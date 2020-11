Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a777204f-7f5f-4c18-913d-7e5bb44674a7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kórház szerint a sajtóban félrevezető és hangulatkeltő írások jelentek meg arról, hogy problémák voltak a lélegeztetőgépekkel.","shortLead":"A kórház szerint a sajtóban félrevezető és hangulatkeltő írások jelentek meg arról, hogy problémák voltak...","id":"20201127_zalaegerszeg_korhaz_lelegeztetogep","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a777204f-7f5f-4c18-913d-7e5bb44674a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62093eaf-c611-43e0-91a3-507599313646","keywords":null,"link":"/itthon/20201127_zalaegerszeg_korhaz_lelegeztetogep","timestamp":"2020. november. 27. 21:15","title":"Kínából is hamarabb reagáltak a lélegeztetőgépek hibájára, mint az érintett zalaegerszegi kórházból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd8679db-5750-4d74-92bb-3ffaa1401e1b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A járvány egy egyébként is megroppant magyar egészségügyet ért el, nem bírja az ellátórendszer – írta Lovas András orvos az Átlátszónak.","shortLead":"A járvány egy egyébként is megroppant magyar egészségügyet ért el, nem bírja az ellátórendszer – írta Lovas András...","id":"20201126_koronavirus_megroppant_egeszsegugy_lovas_andras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dd8679db-5750-4d74-92bb-3ffaa1401e1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"077d7074-3416-4c30-aee0-bc6ca188994e","keywords":null,"link":"/itthon/20201126_koronavirus_megroppant_egeszsegugy_lovas_andras","timestamp":"2020. november. 26. 16:45","title":"Lett volna idő felkészíteni az egészségügyet a járványra, mégsem léptek a döntéshozók egy aneszteziológus szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdfd5fe5-457d-45f8-90fa-027ca1647315","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Minden megnyugtató, a fegyverzet teljes, Orbán negatív.","shortLead":"Minden megnyugtató, a fegyverzet teljes, Orbán negatív.","id":"20201126_Orban_beallt_soforkodni_a_tesztelo_medikusokhoz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fdfd5fe5-457d-45f8-90fa-027ca1647315&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0aa7733-29ed-4fec-ad33-5580a737f68f","keywords":null,"link":"/itthon/20201126_Orban_beallt_soforkodni_a_tesztelo_medikusokhoz","timestamp":"2020. november. 26. 17:19","title":"Orbán beállt sofőrködni a tesztelő medikusokhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"781379cc-a14e-4fdf-a251-1dd8d0675cf7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Száraz István cége nem először intézi a jegybank kommunikációs feladatait. A mostani szerződést már alá is írták.","shortLead":"Száraz István cége nem először intézi a jegybank kommunikációs feladatait. A mostani szerződést már alá is írták.","id":"20201127_szaraz_istvan_frank_digital_mnb_kommunikacios_tender_jegybank","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=781379cc-a14e-4fdf-a251-1dd8d0675cf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e8ec412-5eba-49ea-a82d-ed4b09c966e4","keywords":null,"link":"/kkv/20201127_szaraz_istvan_frank_digital_mnb_kommunikacios_tender_jegybank","timestamp":"2020. november. 27. 18:31","title":"Megint a volt Origo-tulajdonos cége nyerte az MNB kommunikációs tenderét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96a8f6bd-1f46-4813-a5b4-07a2e1d2b35c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A nyilvános búcsúztatáson tízezrek vettek részt, a ceremónia már szűk körben zajlott.","shortLead":"A nyilvános búcsúztatáson tízezrek vettek részt, a ceremónia már szűk körben zajlott.","id":"20201127_diego_maradona_temetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=96a8f6bd-1f46-4813-a5b4-07a2e1d2b35c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0054f3e-a1f4-49db-a618-09dd856dc4cf","keywords":null,"link":"/sport/20201127_diego_maradona_temetes","timestamp":"2020. november. 27. 09:26","title":"Eltemették Diego Maradonát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"270fcd40-ee2a-4de7-a913-4e2bdde04e0d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Vegyesen alakult a forint árfolyama péntek reggel a főbb devizákkal szemben.","shortLead":"Vegyesen alakult a forint árfolyama péntek reggel a főbb devizákkal szemben.","id":"20201127_360_forint_felett_az_euro","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=270fcd40-ee2a-4de7-a913-4e2bdde04e0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3147cf3-3f3a-4fa8-9ae4-f638ae117a6a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201127_360_forint_felett_az_euro","timestamp":"2020. november. 27. 08:32","title":"360 forint felett az euró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87ffe6f0-31d7-492c-9b0e-9167de7264c2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A leköszönő Trump-adminisztráció jóvoltából jöhetnek a kivégzőosztagok az USA-ban. Az új rendelet hatályba lépését ráadásul sikerült karácsonyra időzíteni.","shortLead":"A leköszönő Trump-adminisztráció jóvoltából jöhetnek a kivégzőosztagok az USA-ban. Az új rendelet hatályba lépését...","id":"20201128_USA_halalos_itelet_kivegzes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=87ffe6f0-31d7-492c-9b0e-9167de7264c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b045d5fb-3b2b-4cf8-876e-485e2767d30c","keywords":null,"link":"/vilag/20201128_USA_halalos_itelet_kivegzes","timestamp":"2020. november. 28. 15:55","title":"Trump karácsonyi búcsúajándéka: sortűzzel és gázzal is kivégezhetik a halálraítélteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ccf5b15-5c50-4ec2-87cd-52866b7c46e8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Július és szeptember között 184-szer támadtak az országban jogvédőkre.","shortLead":"Július és szeptember között 184-szer támadtak az országban jogvédőkre.","id":"20201126_40_meggyilkolt_kolumbiai_jogvedo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7ccf5b15-5c50-4ec2-87cd-52866b7c46e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"168b7a6f-1012-4869-b870-6cc775d82df2","keywords":null,"link":"/vilag/20201126_40_meggyilkolt_kolumbiai_jogvedo","timestamp":"2020. november. 26. 21:58","title":"Három hónap alatt több mint 40 jogvédőt gyilkoltak meg Kolumbiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]