970-bd23-811d4e83c90f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A szövetségi kapitány szerint Gulácsi Péter volt a magyar csapat legjobbja. \r

\r

","shortLead":"A szövetségi kapitány szerint Gulácsi Péter volt a magyar csapat legjobbja. \r

\r

","id":"20201009_Rossi_Bulgaria_Eb_selejtezo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7c393695-3428-4970-bd23-811d4e83c90f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4785290e-c8d0-4f9a-9f37-3e99221aaba3","keywords":null,"link":"/sport/20201009_Rossi_Bulgaria_Eb_selejtezo","timestamp":"2020. október. 09. 06:46","title":"Rossi: Jobbak voltak a bolgárok, nekünk szerencsénk volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8071641-356c-4e3c-845a-bdbd19627acd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése (MKKE) szerint amióta Dúró Dóra ledarálta a Meseország mindenkié című könyvet, azóta megszaporodtak a fenyegetések és a jól szervezett verbális támadások a könyvkereskedők ellen is. ","shortLead":"A Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése (MKKE) szerint amióta Dúró Dóra ledarálta a Meseország mindenkié...","id":"20201007_Fenyegetik_zaklatjak_a_konyvkereskedoket_tamadas_indult_a_konyvszakma_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c8071641-356c-4e3c-845a-bdbd19627acd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7beb40b8-abdd-42de-8076-227147cee1b7","keywords":null,"link":"/elet/20201007_Fenyegetik_zaklatjak_a_konyvkereskedoket_tamadas_indult_a_konyvszakma_ellen","timestamp":"2020. október. 07. 14:21","title":"Fenyegetik, zaklatják a könyvkereskedőket, támadás indult a könyvszakma ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eedd509a-d118-465b-8f4a-428f60d99f51","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az európai járványvédelem (ECDC) négy országot nevezett meg Európában, ahol az adatok alapján (még) kontrolláltnak tekinthető a járványhelyzet. E szerint Magyarország nem ilyen terület.","shortLead":"Az európai járványvédelem (ECDC) négy országot nevezett meg Európában, ahol az adatok alapján (még) kontrolláltnak...","id":"20201008_magyarorszag_jarvanyterkep_eu_koronavirus_ecdc_halalozas_korhazi_apolas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eedd509a-d118-465b-8f4a-428f60d99f51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e279fd4-04c5-476f-98b1-d42dd90f0525","keywords":null,"link":"/tudomany/20201008_magyarorszag_jarvanyterkep_eu_koronavirus_ecdc_halalozas_korhazi_apolas","timestamp":"2020. október. 08. 07:09","title":"Négy európai ország maradt, ahol még kézben tartják a járványt – Magyarország nincs köztük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78ba69f7-7365-487d-8388-dd954074f8f7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jackson Oswaltnak egyedül, szülei házában sikerült létrehoznia nukleáris fúziót, egy általa épített reaktorral. Ezzel az eredménnyel ő a legfiatalabb tudóspalánta, aki a világon elért ilyesmit.","shortLead":"Jackson Oswaltnak egyedül, szülei házában sikerült létrehoznia nukleáris fúziót, egy általa épített reaktorral. Ezzel...","id":"20201008_guinness_rekord_fuzios_reaktor_jackson_oswalt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=78ba69f7-7365-487d-8388-dd954074f8f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26ab3b37-201a-42f9-8814-82ac9bfb541b","keywords":null,"link":"/tudomany/20201008_guinness_rekord_fuzios_reaktor_jackson_oswalt","timestamp":"2020. október. 08. 09:35","title":"Hivatalosan is a Guinness-rekorder a fiú, aki 12 évesen épített fúziós reaktort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e79e3e0-7167-42c8-8d5e-423077795a46","c_author":"HVG","category":"360","description":"Sőt lehet, hogy ez már a ráadás. Az FHB, a CEMP és a BIF után most a Libri csúszhat ki a kezei közül. ","shortLead":"Sőt lehet, hogy ez már a ráadás. Az FHB, a CEMP és a BIF után most a Libri csúszhat ki a kezei közül. ","id":"202041_meseorszag_nemspedere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8e79e3e0-7167-42c8-8d5e-423077795a46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83ecfb11-1155-470e-9ccb-3541e6780d12","keywords":null,"link":"/360/202041_meseorszag_nemspedere","timestamp":"2020. október. 08. 11:10","title":"Mint a mesében: harmadszorra is megkopasztják Spéder Zoltánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e53fe298-218a-4361-aafa-61b7c2fb47f6","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Az SZFE sztrájkbizottságának tagja nem érti, miért van Vidnyánszky Attilában „ez az ordas indulat” ellene.","shortLead":"Az SZFE sztrájkbizottságának tagja nem érti, miért van Vidnyánszky Attilában „ez az ordas indulat” ellene.","id":"20201007_Karsai_Gyorgy_Itt_csak_akkor_gyozhetnek_Vidnyanszkyek_ha_mindent_rombolnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e53fe298-218a-4361-aafa-61b7c2fb47f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da10b5b5-c2ed-4fe5-863f-4bbead6ca17e","keywords":null,"link":"/kultura/20201007_Karsai_Gyorgy_Itt_csak_akkor_gyozhetnek_Vidnyanszkyek_ha_mindent_rombolnak","timestamp":"2020. október. 07. 15:23","title":"Karsai György: Itt csak akkor „győzhetnek” Vidnyánszkyék, ha mindent rombolnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8481c9f-be19-4119-a9ee-562ea6f434c1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sem Szíjj László jachtján, sem máshol nem iszik a külügyminiszter alkoholt – adta írásba a kormány.","shortLead":"Sem Szíjj László jachtján, sem máshol nem iszik a külügyminiszter alkoholt – adta írásba a kormány.","id":"20201008_Szijjarto_alkohol_jacht","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d8481c9f-be19-4119-a9ee-562ea6f434c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20f2d98b-5239-45f9-a52a-222ad26c0f42","keywords":null,"link":"/itthon/20201008_Szijjarto_alkohol_jacht","timestamp":"2020. október. 08. 19:09","title":"Szijjártót megvédte az államtitkára: Nem ihatott pezsgőt a jachton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ff250b9-f7b7-4cd9-8c3e-e390682d0a71","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Lezárult a több mint öt évig húzódó tárgyalássorozat, a bíróság elmarasztalta a pártot. Az ítélethirdetés alatt több ezren tüntettek az épület előtt a fasizmus ellen.","shortLead":"Lezárult a több mint öt évig húzódó tárgyalássorozat, a bíróság elmarasztalta a pártot. Az ítélethirdetés alatt több...","id":"20201007_arany_hajnal_gorogorszag_birosag_itelet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6ff250b9-f7b7-4cd9-8c3e-e390682d0a71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c6b0c97-8c17-413d-b6df-2f1263f1db74","keywords":null,"link":"/vilag/20201007_arany_hajnal_gorogorszag_birosag_itelet","timestamp":"2020. október. 07. 13:46","title":"Kimondta a bíróság: bűnszövetkezet a görög neonáci párt, az Arany Hajnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]