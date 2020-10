Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d388f0c5-0451-45ac-90a9-3f829e186d17","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Matteo Messina Denarót 1993 óta keresik, már többször is életfogytiglanra ítélték.","shortLead":"Matteo Messina Denarót 1993 óta keresik, már többször is életfogytiglanra ítélték.","id":"20201021_olaszorszag_szicilia_maffia_itelet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d388f0c5-0451-45ac-90a9-3f829e186d17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3909427-79e3-49b1-9415-547f4cbea0a5","keywords":null,"link":"/vilag/20201021_olaszorszag_szicilia_maffia_itelet","timestamp":"2020. október. 21. 06:17","title":"Elítélték Olaszország legkeresettebb bűnözőjét, aki a Cosa Nostra feje lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e935ed3-72f0-4502-88e7-df9e1a64dde0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Kaptár helyett laboratóriumban készítenek mézet kutatók, úgy, ahogy tejet tehén, vagy pálmaolajat pálmafa nélkül. ","shortLead":"Kaptár helyett laboratóriumban készítenek mézet kutatók, úgy, ahogy tejet tehén, vagy pálmaolajat pálmafa nélkül. ","id":"20201021_Mar_mehek_nelkul_is_lehet_mezet_csinalni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2e935ed3-72f0-4502-88e7-df9e1a64dde0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb5ebd92-d34a-4299-81c1-f3cc9b9bfc6c","keywords":null,"link":"/zhvg/20201021_Mar_mehek_nelkul_is_lehet_mezet_csinalni","timestamp":"2020. október. 21. 12:19","title":"Már méhek nélkül is lehet mézet csinálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9228b24e-d744-4d6c-9131-d4ff485dba16","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jelentősen felülreprezentált a technológiai szektor a Best Global Brands 2020 ranglistán, melynek készítői az egyes márkák értékét vizsgálják. Egy év alatt nagyot sokkal értékesebb lett az Apple, az Amazon és a Microsoft is. A toplistára most először került fel az Instagram, a 19. helyet csípte meg.","shortLead":"Jelentősen felülreprezentált a technológiai szektor a Best Global Brands 2020 ranglistán, melynek készítői az egyes...","id":"20201021_apple_legertekesebb_marka_best_global_brands","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9228b24e-d744-4d6c-9131-d4ff485dba16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f888b5c4-313c-4752-986c-407a3cd1c92d","keywords":null,"link":"/tudomany/20201021_apple_legertekesebb_marka_best_global_brands","timestamp":"2020. október. 21. 14:04","title":"Az Apple a világ legértékesebb márkája – de hogy állnak a többiek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22f6d269-89f5-46d7-9772-3fda1b2254d3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kézben tartott mobillal pedig elég veszélyes közlekedni.","shortLead":"Kézben tartott mobillal pedig elég veszélyes közlekedni.","id":"20201021_gyalogos_kerekparozas_mobilozas_roller","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=22f6d269-89f5-46d7-9772-3fda1b2254d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2c3ca49-4779-48a9-b760-1662bcb6ed48","keywords":null,"link":"/cegauto/20201021_gyalogos_kerekparozas_mobilozas_roller","timestamp":"2020. október. 21. 14:00","title":"Három kerékpárosból egy menet közben is telefonozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f2c77bf-c235-43f0-a5c3-d3752387d8d2","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"360","description":"Ellenzékre akkor is szükség lesz, ha ez a rendszer elmúlik - írja véleményszerzőnk. Milyen tanulságai vannak az önkormányzati áramon bitcoin-bányászattal lebukott DK-s politikus ügyének? ","shortLead":"Ellenzékre akkor is szükség lesz, ha ez a rendszer elmúlik - írja véleményszerzőnk. Milyen tanulságai vannak...","id":"202043_fiuk_abitcoinbanyaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f2c77bf-c235-43f0-a5c3-d3752387d8d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9a55abf-b61e-467e-9c0a-dfb2b5ed0b79","keywords":null,"link":"/360/202043_fiuk_abitcoinbanyaban","timestamp":"2020. október. 22. 13:00","title":"Tóta W.: Fiúk a bitcoinbányában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"468a8638-eea6-4107-ab11-d2ac9ced486f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Lagosban, Nigéria legnagyobb városában volt lövöldözés éjszaka, meg nem erősített információk szerint mintegy húszan haltak meg. ","shortLead":"Lagosban, Nigéria legnagyobb városában volt lövöldözés éjszaka, meg nem erősített információk szerint mintegy húszan...","id":"20201021_Lovoldozes_Nigeria_Lagos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=468a8638-eea6-4107-ab11-d2ac9ced486f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5614f840-214c-4e34-9e8d-8a559f707f64","keywords":null,"link":"/vilag/20201021_Lovoldozes_Nigeria_Lagos","timestamp":"2020. október. 21. 11:17","title":"Lövöldözés volt Nigériában, húsz ember is meghalhatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"383473c2-02df-49fd-bb94-ccd8e74df1c9","c_author":"Oroszi Babett","category":"kkv","description":"Rekord összeget, majdnem 118 milliárd forintot költhet az MTVA jövőre – derül ki a Költségvetési bizottság hétfőn benyújtott javaslatából. Ezzel együtt 2021 végére több mint ezermilliárd forintot emészthet fel az MTVA 11 évnyi működése. ","shortLead":"Rekord összeget, majdnem 118 milliárd forintot költhet az MTVA jövőre – derül ki a Költségvetési bizottság hétfőn...","id":"20201022_mtva_koltsegvetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=383473c2-02df-49fd-bb94-ccd8e74df1c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68543665-c038-412c-9c98-5ab79bdc9ea0","keywords":null,"link":"/kkv/20201022_mtva_koltsegvetes","timestamp":"2020. október. 22. 06:10","title":"Összeszámoltuk, mennyi pénzt emészt fel a közmédia, jövőre már ezermilliárd fölött a számla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35a68d22-eac8-4e38-87f6-d01453128234","c_author":"Farkas Máté","category":"kkv","description":"\"Így jártam. Leírom, hátha tudok másoknak segíteni\" - üzeni szerzőnk, aki a Wizzair foglalási rendszeréből próbálta kisajtolni a törölt járata után visszajáró pénzt. Vélemény.","shortLead":"\"Így jártam. Leírom, hátha tudok másoknak segíteni\" - üzeni szerzőnk, aki a Wizzair foglalási rendszeréből próbálta...","id":"20201015_Jegyvasarlas_a_Wizzairnel_Covid_alatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=35a68d22-eac8-4e38-87f6-d01453128234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf339380-efa3-4e21-872b-c8002e1b24b4","keywords":null,"link":"/kkv/20201015_Jegyvasarlas_a_Wizzairnel_Covid_alatt","timestamp":"2020. október. 21. 15:18","title":"Olcsóbb a Wizzair-ügyintézés, ha Máltán keresztül intézzük - ki hallott már ilyet?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]