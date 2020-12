Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3a470dda-0281-457e-bcf4-80dccb86799f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A lengyelek ellen kezdjük és fejezzük is be a vb-selejtezőket.\r

\r

","shortLead":"A lengyelek ellen kezdjük és fejezzük is be a vb-selejtezőket.\r

\r

","id":"20201208_magyar_vb_selejtezo_pontos_idopont","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3a470dda-0281-457e-bcf4-80dccb86799f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42823a4c-a2ca-4788-9f66-533060670730","keywords":null,"link":"/sport/20201208_magyar_vb_selejtezo_pontos_idopont","timestamp":"2020. december. 08. 20:20","title":"Megvannak a magyarok vb-selejtezőinek pontos időpontjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség súlyos testi sértés miatt indított eljárást.","shortLead":"A rendőrség súlyos testi sértés miatt indított eljárást.","id":"20201209_Keseles_Tatabanya","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5263fb7-d993-4bb1-a972-f21f27f3be4e","keywords":null,"link":"/itthon/20201209_Keseles_Tatabanya","timestamp":"2020. december. 09. 20:26","title":"Megkéselte osztálytársát egy 14 éves fiú Tatabányán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48f214a0-77a8-4d8b-b2b3-41d75bcc7dc7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mindenben lehet találni némi pozitívumot: az autó sofőrje legalább nem a mozgássérülteknek szánt parkolóhelyet foglalta el.","shortLead":"Mindenben lehet találni némi pozitívumot: az autó sofőrje legalább nem a mozgássérülteknek szánt parkolóhelyet foglalta...","id":"20201209_nem_nagyon_lehetett_volna_ennel_kozelebb_parkolni_a_solymari_bolt_ele__foto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=48f214a0-77a8-4d8b-b2b3-41d75bcc7dc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5731f79-75b7-4d9a-8727-a983faeb022e","keywords":null,"link":"/cegauto/20201209_nem_nagyon_lehetett_volna_ennel_kozelebb_parkolni_a_solymari_bolt_ele__foto","timestamp":"2020. december. 09. 06:41","title":"Nem nagyon lehetett volna ennél közelebb parkolni a solymári bolt elé – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecc16331-4030-48c1-86c1-99898ae5f64e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész majdnem 13 kilót adott le a legújabb filmje kedvéért.","shortLead":"A színész majdnem 13 kilót adott le a legújabb filmje kedvéért.","id":"20201210_George_Clooney_korhazba_kerult_mert_tul_sokat_fogyott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ecc16331-4030-48c1-86c1-99898ae5f64e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f21e4de7-cadc-4125-9b01-7e5c9c1e14e4","keywords":null,"link":"/elet/20201210_George_Clooney_korhazba_kerult_mert_tul_sokat_fogyott","timestamp":"2020. december. 10. 10:53","title":"George Clooney kórházba került, mert túl sokat fogyott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"657a3270-9283-439b-9cfd-c87e9c0bce0b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az adatelemző Rebekah Jones korábban vitába keveredett az állam kormányzójával. Nem sokkal később elbocsátották a munkahelyéről. A szakértő szerint a kettő nem a véletlen műve.","shortLead":"Az adatelemző Rebekah Jones korábban vitába keveredett az állam kormányzójával. Nem sokkal később elbocsátották...","id":"20201210_rendorok_hazkutatas_rebekah_jones_koronavirus_florida","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=657a3270-9283-439b-9cfd-c87e9c0bce0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fecd5588-503d-4ec0-9804-328fbda276fb","keywords":null,"link":"/tudomany/20201210_rendorok_hazkutatas_rebekah_jones_koronavirus_florida","timestamp":"2020. december. 10. 10:06","title":"Rendőrök érkeztek a nő házához, aki riadót fújt az amerikai koronavírusos esetek miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"208fc79c-9997-475a-a5d9-fa3c503e45b1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az informatikai szektort még a koronavírus-járvány sem tudta visszavetni. Sőt, a világválság számos területen nyitott új lehetőségeket az IT-sok számára, véli a Braining Hub oktatási centrum, hiszen nyilvánvalóvá vált, hogy az új módit megkívánó mindennapok során mennyire fontos a jól működő technológia. Milyen kompetenciákkal vértezzük fel magunkat most, ha 10 év múlva is labdába szeretnénk rúgni a munkaerőpiacon? Ezt gyűjtötték össze a képzőhely szakértői.","shortLead":"Az informatikai szektort még a koronavírus-járvány sem tudta visszavetni. Sőt, a világválság számos területen nyitott...","id":"20201210_informatika_fejlesztes_programozas_allasok_2021_data_science_mesterseges_intelligencia_felhomernok_kodolas_braining_hub","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=208fc79c-9997-475a-a5d9-fa3c503e45b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b38bc797-3340-40ee-879b-05f2370e4e29","keywords":null,"link":"/tudomany/20201210_informatika_fejlesztes_programozas_allasok_2021_data_science_mesterseges_intelligencia_felhomernok_kodolas_braining_hub","timestamp":"2020. december. 10. 13:33","title":"Ezek lehetnek a sztárszakmák 2021-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ca05120-efd7-45b8-ac4c-addf249a6270","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A méretes SUV mindenféle menetdinamika segédeszközzel sem tudott igazán mit kezdeni a csúszós úttal, míg a Panda nem is vett róla tudomást.","shortLead":"A méretes SUV mindenféle menetdinamika segédeszközzel sem tudott igazán mit kezdeni a csúszós úttal, míg a Panda nem is...","id":"20201208_Kifogott_a_havas_ut_a_Range_Roveren_amin_a_Fiat_Panda_siman_felmegy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8ca05120-efd7-45b8-ac4c-addf249a6270&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2504b7a-c01c-4b9d-86e0-a8f4ac4a4dfd","keywords":null,"link":"/cegauto/20201208_Kifogott_a_havas_ut_a_Range_Roveren_amin_a_Fiat_Panda_siman_felmegy","timestamp":"2020. december. 09. 04:09","title":"Kifogott a havas utca a Range Roveren, amin a Fiat Panda simán felmegy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57409501-706a-43cc-847d-151f324d0f02","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20201209_Marabu_Feknyuz_Orban_es_a_Neppart","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=57409501-706a-43cc-847d-151f324d0f02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8fc989a-06c1-44a7-a54f-6aeb9570c81b","keywords":null,"link":"/itthon/20201209_Marabu_Feknyuz_Orban_es_a_Neppart","timestamp":"2020. december. 09. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Orbán és a Néppárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]