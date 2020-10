Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1423be8f-aa17-4cbb-8f26-7aaccb290110","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Európa-szerte szigorodnak a koronavírus-járvány második rohama miatt bevezetett korlátozások, ám az első, tavaszi hullámmal ellentétben most valamennyi országban ügyelnek arra, hogy az óvintézkedések a lehető legkisebb mértékben érintsék a gazdaságot.","shortLead":"Európa-szerte szigorodnak a koronavírus-járvány második rohama miatt bevezetett korlátozások, ám az első, tavaszi...","id":"202043__europai_jarvanykorkep__fertozescunami__veszelyben_akaracsony__vigyazat_azajtok_zarodnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1423be8f-aa17-4cbb-8f26-7aaccb290110&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0e8a237-0e92-4673-bdad-64e5a9461701","keywords":null,"link":"/360/202043__europai_jarvanykorkep__fertozescunami__veszelyben_akaracsony__vigyazat_azajtok_zarodnak","timestamp":"2020. október. 21. 17:00","title":"Ünneprontó vírus: Európában az idei karácsony nem lesz olyan, mint amilyet megszoktunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c4965fe-3e0b-43eb-976b-be0d4662c88f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Néhány rész leforgatása után ideiglenesen le kellett állni. A stábból többen is elkapták a koronavírust.



","shortLead":"Néhány rész leforgatása után ideiglenesen le kellett állni. A stábból többen is elkapták a koronavírust.



","id":"20201021_Nem_indult_jol_az_uj_Friderikusz_musor_forgatasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c4965fe-3e0b-43eb-976b-be0d4662c88f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1a78207-19eb-420e-bd3d-6fb9ad1bf03d","keywords":null,"link":"/kultura/20201021_Nem_indult_jol_az_uj_Friderikusz_musor_forgatasa","timestamp":"2020. október. 21. 09:32","title":"Nem indult jól az új Friderikusz-műsor forgatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"711456a3-cb1a-464f-b9b8-2ec4c662e881","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Megzavarja a fényszennyezés a fertőzést hordozó szúnyogokat, amik így nagyobb valószínűséggel tovább aktívak. ","shortLead":"Megzavarja a fényszennyezés a fertőzést hordozó szúnyogokat, amik így nagyobb valószínűséggel tovább aktívak. ","id":"20201022_Sokkal_inkabb_csipnek_a_szunyogok_a_varosok_mesterseges_fenyei_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=711456a3-cb1a-464f-b9b8-2ec4c662e881&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"607f9f4a-eff2-43ee-9c31-55a7297cea8b","keywords":null,"link":"/zhvg/20201022_Sokkal_inkabb_csipnek_a_szunyogok_a_varosok_mesterseges_fenyei_miatt","timestamp":"2020. október. 22. 13:22","title":"Veszedelmesebbek az egyiptomi csípőszúnyogok a mesterséges fények miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc654774-872b-4b0b-80db-4fa29c17ebf9","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"itthon","description":"A magyarországi fertőzöttek 4,66 százaléka egészségügyi dolgozó, és egy újabb határátkelőt is megnyitnak a magyar–ukrán határon – derült ki az operatív törzs szerdai, meglehetősen rövid tájékoztatójából.","shortLead":"A magyarországi fertőzöttek 4,66 százaléka egészségügyi dolgozó, és egy újabb határátkelőt is megnyitnak a magyar–ukrán...","id":"20201021_Operativ_Torzs_tajekoztato_koronavirus_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dc654774-872b-4b0b-80db-4fa29c17ebf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"608ee389-acd5-454a-9e1d-628d081ed98f","keywords":null,"link":"/itthon/20201021_Operativ_Torzs_tajekoztato_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. október. 21. 12:01","title":"Operatív törzs: A tömegrendezvény nem ajánlott, de az őszi szünet családi programjai igen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5df8989-6f48-45a7-9475-8d02703bb8d0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kisebb módosításokat megejthetnek.","shortLead":"Kisebb módosításokat megejthetnek.","id":"20201022_gulyas_gergely_kormanyinfo_valasztasi_torveny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a5df8989-6f48-45a7-9475-8d02703bb8d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3898d496-3d54-4602-a69e-3cf1ca26c1f9","keywords":null,"link":"/itthon/20201022_gulyas_gergely_kormanyinfo_valasztasi_torveny","timestamp":"2020. október. 22. 12:53","title":"Gulyás: Jelentősen nem módosítják a választási törvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44e45f9e-5da2-4e20-b7ed-09ce8ac76549","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Sok év kihagyás után most először láthatjuk a legendát nagyjátékfilmben. A Netflix gyártásában készült The Life Ahead novemberben érkezik. ","shortLead":"Sok év kihagyás után most először láthatjuk a legendát nagyjátékfilmben. A Netflix gyártásában készült The Life Ahead...","id":"20201021_A_86_eves_Sophia_Loren_ismet_foszerepben__kijott_az_uj_filmjenek_elozetese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=44e45f9e-5da2-4e20-b7ed-09ce8ac76549&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"948af675-db60-4e33-9471-8e6712cbdbc8","keywords":null,"link":"/kultura/20201021_A_86_eves_Sophia_Loren_ismet_foszerepben__kijott_az_uj_filmjenek_elozetese","timestamp":"2020. október. 21. 14:58","title":"A 86 éves Sophia Loren ismét főszerepben – kijött az új filmjének előzetese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59a7b859-0872-49a0-857a-d7951e213f29","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Öt személyautó ütközött össze Szigetszentmiklósnál.

","shortLead":"Öt személyautó ütközött össze Szigetszentmiklósnál.

","id":"20201021_baleset_m0_szigetszentmiklos_savlezaras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=59a7b859-0872-49a0-857a-d7951e213f29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eed87050-38dd-4b74-9828-5ca5325978ef","keywords":null,"link":"/cegauto/20201021_baleset_m0_szigetszentmiklos_savlezaras","timestamp":"2020. október. 21. 12:13","title":"Tömegbaleset történt az M0-son","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fa24878-0418-47e6-beaf-2fe85719809e","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"sport","description":"Jól kezdett a Ferencváros a Barcelona otthonában az első labdarúgó Bajnokok Ligája-csoportmeccsén, de végül megmutatkoztak a két csapat közötti különbségek. ","shortLead":"Jól kezdett a Ferencváros a Barcelona otthonában az első labdarúgó Bajnokok Ligája-csoportmeccsén, de végül...","id":"20201021_barcelona_ferencvaros_nyilatkozatok_rebrov_koeman_siger_dibusz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4fa24878-0418-47e6-beaf-2fe85719809e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ecae9d4-a744-49e4-b532-0b58b3b19960","keywords":null,"link":"/sport/20201021_barcelona_ferencvaros_nyilatkozatok_rebrov_koeman_siger_dibusz","timestamp":"2020. október. 21. 05:56","title":"Dibusz a barcelonai 5-1 után: Az összes gól bánt, megúszhattuk volna kevesebbel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]