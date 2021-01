Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"48bb232b-f63d-49bf-878e-fd5092cfef0f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Vasárnap óta nagykorú a svéd aktivista, aki azt tervezte, egy kocsmában fogja leleplezni a klímaösszeesküvés mögötti titkokat.","shortLead":"Vasárnap óta nagykorú a svéd aktivista, aki azt tervezte, egy kocsmában fogja leleplezni a klímaösszeesküvés mögötti...","id":"20210104_Greta_Thunberg_nagykoru_klimavaltozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=48bb232b-f63d-49bf-878e-fd5092cfef0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f7c6ba4-a7ec-41ed-b310-bce4cd173db4","keywords":null,"link":"/zhvg/20210104_Greta_Thunberg_nagykoru_klimavaltozas","timestamp":"2021. január. 04. 07:51","title":"Greta Thunberg a Föld megmentését, vagy egy biciklilámpát kér a 18. születésnapjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3257591d-4f46-4e89-88d1-3b0a320d1a0b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több honlapon pénzért kínálnak magyarországi webcam-képeket - tudósít az RTL.","shortLead":"Több honlapon pénzért kínálnak magyarországi webcam-képeket - tudósít az RTL.","id":"20210103_Tobb_ezer_magyar_webkameran_at_kukkolhatnak_a_hackerek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3257591d-4f46-4e89-88d1-3b0a320d1a0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8bfd206-cdce-40b7-ad37-2593046a39ed","keywords":null,"link":"/itthon/20210103_Tobb_ezer_magyar_webkameran_at_kukkolhatnak_a_hackerek","timestamp":"2021. január. 03. 19:25","title":"Több ezer magyar webkamera képeit árulják a neten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4558280-6eef-463f-b223-7caf18794a98","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy gondolta az Apple, hogy itt az ideje, hogy egy videót készítsen okosórája egyik „rejtett” funkciójáról, amelynek köszönhetően érezhető, hogy mennyi az idő.","shortLead":"Úgy gondolta az Apple, hogy itt az ideje, hogy egy videót készítsen okosórája egyik „rejtett” funkciójáról, amelynek...","id":"20210102_video_tap_out_time_funkcio_apple_watchon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d4558280-6eef-463f-b223-7caf18794a98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1da9f9c5-ad28-468b-b054-8f24d708ef53","keywords":null,"link":"/tudomany/20210102_video_tap_out_time_funkcio_apple_watchon","timestamp":"2021. január. 02. 12:03","title":"Videón az Apple Watch érdekes funkciója, amit csak kevesen ismernek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e9f8dbb-4aa1-47f8-9f7e-c26899c59e01","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Csak egy szó változott, mégis fontos gesztus a 60 ezer éves kultúra felé.","shortLead":"Csak egy szó változott, mégis fontos gesztus a 60 ezer éves kultúra felé.","id":"20210102_Ausztralia_megvaltoztatta_himnuszat_mert_kirekeszteto_volt_az_oslakosokkal_szemben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e9f8dbb-4aa1-47f8-9f7e-c26899c59e01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec488539-d205-4f40-9e21-f3f0a60b289f","keywords":null,"link":"/vilag/20210102_Ausztralia_megvaltoztatta_himnuszat_mert_kirekeszteto_volt_az_oslakosokkal_szemben","timestamp":"2021. január. 02. 19:02","title":"Ausztrália megváltoztatta himnuszát, mert kirekesztető volt az őslakosokkal szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6449dd80-8750-47e8-9c1e-434b43da07d7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A New York-i tőzsde kivezet három kínai céget, miután Washington tiltólistára tette őket.","shortLead":"A New York-i tőzsde kivezet három kínai céget, miután Washington tiltólistára tette őket.","id":"20210102_Peking_szerint_Amerikaban_megsertik_a_szabad_piac_szabalyait","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6449dd80-8750-47e8-9c1e-434b43da07d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d064cff-2935-47f5-bded-0f8ae6831a1c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210102_Peking_szerint_Amerikaban_megsertik_a_szabad_piac_szabalyait","timestamp":"2021. január. 02. 14:20","title":"Peking szerint Amerikában megsértik a szabad piac szabályait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08f4a901-c0a4-4818-bb04-81d1c0300725","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A síelésre még nem érett meg a helyzet.","shortLead":"A síelésre még nem érett meg a helyzet.","id":"20210102_Januar_18ig_nem_biztosan_nem_nyitnak_meg_az_olasz_sipalyak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=08f4a901-c0a4-4818-bb04-81d1c0300725&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d820d4cb-8d30-4005-a9b8-1b75e35d2021","keywords":null,"link":"/elet/20210102_Januar_18ig_nem_biztosan_nem_nyitnak_meg_az_olasz_sipalyak","timestamp":"2021. január. 02. 17:48","title":"Január 18-ig nem biztosan nem nyitnak meg az olasz sípályák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed237560-50c5-4a79-ba1b-377a2d4d3ab9","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Nemzetközi összehasonlításban is kimagaslónak számít, mennyi állatfaj él a legnagyobb itthoni állatkertben.","shortLead":"Nemzetközi összehasonlításban is kimagaslónak számít, mennyi állatfaj él a legnagyobb itthoni állatkertben.","id":"20210103_Tobb_mint_880_allatfaj_tizezer_egyede_el_a_Fovarosi_Allat_es_Novenykertben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed237560-50c5-4a79-ba1b-377a2d4d3ab9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0733525d-cfb3-42fc-9fe6-309e203e20b0","keywords":null,"link":"/zhvg/20210103_Tobb_mint_880_allatfaj_tizezer_egyede_el_a_Fovarosi_Allat_es_Novenykertben","timestamp":"2021. január. 03. 13:57","title":"Több mint 880 állatfaj tízezer egyede él a Fővárosi Állat- és Növénykertben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9b677e3-ae1a-4811-b4a0-79924455d8b3","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Január 4-8. között lehet pályázni támogatásra, ha pedelecet szeretne vásárolni. ","shortLead":"Január 4-8. között lehet pályázni támogatásra, ha pedelecet szeretne vásárolni. ","id":"20210103_Hetfotol_ujra_lehet_palyazni_elektromos_kerekparok_kedvezmenyes_vasarlasara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b9b677e3-ae1a-4811-b4a0-79924455d8b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7eaeed4b-ea8a-4bc9-90bb-3d0950cedff6","keywords":null,"link":"/itthon/20210103_Hetfotol_ujra_lehet_palyazni_elektromos_kerekparok_kedvezmenyes_vasarlasara","timestamp":"2021. január. 03. 14:18","title":"Hétfőtől újra lehet pályázni elektromos kerékpárok kedvezményes vásárlására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]