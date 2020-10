Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"53338815-fcd1-4d23-b989-d665903d2643","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szövetségi kormányzatnak nem áll szándékában ellenőrzés alatt tartani a koronavírus-járványt – ismerte el egy vasárnapi beszélgetésben Mark Meadows, fehér házi kabinetfőnök. Közben Mike Pence alelnök bejelentette, annak ellenére is folytatja a kampányolást, hogy egyik közeli munkatársa elkapta a koronavírus-fertőzést. ","shortLead":"A szövetségi kormányzatnak nem áll szándékában ellenőrzés alatt tartani a koronavírus-járványt – ismerte el...","id":"20201025_Trump_kabinetfonoke_beismerte_nem_is_akarjak_ellenorzes_alatt_tartani_a_koronavirusjarvanyt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=53338815-fcd1-4d23-b989-d665903d2643&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1167006a-772a-4d60-92c6-d7b517806aae","keywords":null,"link":"/vilag/20201025_Trump_kabinetfonoke_beismerte_nem_is_akarjak_ellenorzes_alatt_tartani_a_koronavirusjarvanyt","timestamp":"2020. október. 25. 20:10","title":"Trump kabinetfőnöke beismerte, nem is akarják ellenőrzés alatt tartani a koronavírus-járványt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58f4331d-3490-4065-8211-21fc7a45db88","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A fővárosban és az agglomerációban stagnálást mutatnak a mérések.","shortLead":"A fővárosban és az agglomerációban stagnálást mutatnak a mérések.","id":"20201026_videk_koronavirus_szennyvz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=58f4331d-3490-4065-8211-21fc7a45db88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3696ac08-feb5-48cf-b16e-50c6381a6ca0","keywords":null,"link":"/itthon/20201026_videk_koronavirus_szennyvz","timestamp":"2020. október. 26. 16:42","title":"Négy vidéki városban emelkedik a víruskoncentráció a szennyvízben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33968a02-8de1-42c1-b6ef-3a3a5097245b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ez már a műsor tizedik szériája lesz. ","shortLead":"Ez már a műsor tizedik szériája lesz. ","id":"20201027_Hamarosan_indul_a_jubileumi_Valo_Vilag_10","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=33968a02-8de1-42c1-b6ef-3a3a5097245b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b27d1944-0320-46fc-af1a-f424706c2df2","keywords":null,"link":"/kultura/20201027_Hamarosan_indul_a_jubileumi_Valo_Vilag_10","timestamp":"2020. október. 27. 09:25","title":"Tizedszer is elindul a kukkoló-show: indul a jubileumi Való Világ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e1abade-6090-493e-b863-91da1486bdb5","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A hatékony fellépést nehezíti, hogy a tevékenység legális a szigetországban.","shortLead":"A hatékony fellépést nehezíti, hogy a tevékenység legális a szigetországban.","id":"20201027_Keleteuropai_szexrabszolgakkal_viragzik_a_prostitucio_NagyBritanniaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e1abade-6090-493e-b863-91da1486bdb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f81ccd69-cd7a-4fff-9f3e-32492c9e82a4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201027_Keleteuropai_szexrabszolgakkal_viragzik_a_prostitucio_NagyBritanniaban","timestamp":"2020. október. 27. 14:20","title":"Kelet-európai szexrabszolgákkal virágzik a prostitúció Nagy-Britanniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41fb5f4c-1d0d-4454-9926-4134a0c58e8e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Hamarosan indul a felújítás utolsó nagyobb etapja, érdemes átböngészni, hogy zajlik majd a metrópótlás. ","shortLead":"Hamarosan indul a felújítás utolsó nagyobb etapja, érdemes átböngészni, hogy zajlik majd a metrópótlás. ","id":"20201026_3as_metro_felujitas_kozlekedes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=41fb5f4c-1d0d-4454-9926-4134a0c58e8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44639e86-5507-488c-9fc7-bfd6804f07a6","keywords":null,"link":"/ingatlan/20201026_3as_metro_felujitas_kozlekedes","timestamp":"2020. október. 26. 19:47","title":"Jövő héten indul a 3-as metró középső szakaszának felújítása, így közlekedhet a lezárás idején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4eaea6c-6b24-49ed-a14a-0b1da9967157","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 75 éves nő súlyos állapotban került be október közepén.","shortLead":"A 75 éves nő súlyos állapotban került be október közepén.","id":"20201026_remdesivir_koronavirus_fertozes_beteg_kezeles_korhaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f4eaea6c-6b24-49ed-a14a-0b1da9967157&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9965445a-2966-44c6-93cc-040e31ed3d6f","keywords":null,"link":"/itthon/20201026_remdesivir_koronavirus_fertozes_beteg_kezeles_korhaz","timestamp":"2020. október. 26. 13:41","title":"Elhagyhatta a kórházat az első magyar beteg, akit remdesivirrel kezeltek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"133b25af-b59e-47cf-9803-46d0a3169f6e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Jövőre Budapest ad otthont az olimpiai kvalifikációs cselgáncs-világbajnokságnak.","shortLead":"Jövőre Budapest ad otthont az olimpiai kvalifikációs cselgáncs-világbajnokságnak.","id":"20201025_Budapesten_rendezik_a_2021es_cselgancsvilagbajnoksagot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=133b25af-b59e-47cf-9803-46d0a3169f6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7b5b169-1ed1-4a84-8e09-ab3f6e70772f","keywords":null,"link":"/sport/20201025_Budapesten_rendezik_a_2021es_cselgancsvilagbajnoksagot","timestamp":"2020. október. 25. 18:14","title":"Budapesten rendezik a 2021-es cselgáncs-világbajnokságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e07496e-a89b-4f4d-b15b-2dacbc034ac9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Chrome böngésző fejlesztése egy állandó feladat a Google számára, a cég új funkciókkal is szívesen kísérletezik. Az egyiknek viszont aligha örülnének a felhasználók, ha megvalósulna.","shortLead":"A Chrome böngésző fejlesztése egy állandó feladat a Google számára, a cég új funkciókkal is szívesen kísérletezik...","id":"20201027_google_chrome_bongeszo_reklam_hirdetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e07496e-a89b-4f4d-b15b-2dacbc034ac9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cc1d16f-d142-4304-8f96-3a07836bceb5","keywords":null,"link":"/tudomany/20201027_google_chrome_bongeszo_reklam_hirdetes","timestamp":"2020. október. 27. 12:03","title":"Csak ezt ne: beépített reklámok kerülhetnek a Chrome böngészőbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]