[{"available":true,"c_guid":"01892bef-6342-46fb-9c67-751daa5ff133","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az üzletember a Project Syndicate-en ír arról, mire használja fel a Fidesz a koronavírus második hullámát. Az ország kirablását és az ellenzék lenyomását is megemlíti.","shortLead":"Az üzletember a Project Syndicate-en ír arról, mire használja fel a Fidesz a koronavírus második hullámát. Az ország...","id":"20201119_Soros_Gyorgyot_nagyon_felduhitette_Orban_vetoja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=01892bef-6342-46fb-9c67-751daa5ff133&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eee60cb1-e030-4878-a2b5-78fd5e2ecfd1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201119_Soros_Gyorgyot_nagyon_felduhitette_Orban_vetoja","timestamp":"2020. november. 19. 10:31","title":"Soros Györgyöt nagyon feldühítette Orbán vétója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f29cc575-51a1-4b04-b041-4690bd22c2fa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Negatív lett a második tesztje is, nem írja tovább a karanténnaplót.\r

","shortLead":"Negatív lett a második tesztje is, nem írja tovább a karanténnaplót.\r

","id":"20201119_koronavirus_szijjarto_peter_gyogyulas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f29cc575-51a1-4b04-b041-4690bd22c2fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e35c089-3a90-4791-b679-9ff988d61f64","keywords":null,"link":"/itthon/20201119_koronavirus_szijjarto_peter_gyogyulas","timestamp":"2020. november. 19. 19:25","title":"17 nap után megszabadult a koronavírustól Szijjártó Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerda este kapcsolt le a rendszer egy zárlat miatt.","shortLead":"Szerda este kapcsolt le a rendszer egy zárlat miatt.","id":"20201119_koronavirus_szegedi_klinika_aramszunet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"467ddc42-58e1-4d7c-b760-05ae6d5e8f61","keywords":null,"link":"/itthon/20201119_koronavirus_szegedi_klinika_aramszunet","timestamp":"2020. november. 19. 16:57","title":"Áramszünet miatt kellett átköltöztetni a szegedi intenzíven ápolt koronavírusos betegeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52220752-d6b6-40ef-9b2e-0d97cb09b2bc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Donald Trump még mindig kérheti a szavazatok újraszámlálását az államban.","shortLead":"Donald Trump még mindig kérheti a szavazatok újraszámlálását az államban.","id":"20201120_Biden_Georgia_Trump","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=52220752-d6b6-40ef-9b2e-0d97cb09b2bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f8b1bd3-40ea-4e60-b047-ba146fe2e2d8","keywords":null,"link":"/vilag/20201120_Biden_Georgia_Trump","timestamp":"2020. november. 20. 07:39","title":"Megerősítették Biden győzelmét Georgiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85264391-9a2d-4f1e-bb99-ad6a35694bc2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az országban több mint 28 ezer intenzív ágy van, ezekből 6273 szabad. ","shortLead":"Az országban több mint 28 ezer intenzív ágy van, ezekből 6273 szabad. ","id":"20201120_Nemetorszagban_meg_soha_nem_regisztraltak_annyi_uj_fertozottet_mint_most","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=85264391-9a2d-4f1e-bb99-ad6a35694bc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa8569db-c375-4113-a8ae-546d324f06c4","keywords":null,"link":"/vilag/20201120_Nemetorszagban_meg_soha_nem_regisztraltak_annyi_uj_fertozottet_mint_most","timestamp":"2020. november. 20. 11:44","title":"Németországban még soha nem regisztráltak annyi új fertőzöttet, mint most","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"200fe265-00d4-4c59-af82-577b7c7036f9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Sok munkát adtak az előző héten a debreceni ügyészségnek agresszív emberek: fojtogatták, autóval célozták meg a rendőröket, vagy éppen csoportosan támadtak rájuk, összesen 13-an. Mindegyik őrizetbe került, van, akit már el is ítéltek.

","shortLead":"Sok munkát adtak az előző héten a debreceni ügyészségnek agresszív emberek: fojtogatták, autóval célozták meg...","id":"20201120_bunugyek_letartoztatasok_hivatalos_szemely_elleni_eroszak_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=200fe265-00d4-4c59-af82-577b7c7036f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c105ce3-5cf3-44e5-bfd0-4274069c5786","keywords":null,"link":"/itthon/20201120_bunugyek_letartoztatasok_hivatalos_szemely_elleni_eroszak_miatt","timestamp":"2020. november. 20. 11:52","title":"13 ember támadt rendőrökre egy hét alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fefc6b0-b85c-4dc9-904a-cdb7ab7521e8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az eset mondhatni klasszikus, a hosszú kocsisor mellett hajt el a sietős autós egészen a piros lámpáig, ahol ezután, inkább már nem is áll meg. ","shortLead":"Az eset mondhatni klasszikus, a hosszú kocsisor mellett hajt el a sietős autós egészen a piros lámpáig, ahol ezután...","id":"20201119_Video_kocsisor_mellett_a_lampaig_egy_Audi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6fefc6b0-b85c-4dc9-904a-cdb7ab7521e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20804b1f-ecce-4207-9d12-d5870755c7e6","keywords":null,"link":"/cegauto/20201119_Video_kocsisor_mellett_a_lampaig_egy_Audi","timestamp":"2020. november. 20. 04:19","title":"Videó: Szembe sávban nyert időt, a kocsisort és a piros lámpát is letudó autós a Soroksári úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"966c83ad-f7d0-4c67-8606-4beb0457cd21","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„November 20-án bekapcsoljuk a szirénát, és világgá kiáltjuk: minden gyermeknek vannak jogai” – hangzik el a videóban. ","shortLead":"„November 20-án bekapcsoljuk a szirénát, és világgá kiáltjuk: minden gyermeknek vannak jogai” – hangzik el a videóban. ","id":"20201120_Videoban_mondja_el_a_rendorseg_milyen_jogai_vannak_a_gyerekeknek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=966c83ad-f7d0-4c67-8606-4beb0457cd21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e319e4a-06cc-471b-8a2e-37e85bf50a5f","keywords":null,"link":"/elet/20201120_Videoban_mondja_el_a_rendorseg_milyen_jogai_vannak_a_gyerekeknek","timestamp":"2020. november. 20. 09:18","title":"Videóban mondja el a rendőrség, milyen jogai vannak a gyerekeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]