[{"available":true,"c_guid":"5737c922-8a36-4b36-911f-072739a03d50","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A mintegy 5 méter hosszú új japán SUV-ot egy 248 lóerős hibrid hajtáslánc mozgatja.","shortLead":"A mintegy 5 méter hosszú új japán SUV-ot egy 248 lóerős hibrid hajtáslánc mozgatja.","id":"20201204_167_millio_forinton_nyit_itthon_a_toyota_hatalmas_divatterepjaroja_a_7_uleses_highlander","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5737c922-8a36-4b36-911f-072739a03d50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"201a05fd-2f69-4a6e-a2e0-600cc8ff1722","keywords":null,"link":"/cegauto/20201204_167_millio_forinton_nyit_itthon_a_toyota_hatalmas_divatterepjaroja_a_7_uleses_highlander","timestamp":"2020. december. 04. 11:21","title":"16,7 millió forinton nyit itthon a Toyota hatalmas divatterepjárója, a 7 üléses Highlander","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c35e4487-ccb9-4a9d-a691-c804be724b40","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az első szakaszban a lakosságnak csak nagyon kis csoportja kaphat oltást.","shortLead":"Az első szakaszban a lakosságnak csak nagyon kis csoportja kaphat oltást.","id":"20201202_Belgium_koronavirus_oltas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c35e4487-ccb9-4a9d-a691-c804be724b40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa7eee3a-ae61-484f-8aa7-33c1760f3fa2","keywords":null,"link":"/vilag/20201202_Belgium_koronavirus_oltas","timestamp":"2020. december. 02. 19:23","title":"Belgium már január elején elkezdheti a lakosság beoltását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f543391-0981-4ebe-aa94-41812723b1c7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A repülőgépek közel másfél évig nem szállhattak fel.","shortLead":"A repülőgépek közel másfél évig nem szállhattak fel.","id":"20201203_Boeing_737_MAX_Ryanair","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f543391-0981-4ebe-aa94-41812723b1c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bd3a4d1-0802-4803-9a8c-f87dd8bad5ad","keywords":null,"link":"/kkv/20201203_Boeing_737_MAX_Ryanair","timestamp":"2020. december. 03. 17:11","title":"Újra repülhetnek a Boeing 737 MAX-ok, a Ryanair máris rendelt 75 gépet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64a671ba-a2b4-42b5-8c2a-f4304d60630c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A mikulásokat az ITM laborjában ledarálták, majd sósavval kezelték, és megvizsgálták. Csak egy esetben találtak kisebb problémát.","shortLead":"A mikulásokat az ITM laborjában ledarálták, majd sósavval kezelték, és megvizsgálták. Csak egy esetben találtak kisebb...","id":"20201203_csokimikulas_itm_laborvizsgalat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=64a671ba-a2b4-42b5-8c2a-f4304d60630c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b9857e8-671a-494d-b1cf-85e09280feef","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201203_csokimikulas_itm_laborvizsgalat","timestamp":"2020. december. 03. 10:04","title":"A minisztérium ellenőrizte és rendben találta a csokimikulásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ba156ec-0787-4cc3-96a9-38f4c0dd9d63","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Százhúsz évvel ezelőtt alakult meg Magyarország legsikeresebb és legnépszerűbb labdarúgó-egyesülete, amely a Ferencváros német nevéből, a Franzstadtból a Fradi becenevet kapta. A valaha színvonalas magyar bajnokságból (31) és magyar kupából (23) ez a csapat nyerte a legtöbbet, nemzetközi szinten is ez volt a legeredményesebb. Volt idő, amikor Európa legjobb egyesületei között tartották számon, s már a múlt század elején is többször akkora szurkolótábor támogatta, mint manapság. Volt futtatott és elnyomott csapat, volt fönt és lent. ","shortLead":"Százhúsz évvel ezelőtt alakult meg Magyarország legsikeresebb és legnépszerűbb labdarúgó-egyesülete, amely...","id":"20201203_120_eves_a_fradi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0ba156ec-0787-4cc3-96a9-38f4c0dd9d63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0229eb77-61ba-4efb-aa51-21738b86d4ac","keywords":null,"link":"/360/20201203_120_eves_a_fradi","timestamp":"2020. december. 03. 19:00","title":"A nagy magyar goal-csinálás – 120 éves a Fradi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53806ea3-cf4f-49ca-87d0-4630c956ea3b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az androidos YouTube alkalmazásban már bekapcsolták az algoritmust, ami közzététel előtt kiszűri az ártalmas, zaklató kommentet, majd figyelmezteti annak íróját, hogy változtassa meg a szöveget olyanra, amellyel tiszteletben tartja embertársait.","shortLead":"Az androidos YouTube alkalmazásban már bekapcsolták az algoritmust, ami közzététel előtt kiszűri az ártalmas, zaklató...","id":"20201204_youtube_hozzaszolasok_moderalasa_szures","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=53806ea3-cf4f-49ca-87d0-4630c956ea3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f16b093-69da-4ce2-9370-5469ab1b4e23","keywords":null,"link":"/tudomany/20201204_youtube_hozzaszolasok_moderalasa_szures","timestamp":"2020. december. 04. 12:03","title":"Szól a YouTube a kommentelőnek, aki épp beszólna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fdd81cb-4d3b-4d06-9e72-1ef4c0656b80","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A járműgyártás megrendelésállománya 6 százalékkal nagyobb, mint februárban volt. Elsősorban Kínában indult be újra a német autók iránti kereslet.","shortLead":"A járműgyártás megrendelésállománya 6 százalékkal nagyobb, mint februárban volt. Elsősorban Kínában indult be újra...","id":"20201204_nemet_autoipar_tobb_megrendeles_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6fdd81cb-4d3b-4d06-9e72-1ef4c0656b80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9e96382-501f-4f81-b39d-ec04b4987b68","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201204_nemet_autoipar_tobb_megrendeles_koronavirus","timestamp":"2020. december. 04. 18:00","title":"A járvány ellenére bővült a német autóipar, a magyar beszállítók is örülhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"004ee7a9-cece-48a1-91af-15053a9410fc","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Orbán és Kaczynski úgy beszélnek, mint a britek a kilépésről tartott népszavazás előtt, de ez nagy átverés, mert anyagilag túlságosan függnek az EU-tól, országaik lakói meg odavannak érte.","shortLead":"Orbán és Kaczynski úgy beszélnek, mint a britek a kilépésről tartott népszavazás előtt, de ez nagy átverés, mert...","id":"20201203_bloomberg_merkel_eu_magyarorszag_lengyelorszag_veto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=004ee7a9-cece-48a1-91af-15053a9410fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f80f739b-555f-45aa-a511-158283dcfcf9","keywords":null,"link":"/360/20201203_bloomberg_merkel_eu_magyarorszag_lengyelorszag_veto","timestamp":"2020. december. 03. 08:30","title":"Bloomberg-elemzés: Merkelnek rá kellene pirítania Orbánékra, amiért blöffölnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]