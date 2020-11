Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"80058002-35b6-481b-9777-97879013f1d1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A soproni önkormányzat által fenntartott idősotthon 230 gondozottja közül 105-en lettek koronavírusosak, 12-en meghaltak, rajtuk kívül 49 gondozó kapta el a vírust.","shortLead":"A soproni önkormányzat által fenntartott idősotthon 230 gondozottja közül 105-en lettek koronavírusosak, 12-en...","id":"20201128_koronavirus_sopron_idosotthon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=80058002-35b6-481b-9777-97879013f1d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"add072c8-6788-4e7b-8110-ac0bc26bb2d2","keywords":null,"link":"/itthon/20201128_koronavirus_sopron_idosotthon","timestamp":"2020. november. 28. 15:53","title":"154-en kapták el a koronavírust egy soproni idősotthonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f3299a8-ff43-460f-8565-b2f9baf34283","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google újdonsága a gépi tanulást veti be annak érdekében, hogy egyfajta automatikus ecsetként csökkentse azt az időt, ami alatt a digitális művész különleges szörnyeket készíthet.","shortLead":"A Google újdonsága a gépi tanulást veti be annak érdekében, hogy egyfajta automatikus ecsetként csökkentse azt az időt...","id":"20201128_google_chimera_painter_mesterseges_intelligencia_fantasy_krealmany_keszito","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f3299a8-ff43-460f-8565-b2f9baf34283&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fc9a9dc-d1b7-4802-be31-cfccd32f2e5a","keywords":null,"link":"/tudomany/20201128_google_chimera_painter_mesterseges_intelligencia_fantasy_krealmany_keszito","timestamp":"2020. november. 28. 19:03","title":"Ön is kipróbálhatja a Google szörnykészítőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"606954a8-6bc4-42af-b0fa-e8e1b3436ba2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A magyar légitársaság üzleti modellével van gondja Knut Arild Hareide-nak.","shortLead":"A magyar légitársaság üzleti modellével van gondja Knut Arild Hareide-nak.","id":"20201127_wizz_air_norvegia_munkavallalok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=606954a8-6bc4-42af-b0fa-e8e1b3436ba2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e4e26fb-dbbb-42ff-a977-7a1cd371dfea","keywords":null,"link":"/kkv/20201127_wizz_air_norvegia_munkavallalok","timestamp":"2020. november. 27. 19:27","title":"Egy miniszter figyelmeztette a Wizz Airt, hogy problémáik lehetnek Norvégiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"686d16a8-9065-4fed-ba2d-fefba0c1112b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Közel ötven kézműves portékái között lehet böngészni a budapestikaracsony.hu oldalon.","shortLead":"Közel ötven kézműves portékái között lehet böngészni a budapestikaracsony.hu oldalon.","id":"20201129_karacsonyi_vasar_budapest_vorosmarty_ter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=686d16a8-9065-4fed-ba2d-fefba0c1112b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fb60f44-d456-4402-83b1-b55cde5cf1e2","keywords":null,"link":"/kkv/20201129_karacsonyi_vasar_budapest_vorosmarty_ter","timestamp":"2020. november. 29. 10:41","title":"A budapesti karácsonyi vásár idén az internetre költözik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"730899ec-e2d8-4fdc-b896-c5b70c73085e","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Nem könnyű azzal szembesülnie egy fiatalnak, ha rokonai a múltban úgy viselkedtek, ami ma már nehezen elfogadható. A közös asztalhoz ültetett nagymamák közben nem ugyanúgy emlékeznek a kommunizmusra sem. Nagyi projekt, harmadik rész. ","shortLead":"Nem könnyű azzal szembesülnie egy fiatalnak, ha rokonai a múltban úgy viselkedtek, ami ma már nehezen elfogadható...","id":"20201128_Doku360_Nagyi_Projekt_harmadik_resz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=730899ec-e2d8-4fdc-b896-c5b70c73085e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8731eaef-520b-406b-bc03-c3c226862e04","keywords":null,"link":"/360/20201128_Doku360_Nagyi_Projekt_harmadik_resz","timestamp":"2020. november. 28. 19:00","title":"Doku360: Senki nem mondja a családban, hogy az elején hittünk a náciknak ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22eb7fc4-00dd-4c7f-be41-3501464b2b60","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Alstom két szerződést is nyélbe ütött Olaszországban, több száz millió euróért cserélhetik le a dízelmozdonyokat.","shortLead":"Az Alstom két szerződést is nyélbe ütött Olaszországban, több száz millió euróért cserélhetik le a dízelmozdonyokat.","id":"20201128_Hidrogenmeghajtasu_vonatokra_szerzodott_az_Alstom_Olaszorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=22eb7fc4-00dd-4c7f-be41-3501464b2b60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63cffd4e-925d-4a7f-9865-27632134823e","keywords":null,"link":"/cegauto/20201128_Hidrogenmeghajtasu_vonatokra_szerzodott_az_Alstom_Olaszorszagban","timestamp":"2020. november. 28. 19:30","title":"Milánóban hamarosan már hidrogénmeghajtású vonatokon utazhatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de9a38e8-6868-42e4-887e-d621f23949bb","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az online árverésen befolyt bevételből a Göncz Árpád Alapítvány emléklakást alakít ki a néhai köztársasági elnök családjának egykori óbudai otthonában.","shortLead":"Az online árverésen befolyt bevételből a Göncz Árpád Alapítvány emléklakást alakít ki a néhai köztársasági elnök...","id":"202048_gonczhagyatek_kelendo_emlekek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=de9a38e8-6868-42e4-887e-d621f23949bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"937c73ec-9953-44eb-96b1-62f2dca47b94","keywords":null,"link":"/360/202048_gonczhagyatek_kelendo_emlekek","timestamp":"2020. november. 28. 11:15","title":"Elkapkodták Göncz Árpád hivatali idején kapott személyes ajándékait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f403b99-cae0-4318-9384-34526b360a58","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Ellenőrizetlenül folyik a kereskedelem az okostelefonok helyadataival. Az információkkal olyan alkalmazások is kereskedhetnek, melyekről a legtöbb felhasználó nem is sejti, hogy monitorozzák mozgását. Az USA-ban a katonai terrorelhárítók is bevásároltak.","shortLead":"Ellenőrizetlenül folyik a kereskedelem az okostelefonok helyadataival. Az információkkal olyan alkalmazások is...","id":"202048__arulkodo_telefonok__kormanyzati_adatlopas__csempeszalagut_ahataron__tudjak_merre_jarsz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9f403b99-cae0-4318-9384-34526b360a58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca4c3628-7698-4e2e-b564-c78605e719e3","keywords":null,"link":"/360/202048__arulkodo_telefonok__kormanyzati_adatlopas__csempeszalagut_ahataron__tudjak_merre_jarsz","timestamp":"2020. november. 29. 08:15","title":"Amikor bekapcsolja telefonján a GPS-t, jusson eszébe: adatai máshoz is eljuthatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]