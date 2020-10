A film a 2016-ban elhunyt Bowie pályafutásának korai időszakára koncentrál, az 1971-es első amerikai turnéjára - arra az időszakra, amelyből kisarjadt nem sokkal később a legendás popsztár alteregója, Ziggy Stardust.

Ekkorra Bowie már négy nagylemezt megjelentetett: két cím nélkülit, 1967-ben és 1969-ben, a The Man Who Sold The Worldöt 1970-ben, valamint a Hunky Dory-t 1971-ben.

A nagy áttörést azonban az 1972-es The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars hozta el.

A filmet Gabriel Range rendezte, David Bowie szerepében az angol költő-színész-zenész Johnny Flynnt láthatjuk majd. A Stardustot a San Diegó-i Nemzetközi Filmfesztiválon mutatták be (a szakmai premierre eredetileg a New York-i Tribeca fesztiválon került volna sor áprilisban, ám a járványhelyzet miatt az a rendezvény elmaradt).

A történet szépséghibája, hogy film elkészítéséhez Bowie családja nem járult hozzá, így a David Bowie-számok felhasználásához sem. Azaz a Stardustban egyetlen David Bowie-dalt sem fogunk hallani.