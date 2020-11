Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0bc22cc5-c22c-459c-8467-21579f894ebf","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Óriási különbség van aközött, ahogy mások látnak, és amilyennek szeretnénk, hogy lássanak minket. Ez azonban irányítható.","shortLead":"Óriási különbség van aközött, ahogy mások látnak, és amilyennek szeretnénk, hogy lássanak minket. Ez azonban...","id":"20201113_Hogyan_alakitsuk_tudatosan_enmarkankat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0bc22cc5-c22c-459c-8467-21579f894ebf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee97ff2c-cf1b-4805-93d7-03568ef80dc7","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20201113_Hogyan_alakitsuk_tudatosan_enmarkankat","timestamp":"2020. november. 13. 19:15","title":"Hogyan alakítsuk tudatosan az énmárkánkat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9335d0e0-4af3-4e5a-b738-3475dbbeb1ab","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nyitva hagyott autókra vadászott egy férfi a mélygarázsban.","shortLead":"Nyitva hagyott autókra vadászott egy férfi a mélygarázsban.","id":"20201114_Nyitott_autot_talalt_a_Westendben_bemaszott_a_csomagtartojaba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9335d0e0-4af3-4e5a-b738-3475dbbeb1ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e22835ad-eb98-480c-9329-864c8ce9afd3","keywords":null,"link":"/cegauto/20201114_Nyitott_autot_talalt_a_Westendben_bemaszott_a_csomagtartojaba","timestamp":"2020. november. 14. 10:00","title":"Nyitott autót talált a Westendben, bemászott a csomagtartójába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de4d1ba0-1412-4d7f-a733-0352737c0092","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Harminc napra vehetik igénybe az ingyenes internet-hozzáférést azok, akik érintettek a távoktatásban. A gyakorlatban ez úgy fest, hogy a kormány előírta, hogy a szolgáltatók engedjék el a díjat egy hónapra, ha valaki kijelenti, hogy az iskolája átállt a távoktatásra.","shortLead":"Harminc napra vehetik igénybe az ingyenes internet-hozzáférést azok, akik érintettek a távoktatásban. A gyakorlatban...","id":"20201114_Ingyenes_internettel_jarul_hozza_a_kormany_a_digitalis_oktatashoz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=de4d1ba0-1412-4d7f-a733-0352737c0092&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8beaa467-f2f4-46ef-b0e7-da0e0d4394bc","keywords":null,"link":"/tudomany/20201114_Ingyenes_internettel_jarul_hozza_a_kormany_a_digitalis_oktatashoz","timestamp":"2020. november. 14. 11:42","title":"Ingyenes internetet kapnak a távoktatásban résztvevők egy hónapra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ddf6d4c-6019-4b90-8ca4-3e042e66ada8","c_author":"HVG","category":"360","description":"Torták plusz cipők egyenlő boldog nők: faék egyszerűségűnek tűnő ötletből csinált üzletet egy élelmes amerikai.","shortLead":"Torták plusz cipők egyenlő boldog nők: faék egyszerűségűnek tűnő ötletből csinált üzletet egy élelmes amerikai.","id":"202046_enni_valo_topankak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7ddf6d4c-6019-4b90-8ca4-3e042e66ada8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b0fa020-3614-473b-8f98-3009cce303ac","keywords":null,"link":"/360/202046_enni_valo_topankak","timestamp":"2020. november. 14. 08:30","title":"Az édességet mindenki szereti – na de hordani is?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e659dc00-4a85-457a-a879-ce47d4aeafe9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Érdekvédelmi szervezetük szerint sok érintett nem tudja elviselni magán a maszkot.","shortLead":"Érdekvédelmi szervezetük szerint sok érintett nem tudja elviselni magán a maszkot.","id":"20201113_Lazitananak_a_maszkviselesen_az_ertelmi_fogyatekosaggal_elok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e659dc00-4a85-457a-a879-ce47d4aeafe9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ba0069b-4a84-44eb-86ce-d1e5b06ee092","keywords":null,"link":"/itthon/20201113_Lazitananak_a_maszkviselesen_az_ertelmi_fogyatekosaggal_elok","timestamp":"2020. november. 13. 14:27","title":"Felmentést kérnek a maszkviselés alól az értelmi fogyatékossággal élőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5857d6bd-5672-4e00-9104-76aba97ee7c0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az önkormányzat is támogatja a civil kezdeményezést.","shortLead":"Az önkormányzat is támogatja a civil kezdeményezést.","id":"20201112_pecs_karantenjarat_gyerektaxi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5857d6bd-5672-4e00-9104-76aba97ee7c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99f1212a-3306-49f7-b6fb-c8ea130fe862","keywords":null,"link":"/itthon/20201112_pecs_karantenjarat_gyerektaxi","timestamp":"2020. november. 12. 20:42","title":"Karanténjárat indul Pécsen, önkéntesek vásárolnak be annak, aki nem mehet az utcára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99605782-0014-4f1b-aafc-25d402287fa5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Könnyű, defekttűrő gumikkal felszerelt kerékpárokat vesz a főváros. A BKK rugalmas tarifarendszert és új appot is ígér.","shortLead":"Könnyű, defekttűrő gumikkal felszerelt kerékpárokat vesz a főváros. A BKK rugalmas tarifarendszert és új appot is ígér.","id":"20201114_Uj_Bubikkal_lehet_hasitani_jovo_tavasszal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=99605782-0014-4f1b-aafc-25d402287fa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52ab6da9-72fc-4f4f-bffe-fea6e0897139","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201114_Uj_Bubikkal_lehet_hasitani_jovo_tavasszal","timestamp":"2020. november. 14. 14:27","title":"Új Bubikkal lehet hasítani jövő tavasszal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ebc472a-48b4-41b6-add3-d20efc9b9d69","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két embert – a gyalogost és a mentő sofőrjét – kórházba szállították.","shortLead":"Két embert – a gyalogost és a mentő sofőrjét – kórházba szállították.","id":"20201114_Audival_utkozott_majd_elutott_egy_gyalogost_egy_mento_a_Becsi_uton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7ebc472a-48b4-41b6-add3-d20efc9b9d69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4338e949-b306-4ec0-9804-a1370cda8d15","keywords":null,"link":"/cegauto/20201114_Audival_utkozott_majd_elutott_egy_gyalogost_egy_mento_a_Becsi_uton","timestamp":"2020. november. 14. 15:05","title":"Audival ütközött, majd elütött egy gyalogost egy mentő a Bécsi úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]