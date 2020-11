Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8de62d96-309a-4286-80ee-17b6aeb91e1a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Petőfi Irodalmi Múzeum igazgatója az Origón megjelent publicisztikájában szintet lépett sorosozásban.","shortLead":"A Petőfi Irodalmi Múzeum igazgatója az Origón megjelent publicisztikájában szintet lépett sorosozásban.","id":"20201128_Mazsihisz_Demeter_Szilard_Soros_liberalis_fuhrer_holokauszt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8de62d96-309a-4286-80ee-17b6aeb91e1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a4570f7-73be-4dd1-850c-78e5049cbba0","keywords":null,"link":"/itthon/20201128_Mazsihisz_Demeter_Szilard_Soros_liberalis_fuhrer_holokauszt","timestamp":"2020. november. 28. 21:15","title":"A Mazsihisz válasza Demeter Szilárdnak: Európát gázkamrának minősíteni ízléstelen és megbocsáthatatlan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a108363a-b795-4342-aa43-9671fdfde52b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Föld felé közelít a Ryugu aszteroidáról mintát hozó Hajabusza-2 japán űrszonda, az általa gyűjtött talajminták és adatok fontos információt nyújthatnak a Naprendszer eredetéről.","shortLead":"A Föld felé közelít a Ryugu aszteroidáról mintát hozó Hajabusza-2 japán űrszonda, az általa gyűjtött talajminták és...","id":"20201130_hajabusza2_japan_urszonda_kapszula_december_6_ryugu_aszteroida","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a108363a-b795-4342-aa43-9671fdfde52b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dafe9c4-d127-4f55-8970-8b92a1914ad7","keywords":null,"link":"/tudomany/20201130_hajabusza2_japan_urszonda_kapszula_december_6_ryugu_aszteroida","timestamp":"2020. november. 30. 07:03","title":"Már közel jár a Földhöz a Hajabusza-2 űrszonda, mikuláskor dobja le különleges csomagját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4891627-cd03-4c93-b4e8-64de51e01a3f","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A legmodernebb technológiák, amelyek bevenni készülnek a mozikat, az osztálytermek felé is elindultak – épp a legjobbkor. A konvergáló technológia rengeteg új megoldást kínál a minőség és a mennyiség jelentette kihívásokra.","shortLead":"A legmodernebb technológiák, amelyek bevenni készülnek a mozikat, az osztálytermek felé is elindultak – épp...","id":"20201129_Hogyan_fog_kinezni_az_oktatas_2030ban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c4891627-cd03-4c93-b4e8-64de51e01a3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0650e65c-d472-471c-8f4d-a3826784c957","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20201129_Hogyan_fog_kinezni_az_oktatas_2030ban","timestamp":"2020. november. 29. 19:15","title":"Hogyan fog kinézni az oktatás 2030-ban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff54ed2e-0eb3-4029-8ce9-9a76899e3596","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha a Petőfi Irodalmi Múzeum vezetője megtarthatja a pozícióit, az a volt miniszterelnök és az ellenzéki párt szerint is azt jelenti, hogy a kormány egyetért a soraival. ","shortLead":"Ha a Petőfi Irodalmi Múzeum vezetője megtarthatja a pozícióit, az a volt miniszterelnök és az ellenzéki párt szerint is...","id":"20201129_bajnai_gordon_dk_demeter_szilard_publicisztika_soros_gyorgy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ff54ed2e-0eb3-4029-8ce9-9a76899e3596&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"856ee8c2-3c7d-4367-b7a2-8fe78984700c","keywords":null,"link":"/itthon/20201129_bajnai_gordon_dk_demeter_szilard_publicisztika_soros_gyorgy","timestamp":"2020. november. 29. 11:59","title":"Bajnai Gordon és a DK is Demeter Szilárd kirúgását várja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cdeb1cf-d4ac-482c-9488-46db849d84c6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szigorú javaslatokat tett le a brit kormány asztalára a veszélyhelyzeti tanácsadó tudományos testület, de szerintük enélkül nagyot nőhet a fertőzésszám az ünnepek után.","shortLead":"Szigorú javaslatokat tett le a brit kormány asztalára a veszélyhelyzeti tanácsadó tudományos testület, de szerintük...","id":"20201128_Brit_tanacsok_karacsonyra_jarvany_tarsasjatek_enek_covid","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5cdeb1cf-d4ac-482c-9488-46db849d84c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"196d529f-3efa-4256-a89c-fd378bada649","keywords":null,"link":"/vilag/20201128_Brit_tanacsok_karacsonyra_jarvany_tarsasjatek_enek_covid","timestamp":"2020. november. 28. 12:51","title":"Brit tanácsok karácsonyra járvány idején: Ne legyen se társasjáték, se közös éneklés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8de62d96-309a-4286-80ee-17b6aeb91e1a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Több mint 160 aláíróval indult el az a petíció, amelyik szerint a miniszteri biztos, a Petőfi Irodalmi Múzeum igazgatója méltatlan és alkalmatlan arra, hogy a magyar kultúra, a közélet bármilyen területét irányítsa. ","shortLead":"Több mint 160 aláíróval indult el az a petíció, amelyik szerint a miniszteri biztos, a Petőfi Irodalmi Múzeum...","id":"20201129_demeter_szilard_mondjon_le_peticio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8de62d96-309a-4286-80ee-17b6aeb91e1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bc1c95f-26c5-4897-8a43-b3c514b0b5cd","keywords":null,"link":"/kultura/20201129_demeter_szilard_mondjon_le_peticio","timestamp":"2020. november. 29. 17:45","title":"Demeter Szilárd lemondását követeli száznál is több magyar értelmiségi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"511a5e51-2516-447d-9921-6381c1de33b2","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A szombat este megjelent kormányrendeletekben jórészt benne van, amit a kormány az Orvosi Kamarának megígért.","shortLead":"A szombat este megjelent kormányrendeletekben jórészt benne van, amit a kormány az Orvosi Kamarának megígért.","id":"20201129_Egeszsegugyi_jogviszony_ket_honappal_kesobb_lep_hatalyba_az_atalakulas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=511a5e51-2516-447d-9921-6381c1de33b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2565239a-63c4-4aa6-b10e-054ded376467","keywords":null,"link":"/itthon/20201129_Egeszsegugyi_jogviszony_ket_honappal_kesobb_lep_hatalyba_az_atalakulas","timestamp":"2020. november. 29. 10:19","title":"Egészségügyi jogviszony: két hónappal később lép hatályba az átalakulás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9634d730-4215-4309-92e9-44d66317000a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Közös ellenzéki listán tervezi az indulást a Momentum Mozgalom a 2022-es országgyűlési választásokon – jelentette be a párt elnöke vasárnap a Facebook-oldalán.","shortLead":"Közös ellenzéki listán tervezi az indulást a Momentum Mozgalom a 2022-es országgyűlési választásokon – jelentette be...","id":"20201129_FeketeGyor_2022_valodi_korszakvaltas_lesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9634d730-4215-4309-92e9-44d66317000a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb7b7d43-2c84-4c84-8164-69303ad08bf1","keywords":null,"link":"/itthon/20201129_FeketeGyor_2022_valodi_korszakvaltas_lesz","timestamp":"2020. november. 29. 19:55","title":"Fekete-Győr: 2022 valódi korszakváltás lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]