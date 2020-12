Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"552983b2-6db2-435b-898c-9171d212f0c5","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Októberben befejeződött egyéves északi-sarki expedíciója után december 20-án az Antarktiszra indul a Polarstern német kutatóhajó – jelentett be az Alfred Wegener Sarkkutatóintézet.","shortLead":"Októberben befejeződött egyéves északi-sarki expedíciója után december 20-án az Antarktiszra indul a Polarstern német...","id":"20201215_polarstern_kutatohajo_antarktiszra_indul_neumayer_3_kutatoallomas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=552983b2-6db2-435b-898c-9171d212f0c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84e73179-2f88-4ec8-8b67-86119e8b8b78","keywords":null,"link":"/tudomany/20201215_polarstern_kutatohajo_antarktiszra_indul_neumayer_3_kutatoallomas","timestamp":"2020. december. 15. 20:33","title":"Vasárnap elindul az Antarktiszra a Polarstern kutatóhajó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7b1b808-9fc4-4daf-9fff-3b6291d8672c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A diákok az elmaradt vizsgáikat is letehetik. ","shortLead":"A diákok az elmaradt vizsgáikat is letehetik. ","id":"20201213_uj_tanterv_szfe_ervenytelenitett_szemeszter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a7b1b808-9fc4-4daf-9fff-3b6291d8672c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58fdebb2-5ce0-46a6-933f-0e79f19dcfb8","keywords":null,"link":"/kultura/20201213_uj_tanterv_szfe_ervenytelenitett_szemeszter","timestamp":"2020. december. 13. 21:42","title":"Új tantervet készített az SZFE vezetése, februárban „pótolhatnak” a hallgatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a4b3620-82bd-4902-8366-a07b8a17fc8f","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A növekedés elsősorban a nagyvállalatoknak köszönhető, de a hitelállomány legnagyobb részét a kisebb cégek adják..","shortLead":"A növekedés elsősorban a nagyvállalatoknak köszönhető, de a hitelállomány legnagyobb részét a kisebb cégek adják..","id":"20201214_cegek_hitelallomanya_mnb_vallalati_hitelek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a4b3620-82bd-4902-8366-a07b8a17fc8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41577fc6-cc94-465d-9289-61f5d641f87d","keywords":null,"link":"/kkv/20201214_cegek_hitelallomanya_mnb_vallalati_hitelek","timestamp":"2020. december. 14. 08:07","title":"Több mint tíz százalékkal emelkedett a vállalati hitelállomány tavalyhoz képest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c292696-8633-47c6-8ea2-7e89f9d8a5c7","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"A BKK vagy maga sem gondolta végig, vagy hadititokként kezeli, hogyan képzeli el megújuló közbringarendszerét. Mindenesetre egy furcsa közbeszerzési eljárás végén a régi üzemeltető egyik fele lesz az új üzemeltető.","shortLead":"A BKK vagy maga sem gondolta végig, vagy hadititokként kezeli, hogyan képzeli el megújuló közbringarendszerét...","id":"202050__kozbringa__nemetmagyar_koprodukcio__kozlekedes__nyeregben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1c292696-8633-47c6-8ea2-7e89f9d8a5c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dc068ed-9f17-402f-af41-4eb4bc6faefc","keywords":null,"link":"/360/202050__kozbringa__nemetmagyar_koprodukcio__kozlekedes__nyeregben","timestamp":"2020. december. 14. 17:00","title":"Senki sem tudja, milyen lesz az új Bubi, de jó eséllyel olyan, mint a régi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"094be5d2-1865-478b-89c9-df35fb6ee34b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány kiegészítő, néhány szoftver, és az új M1-es lapkával dolgozó Macek képesek lehetnek arra, amit senki sem gondolt róluk.","shortLead":"Néhány kiegészítő, néhány szoftver, és az új M1-es lapkával dolgozó Macek képesek lehetnek arra, amit senki sem gondolt...","id":"20201214_apple_mac_m1_hat_monitor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=094be5d2-1865-478b-89c9-df35fb6ee34b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f50fc3c-a7c7-4e62-8824-7764471b38cf","keywords":null,"link":"/tudomany/20201214_apple_mac_m1_hat_monitor","timestamp":"2020. december. 14. 14:33","title":"Ezt nézze meg: hat képernyőt kezel egyetlen M1-es Mac","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e851fe39-855f-4290-85b5-ddf29f15278f","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"A közalkalmazotti jogviszony megszüntetése egybeesett Pápán az önkormányzati intézmények átszervezésével, melynek következtében sokan felálltak a kisváros kulturális életét meghatározó emberek közül. Ami viszont Pápán történt, országos tanmese is lehetne, és kérdéseket vet fel a többi könyvtári, múzeumi vagy művelődésházi dolgozó jövőjéről is. ","shortLead":"A közalkalmazotti jogviszony megszüntetése egybeesett Pápán az önkormányzati intézmények átszervezésével, melynek...","id":"20201214_A_vallalhatatlan_bizonytalansag_miatt_felalltam__sorban_tavoztak_a_kulturalis_szakemberek_Papan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e851fe39-855f-4290-85b5-ddf29f15278f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7682442c-4c04-4c6e-a7be-e5c192a282bb","keywords":null,"link":"/kultura/20201214_A_vallalhatatlan_bizonytalansag_miatt_felalltam__sorban_tavoztak_a_kulturalis_szakemberek_Papan","timestamp":"2020. december. 14. 14:00","title":"„A vállalhatatlan bizonytalanság miatt felálltam” – sorban távoztak a kulturális szakemberek Pápán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb8acb66-b36b-43ad-9ae9-23f97c66812b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A jövő évtől adni és kapni is tilos lesz a hálapénzt, akit rajtakapnak, akár egy évig terjedő szabadságvesztésre számíthat.","shortLead":"A jövő évtől adni és kapni is tilos lesz a hálapénzt, akit rajtakapnak, akár egy évig terjedő szabadságvesztésre...","id":"20201214_orvosi_beremeles_halapenz_paraszolvencia_ellenorzes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bb8acb66-b36b-43ad-9ae9-23f97c66812b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7e7eba8-1073-4c7d-9c1b-06e2011b130d","keywords":null,"link":"/itthon/20201214_orvosi_beremeles_halapenz_paraszolvencia_ellenorzes","timestamp":"2020. december. 14. 09:04","title":"Januártól ellenőrzik a hálapénztilalom betartását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32c91b85-e3f1-444f-a212-779a57d0a70f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az újonnan bevezetett jogosultsági díjat a pályáztatás nélkül kijelölt dohányboltoknak kell kifizetniük.","shortLead":"Az újonnan bevezetett jogosultsági díjat a pályáztatás nélkül kijelölt dohányboltoknak kell kifizetniük.","id":"20201215_Uj_adoval_sujtja_jovore_az_allam_a_kijelolt_dohanyboltokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=32c91b85-e3f1-444f-a212-779a57d0a70f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6f11d1a-623f-4d8e-ae03-a9404cea96fe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201215_Uj_adoval_sujtja_jovore_az_allam_a_kijelolt_dohanyboltokat","timestamp":"2020. december. 15. 10:48","title":"Új díjjal sújtja jövőre az állam a kijelölt dohányboltokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]