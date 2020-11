Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"95390a27-f344-421c-a57c-25369f7874bb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egy közleményben sorolták fel, mennyi kárt okoz a vírus terjedésének megakadályozása ürügyén hozott szabály.","shortLead":"Egy közleményben sorolták fel, mennyi kárt okoz a vírus terjedésének megakadályozása ürügyén hozott szabály.","id":"20201110_ingyenes_parkolas_levego_munkacsoport","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=95390a27-f344-421c-a57c-25369f7874bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66bbabf1-04ff-4cc3-a16e-62a9c65278f8","keywords":null,"link":"/zhvg/20201110_ingyenes_parkolas_levego_munkacsoport","timestamp":"2020. november. 10. 16:51","title":"Csak fokozta a bajokat az ingyenes parkolás a Levegő Munkacsoport szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8f10ebe-fd61-49b6-88fb-c17df2e4b127","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az orvosokra és ápolókra vonatkozó szabályok is változtak, már egy negatív gyorsteszt után újra munkába állhatnak.","shortLead":"Az orvosokra és ápolókra vonatkozó szabályok is változtak, már egy negatív gyorsteszt után újra munkába állhatnak.","id":"20201109_Koronavirus_beteg_korhaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d8f10ebe-fd61-49b6-88fb-c17df2e4b127&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"879058eb-0fab-49bc-9a1f-66cd97bb1859","keywords":null,"link":"/itthon/20201109_Koronavirus_beteg_korhaz","timestamp":"2020. november. 09. 18:08","title":"Gyorsabban hazaküldhetik a koronavírusos betegeket a kórházból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"622f6c3f-8a19-4311-85d8-0a0fe9a671d0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A kutatók szerint nagyon fontos, mit esznek az iskolás korú gyerekek, ugyanis ez nem csak a fejlődésüket befolyásolja, de életük végéig kihat az egészségükre is. ","shortLead":"A kutatók szerint nagyon fontos, mit esznek az iskolás korú gyerekek, ugyanis ez nem csak a fejlődésüket befolyásolja...","id":"20201109_Alacsonyabbra_nonek_azok_az_iskolasok_akik_nem_jutnak_megfelelo_taplalekhoz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=622f6c3f-8a19-4311-85d8-0a0fe9a671d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"310a216c-9105-418a-90ac-d6bebb3382cd","keywords":null,"link":"/zhvg/20201109_Alacsonyabbra_nonek_azok_az_iskolasok_akik_nem_jutnak_megfelelo_taplalekhoz","timestamp":"2020. november. 09. 17:49","title":"Alacsonyabbra nőnek azok az iskolások, akik nem jutnak megfelelő táplálékhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2477ba6-59cd-4307-a809-9987d1260a62","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két súlyos karambol történt és két gyalogosot ütöttek el kedd este és szerda reggel között. Az egyik helyszínről a gázoló segítségnyújtás nélkül elhajtott.","shortLead":"Két súlyos karambol történt és két gyalogosot ütöttek el kedd este és szerda reggel között. Az egyik helyszínről...","id":"20201111_halalos_baleset_karambol_gyalogosgazolas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b2477ba6-59cd-4307-a809-9987d1260a62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff310fc1-41f6-483a-ada9-42873d231de3","keywords":null,"link":"/cegauto/20201111_halalos_baleset_karambol_gyalogosgazolas","timestamp":"2020. november. 11. 09:59","title":"Négy halálos baleset történt néhány óra alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f97883f6-5891-4d2a-a4e4-66b4b2b1dd6d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 3 hengeres motorral szerelt alapváltozat az USA-ban mintegy 8 millió forintnak megfelelő áron debütál. ","shortLead":"A 3 hengeres motorral szerelt alapváltozat az USA-ban mintegy 8 millió forintnak megfelelő áron debütál. ","id":"20201109_megkezdodott_a_ford_bronco_sport_gyartasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f97883f6-5891-4d2a-a4e4-66b4b2b1dd6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdc293bd-ed6e-4396-9241-8b36d46f10b4","keywords":null,"link":"/cegauto/20201109_megkezdodott_a_ford_bronco_sport_gyartasa","timestamp":"2020. november. 09. 16:59","title":"Megkezdődött a Ford Bronco Sport gyártása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3d5607c-4cdb-404e-9ce9-f97183cc815c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több műholdat, köztük egy kísérleti 6G-s technológiával felszerelt szerkezetet is az űrbe küldött Kína. A tervek szerint az 6G az 5G-nél is százszor gyorsabb adattovábbításra lesz képes.","shortLead":"Több műholdat, köztük egy kísérleti 6G-s technológiával felszerelt szerkezetet is az űrbe küldött Kína. A tervek...","id":"20201110_6g_halozat_muhold_kina_hordozoraketa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f3d5607c-4cdb-404e-9ce9-f97183cc815c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9b9726c-4461-45d4-891f-777a86668fd9","keywords":null,"link":"/tudomany/20201110_6g_halozat_muhold_kina_hordozoraketa","timestamp":"2020. november. 10. 12:03","title":"Milyen 5G? Kína Föld körüli pályára állította a világ első 6G-s műholdját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bb2f914-70b8-473d-8d88-1f8e22dc97a1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Súlyos mellékhatásra hivatkozva függesztették fel a tesztelést.","shortLead":"Súlyos mellékhatásra hivatkozva függesztették fel a tesztelést.","id":"20201110_Felfuggeszti_Brazilia_az_egyik_kinai_vakcina_klinikai_teszteleset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0bb2f914-70b8-473d-8d88-1f8e22dc97a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df91debc-316d-4e85-891f-e7f637e68064","keywords":null,"link":"/tudomany/20201110_Felfuggeszti_Brazilia_az_egyik_kinai_vakcina_klinikai_teszteleset","timestamp":"2020. november. 10. 05:07","title":"Felfüggeszti Brazília az egyik kínai vakcina klinikai tesztelését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d977ec35-fc74-4c9e-90d0-586e0b124c8f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Óriási összegért válhat meg a főként fiatal felhasználókat célzó mobilmárkájától a Huawei. A Reuters úgy tudja, a Honor egy konzorciumé lesz, melynek a Digital China nevű mobilkereskedelmi vállalat mellett például Sencsen város is tagja.","shortLead":"Óriási összegért válhat meg a főként fiatal felhasználókat célzó mobilmárkájától a Huawei. A Reuters úgy tudja, a Honor...","id":"20201110_huawei_honor_almarka_eladas_digital_china_sencsen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d977ec35-fc74-4c9e-90d0-586e0b124c8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f7530a4-cd3f-48a5-8e2e-06af646e6240","keywords":null,"link":"/tudomany/20201110_huawei_honor_almarka_eladas_digital_china_sencsen","timestamp":"2020. november. 10. 13:15","title":"A Reuters úgy tudja, eldőlt: a Huawei 15 milliárd dollárért eladja a Honort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]