[{"available":true,"c_guid":"a6047b8a-fc9d-4ab5-90be-5c93446ac5d2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Több mint négymillió forintnyi összegre büntetné a kínai állampárt törvényjavaslata azokat az influenszereket és vloggereket, akik a mértéktelen evést propagálják.","shortLead":"Több mint négymillió forintnyi összegre büntetné a kínai állampárt törvényjavaslata azokat az influenszereket és...","id":"20210103_Szigoruan_megbuntetne_a_kinai_kormany_a_zabalo_influenszereket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a6047b8a-fc9d-4ab5-90be-5c93446ac5d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d9634b6-6920-45cc-92e7-9aa66bc7eefa","keywords":null,"link":"/kkv/20210103_Szigoruan_megbuntetne_a_kinai_kormany_a_zabalo_influenszereket","timestamp":"2021. január. 03. 11:52","title":"Szigorúan megbüntetné a kínai kormány a zabáló influenszereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa4934f5-7f91-4348-8782-fd62fb8b97ff","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Találtak egy nőstény példányt a kipusztulás szélén álló fajból.","shortLead":"Találtak egy nőstény példányt a kipusztulás szélén álló fajból.","id":"20210102_Megsem_hal_ki_a_Swinhoelagyhejuteknos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa4934f5-7f91-4348-8782-fd62fb8b97ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42fae3a8-b3b5-4690-a350-d9326cedf325","keywords":null,"link":"/vilag/20210102_Megsem_hal_ki_a_Swinhoelagyhejuteknos","timestamp":"2021. január. 02. 15:38","title":"Lehet, hogy mégsem hal ki a Swinhoe-lágyhéjúteknős","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fdd81cb-4d3b-4d06-9e72-1ef4c0656b80","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Az Audi vezérigazgatója szerint az autóipari cégek túlélik a válságot, a vendéglátóipari cégek nem. A VW-konszernnek az évtized közepére korlátozottan önvezető, 2040-re teljesen önvezető autói lesznek.","shortLead":"Az Audi vezérigazgatója szerint az autóipari cégek túlélik a válságot, a vendéglátóipari cégek nem. A VW-konszernnek...","id":"20210102_Audivezer_Nem_nekunk_kellene_allami_tamogatast_adni_hanem_a_vendeglatosoknak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6fdd81cb-4d3b-4d06-9e72-1ef4c0656b80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79617868-dbc7-45eb-98c2-28d43e93fdc5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210102_Audivezer_Nem_nekunk_kellene_allami_tamogatast_adni_hanem_a_vendeglatosoknak","timestamp":"2021. január. 02. 15:40","title":"Audi-vezér: Nem nekünk kellene állami támogatást adni, hanem a vendéglátósoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7bdcee6-2e11-4df5-a571-1e572eebdafc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hét eltüntet tartanak számon a norvégiai földcsuszamlás után, az áldozatok száma háromra emelkedett. ","shortLead":"Hét eltüntet tartanak számon a norvégiai földcsuszamlás után, az áldozatok száma háromra emelkedett. ","id":"20210102_Norvegiai_foldcsuszamlas_Megtalaltak_a_harmadik_holttestet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c7bdcee6-2e11-4df5-a571-1e572eebdafc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0e0db90-76f0-46d7-b032-66d287df435e","keywords":null,"link":"/vilag/20210102_Norvegiai_foldcsuszamlas_Megtalaltak_a_harmadik_holttestet","timestamp":"2021. január. 02. 21:18","title":"Norvégiai földcsuszamlás: Megtalálták a harmadik holttestet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e8489fc-9f69-41e0-b320-461189657119","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Skócia uniós visszalépését ígérte az ország miniszterelnöke – ehhez azonban előbb ki kellene lépniük az Egyesült Királyságból.","shortLead":"Skócia uniós visszalépését ígérte az ország miniszterelnöke – ehhez azonban előbb ki kellene lépniük az Egyesült...","id":"20210102_A_skot_miniszterelnok_uzent_Europanak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e8489fc-9f69-41e0-b320-461189657119&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a052bde4-6f06-4ff9-912a-a4f237b32e9a","keywords":null,"link":"/vilag/20210102_A_skot_miniszterelnok_uzent_Europanak","timestamp":"2021. január. 02. 16:03","title":"A skót miniszterelnök üzent Európának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0675cd23-55ff-4279-9edc-a49a4d12e86d","c_author":"Ligeti Nagy Tamás","category":"360","description":"A tartósan művészgyanússá vált állampolgár úgy gondolja, új generáció áll készenlétben, hogy a művészetben és a szerelemben felfedezze a hatvanas évek maradandó értékeit.","shortLead":"A tartósan művészgyanússá vált állampolgár úgy gondolja, új generáció áll készenlétben, hogy a művészetben és...","id":"202053__brody_janos__belehalasokrol_eredeti_sztarfelhalmozodasrol__kiserto_mult","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0675cd23-55ff-4279-9edc-a49a4d12e86d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf158793-aaf3-45a7-9fa2-4e8ab52ba85a","keywords":null,"link":"/360/202053__brody_janos__belehalasokrol_eredeti_sztarfelhalmozodasrol__kiserto_mult","timestamp":"2021. január. 03. 11:00","title":"Bródy János: Ha a többség felismeri, hogy gáz van, akkor változtatni tudunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f08eb12-395f-464c-bda9-f2422a8007d2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Milyen társaságban járhatott a szerző? - tette fel a kérdést Ungár Péter a legújabb 11.-es online tankönyv láttán.","shortLead":"Milyen társaságban járhatott a szerző? - tette fel a kérdést Ungár Péter a legújabb 11.-es online tankönyv láttán.","id":"20210103_szexista_tankonyv","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7f08eb12-395f-464c-bda9-f2422a8007d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e00ef900-6a7a-42b0-9980-1f988d3ce882","keywords":null,"link":"/itthon/20210103_szexista_tankonyv","timestamp":"2021. január. 03. 17:17","title":"A férfi politizál, a nő érzelmi életet él - újabb NER-tankönyv hirdeti a nemi sztereotípiákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ea97191-b459-41bc-9b2f-22b900f66f8e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Lezárult a New York-i NY1 hírcsatornát érintő életkori és nemi megkülönböztetéssel kapcsolatos per. ","shortLead":"Lezárult a New York-i NY1 hírcsatornát érintő életkori és nemi megkülönböztetéssel kapcsolatos per. ","id":"20210102_Tavozo_New_Yorki_tevesek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0ea97191-b459-41bc-9b2f-22b900f66f8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3cc959c-4016-490b-8397-3b2812bd64e8","keywords":null,"link":"/elet/20210102_Tavozo_New_Yorki_tevesek","timestamp":"2021. január. 02. 18:30","title":"Távoznak a diszkrimináció miatt pereskedő New York-i tévések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]