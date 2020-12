Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aaa4c8c5-9c5d-4ac7-b5c8-c7feaf0ddce9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Foxconn a világ egyik legjelentősebb elektronikai gyártója, üzemeiben készülnek többek között Apple, Nokia és Xiaomi telefonok, processzorfoglalatok és sok más eszköz. Ezért is lehet nagy gond, hogy hackerek sikerrel támadták meg a cég szervereit, és rengeteg adatot loptak.","shortLead":"A Foxconn a világ egyik legjelentősebb elektronikai gyártója, üzemeiben készülnek többek között Apple, Nokia és Xiaomi...","id":"20201208_kibertamadas_zsarolovirus_foxconn_mexiko_hackerek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aaa4c8c5-9c5d-4ac7-b5c8-c7feaf0ddce9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4875700a-f03c-4187-bb5c-cd9d6031ff8b","keywords":null,"link":"/tudomany/20201208_kibertamadas_zsarolovirus_foxconn_mexiko_hackerek","timestamp":"2020. december. 08. 20:03","title":"Súlyos kibertámadás érte a világ egyik legnagyobb elektronikai gyártóját, 10 milliárd a tét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78b708b6-3815-4594-aa7e-0ec9d249d06a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az első körben fordulóban hetven kórházban alakítottak ki oltóhelyet. Az egészségügyi miniszter szerint ez a győzelem napja.","shortLead":"Az első körben fordulóban hetven kórházban alakítottak ki oltóhelyet. Az egészségügyi miniszter szerint ez a győzelem...","id":"20201208_tomeges_oltas_egyesult_kiralysag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=78b708b6-3815-4594-aa7e-0ec9d249d06a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4be54d29-b1fa-4832-bd3d-f88f6c28f718","keywords":null,"link":"/vilag/20201208_tomeges_oltas_egyesult_kiralysag","timestamp":"2020. december. 08. 05:10","title":"Kezdődik a tömeges oltás az Egyesült Királyságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54842b4c-a4d8-4b11-9e53-4bd9f2c1a271","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hatvanadik születésnapra készült modellből mindössze hatvan példány hagyja el a gyártósort.","shortLead":"A hatvanadik születésnapra készült modellből mindössze hatvan példány hagyja el a gyártósort.","id":"20201209_legendas_sportkocsinak_allit_emleket_a_limitalt_sorozatu_uj_jaguar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=54842b4c-a4d8-4b11-9e53-4bd9f2c1a271&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"876fef44-4ff9-4de3-8672-7309e783475e","keywords":null,"link":"/cegauto/20201209_legendas_sportkocsinak_allit_emleket_a_limitalt_sorozatu_uj_jaguar","timestamp":"2020. december. 09. 12:44","title":"Legendás sportkocsinak állít emléket a limitált sorozatú új Jaguar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05418575-84f8-46fc-81b1-26dd6860b66d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Joe Biden megválasztott elnök kedden bejelentette, hogy Lloyd Austin nyugalmazott tábornokot fogja jelölni a Pentagon élére.\r

","shortLead":"Joe Biden megválasztott elnök kedden bejelentette, hogy Lloyd Austin nyugalmazott tábornokot fogja jelölni a Pentagon...","id":"20201209_joe_biden_amerikai_elnokvalasztas_afroamerikai_vedelmi_miniszter_lloyd_austin","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=05418575-84f8-46fc-81b1-26dd6860b66d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98e47b1a-ffc0-47ed-8e43-09176f11ad8a","keywords":null,"link":"/vilag/20201209_joe_biden_amerikai_elnokvalasztas_afroamerikai_vedelmi_miniszter_lloyd_austin","timestamp":"2020. december. 09. 06:04","title":"Először lehet afroamerikai védelmi minisztere az Egyesült Államoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7274c408-e2e2-4cee-a31e-f149e84352c3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A koncerten kizárólag a legendás Pantera együttes dalait játssza majd a frontember új együttese, a Philip H. Anselmo & the Illegals. Több mint egy évvel később pótolják az elmaradt koncertet.","shortLead":"A koncerten kizárólag a legendás Pantera együttes dalait játssza majd a frontember új együttese, a Philip H. Anselmo &...","id":"20201208_Nyaron_potolja_elmaradt_budapesti_Panterakoncertjet_Phil_Anselmo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7274c408-e2e2-4cee-a31e-f149e84352c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d687a857-6597-4583-9d4f-4c558dabe711","keywords":null,"link":"/kultura/20201208_Nyaron_potolja_elmaradt_budapesti_Panterakoncertjet_Phil_Anselmo","timestamp":"2020. december. 08. 10:39","title":"Nyáron pótolja elmaradt budapesti Pantera-koncertjét Phil Anselmo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"931edad3-c07b-48bf-917a-e2f73f7a51a5","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Akár fél órával is nőhet a menetidő az Útinform szerint. ","shortLead":"Akár fél órával is nőhet a menetidő az Útinform szerint. ","id":"20201209_kamion_baleset_m2_torlodas_dugo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=931edad3-c07b-48bf-917a-e2f73f7a51a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd4342f1-b8c3-4bd7-9c12-e0a8f9c1e136","keywords":null,"link":"/cegauto/20201209_kamion_baleset_m2_torlodas_dugo","timestamp":"2020. december. 09. 07:42","title":"Több kilométeres a dugó az M2-esen egy vascsöveket szállító kamion balesete miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f15103b-f6fb-453a-b438-6888682f852d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"16 828 kilót lehet ráakasztani az amerikai autógyártó újdonságára, amelyben egy hathengeres turbódízel motorból préselnek ki 1458 Nm nyomatékot.","shortLead":"16 828 kilót lehet ráakasztani az amerikai autógyártó újdonságára, amelyben egy hathengeres turbódízel motorból...","id":"20201209_16_828_kilos_tomeget_is_vontathat_a_RAM","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f15103b-f6fb-453a-b438-6888682f852d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49e30fc0-d402-49ce-955b-dfe6ee37c541","keywords":null,"link":"/cegauto/20201209_16_828_kilos_tomeget_is_vontathat_a_RAM","timestamp":"2020. december. 09. 12:56","title":"Egy hétvégi házat simán elvontat a legújabb RAM pickup","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba12c23c-88a0-4af5-afe8-d2cb5ba3a2f0","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Első nőként került Moldova élére Maia Sandu, aki az EU-hoz szeretné közelíteni az országát, és a korrupció elleni harcra építve nyerte meg az elnökválasztást.","shortLead":"Első nőként került Moldova élére Maia Sandu, aki az EU-hoz szeretné közelíteni az országát, és a korrupció elleni...","id":"202049_maia_sandu_amoldovai_uvegplafontoro","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ba12c23c-88a0-4af5-afe8-d2cb5ba3a2f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e71034ee-aa56-4e88-90d7-cdfa3ef6890c","keywords":null,"link":"/360/202049_maia_sandu_amoldovai_uvegplafontoro","timestamp":"2020. december. 08. 16:00","title":"Szexista és sorosozó támadások ellenére lett EU-párti elnöknője Moldovának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]