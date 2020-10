Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"17290b42-45f4-4200-8f2b-900d99347cc9","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Vastagbélrák következtében elhunyt a Café del Mar-sorozat alkotója. A 64 éves zenész halálhírét a Facebook-oldalán hozta nyilvánosságra hétfőn a családja.","shortLead":"Vastagbélrák következtében elhunyt a Café del Mar-sorozat alkotója. A 64 éves zenész halálhírét a Facebook-oldalán...","id":"20201020_Meghalt_Jose_Padilla_dj","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=17290b42-45f4-4200-8f2b-900d99347cc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"699182fd-d081-4b8b-ad38-d25106ea815e","keywords":null,"link":"/kultura/20201020_Meghalt_Jose_Padilla_dj","timestamp":"2020. október. 20. 12:15","title":"Meghalt José Padilla, a híres ibizai dj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6d77b32-4657-4731-9127-c81181bc2669","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Jelenleg 13 ezer koronavírusos beteg van kórházban.","shortLead":"Jelenleg 13 ezer koronavírusos beteg van kórházban.","id":"20201019_spanyolorszag_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f6d77b32-4657-4731-9127-c81181bc2669&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74f08631-4940-41c6-84d1-a0fc3f626133","keywords":null,"link":"/vilag/20201019_spanyolorszag_koronavirus","timestamp":"2020. október. 19. 20:44","title":"Spanyolországban már az egymillióhoz közelít a fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c73eb38-fd83-452c-afc6-93c55be2256e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre több, az 5G-tornyok ellen elkövetett támadást regisztrálnak a hatóságok, részben dezinformációs kampányok miatt. Néhány uniós tagország úgy véli: haladéktalanul cselekedni kell.","shortLead":"Egyre több, az 5G-tornyok ellen elkövetett támadást regisztrálnak a hatóságok, részben dezinformációs kampányok miatt...","id":"20201020_unios_tagorszagok_5g_konteo_osszeeskuves_elmelet_koronavirus_magyarorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c73eb38-fd83-452c-afc6-93c55be2256e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7d52358-6b24-43cc-9a2d-c718c20747d9","keywords":null,"link":"/tudomany/20201020_unios_tagorszagok_5g_konteo_osszeeskuves_elmelet_koronavirus_magyarorszag","timestamp":"2020. október. 20. 09:33","title":"15 uniós országnak elege van az 5G-s konteókból, közös cselekvésre hívnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1325be63-93e0-4111-8b16-9691534f85c6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Shazam-szerű funkcióval egészül ki a Google-keresés: akár egy eldúdolt dalról is kiderítheti az eredeti zeneszámot.","shortLead":"Shazam-szerű funkcióval egészül ki a Google-keresés: akár egy eldúdolt dalról is kiderítheti az eredeti zeneszámot.","id":"20201020_google_dudolas_dal_zene_felismerese_mesterseges_intelligencia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1325be63-93e0-4111-8b16-9691534f85c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0148a36-c09f-45f1-81c2-0717bd854408","keywords":null,"link":"/tudomany/20201020_google_dudolas_dal_zene_felismerese_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2020. október. 20. 09:03","title":"Zseniális funkció a Google keresőben: csak dúdoljon, felismeri, hogy melyik dal az","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9967dbc2-c3ac-41d8-a3fd-e4c88abee118","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A 7,5 erősségű földmozgást mértek az alaszkai partoktól délkeletre. Az első után még öt kisebb rengés volt.","shortLead":"A 7,5 erősségű földmozgást mértek az alaszkai partoktól délkeletre. Az első után még öt kisebb rengés volt.","id":"20201020_foldrenges_alaszka_szokoarriado_cunami","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9967dbc2-c3ac-41d8-a3fd-e4c88abee118&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a4c2a26-a5d2-4fe7-b728-d29b90d9a897","keywords":null,"link":"/vilag/20201020_foldrenges_alaszka_szokoarriado_cunami","timestamp":"2020. október. 20. 05:05","title":"Erős földrengés volt Alaszkában, szökőárriadót rendeltek el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0969126f-de96-44fa-b37f-a0a4ee6f75c8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tűzoltók kiürítették a termet és eloltották a kigyulladt papírhulladékot.","shortLead":"A tűzoltók kiürítették a termet és eloltották a kigyulladt papírhulladékot.","id":"20201020_tuzeset_uzsoki_utcai_korhaz_tuzoltok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0969126f-de96-44fa-b37f-a0a4ee6f75c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca811553-cb52-4260-a5ea-11a163588472","keywords":null,"link":"/itthon/20201020_tuzeset_uzsoki_utcai_korhaz_tuzoltok","timestamp":"2020. október. 20. 16:02","title":"Füstölt egy kórterem az Uzsoki Utcai Kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4113fbde-ddb8-4db3-aad1-dc0a7ef5b38a","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az Országgyűlés 2021. június 30-ig meghosszabbította a koronavírus-járvány miatt bevezetett törlesztési moratóriumot.","shortLead":"Az Országgyűlés 2021. június 30-ig meghosszabbította a koronavírus-járvány miatt bevezetett törlesztési moratóriumot.","id":"20201020_hitelmoratorium_hosszabbitas_koronavirus_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4113fbde-ddb8-4db3-aad1-dc0a7ef5b38a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f2abb8c-8800-44b3-ace7-be09f9693005","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201020_hitelmoratorium_hosszabbitas_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. október. 20. 11:19","title":"Hivatalos: meghosszabbítják a hitelmoratóriumot, de már nem mindenki kérheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8748182-7024-4229-a7cc-e5f89141642f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szokásoknak megfelelően a Mate 40-nek is lesz Porsche kiadása. Kiszivárgott, hogyan fog kinézni a hátoldal és hogy milyen összeg kerül majd az árcédulára.","shortLead":"A szokásoknak megfelelően a Mate 40-nek is lesz Porsche kiadása. Kiszivárgott, hogyan fog kinézni a hátoldal és...","id":"20201020_huawei_mate_40_rs_porsche_kiadas_kiszivargasok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c8748182-7024-4229-a7cc-e5f89141642f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ef79354-9c92-4da5-8c2c-53012820c6fa","keywords":null,"link":"/tudomany/20201020_huawei_mate_40_rs_porsche_kiadas_kiszivargasok","timestamp":"2020. október. 20. 13:33","title":"Kiszivárgott: a Huawei Mate 40-nek is lesz Porsche-kiadása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]