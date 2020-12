Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"05bf9434-dc87-4009-9cb3-b738e7dd15c1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vírusszkeptikus gyógyszerész semmin sem változtat, tovább folytatja a tevékenységét.","shortLead":"A vírusszkeptikus gyógyszerész semmin sem változtat, tovább folytatja a tevékenységét.","id":"20201213_godeny_gyorgy_virusszkeptikus_rendorseg_panasz_eljaras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=05bf9434-dc87-4009-9cb3-b738e7dd15c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8e781a6-d608-449e-9146-8beb1bf4148f","keywords":null,"link":"/itthon/20201213_godeny_gyorgy_virusszkeptikus_rendorseg_panasz_eljaras","timestamp":"2020. december. 13. 19:08","title":"Gődény György panaszt tett az ellene folyó eljárás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"499c7140-540b-4fb0-a67c-1b1ebaa466c9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Hatvan százalékkal zsugorodtak Olaszország alpesi gleccserei 150 év alatt – közölte a Legambiente olasz környeztvédelmi szervezet.","shortLead":"Hatvan százalékkal zsugorodtak Olaszország alpesi gleccserei 150 év alatt – közölte a Legambiente olasz környeztvédelmi...","id":"20201213_klimavaltozas_olaszorszag_alpesi_gleccserek_zsugorodasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=499c7140-540b-4fb0-a67c-1b1ebaa466c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1311dcce-0f89-4225-9c95-4793931e9b30","keywords":null,"link":"/tudomany/20201213_klimavaltozas_olaszorszag_alpesi_gleccserek_zsugorodasa","timestamp":"2020. december. 13. 14:03","title":"Elszomorító alpesi gleccsermérleg: 150 év alatt -60 százalék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b338756-a6c7-435b-92ff-b8b7e56f46e2","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Lassan Magyarországon is növekszik az igény a fenntartható fejlődést segítő befektetések iránt, elsősorban a vészhelyzetben is rendszeresen megtakarítók körében.","shortLead":"Lassan Magyarországon is növekszik az igény a fenntartható fejlődést segítő befektetések iránt, elsősorban...","id":"202050__kornyezetbarat_befektetes__tudatossag__hozam__zoldbe_ki","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3b338756-a6c7-435b-92ff-b8b7e56f46e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72d704a5-63be-444a-9f6c-27134be8871d","keywords":null,"link":"/360/202050__kornyezetbarat_befektetes__tudatossag__hozam__zoldbe_ki","timestamp":"2020. december. 14. 12:00","title":"A környezettudatos befektetés egyelőre szinte csak a gazdagok kiváltsága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e84be83-e12d-4b8b-a8f4-78a19b8872d3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új szabályokat jelentett be a Google a felhasználói fiókok aktivitására, illetve a felhasználók által igénybe vett tárhelyre. Az új regulák 2021. június 1-jétől hatályosak, de érdemes őket most megismerni.","shortLead":"Új szabályokat jelentett be a Google a felhasználói fiókok aktivitására, illetve a felhasználók által igénybe vett...","id":"20201214_google_fiok_tarhely_tartalmak_torlese_inaktiv_felhasznalo_iranyelvek_valtozasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7e84be83-e12d-4b8b-a8f4-78a19b8872d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ae7bc50-7556-4d98-a9cf-ce2f0eca2286","keywords":null,"link":"/tudomany/20201214_google_fiok_tarhely_tartalmak_torlese_inaktiv_felhasznalo_iranyelvek_valtozasa","timestamp":"2020. december. 14. 11:03","title":"Erről tudjon: törölni fogja az adatait a Google, ha nem tartja be az új szabályokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae38228f-2e4f-44eb-ae3c-2a11790f6a7e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szerinte az a kormány saját műsora.\r

