Pontosan olyan amerikai kisvárosban látta meg a napvilágot, amilyen a filmjeiből ismerős. A Montana állambeli Missoula nem sokáig szolgált otthonául, mert kutatóként dolgozó apja családjával együtt mindig oda költözött, ahová a munkája szólította. Lynch Virginiában járt középiskolába, közben a festészet iránti érdeklődése miatt beiratkozott a washingtoni Corcoran School of Art intézménybe. Később Bostonban, majd Philadelphiában folytatta művészeti tanulmányait, miközben Európát is beutazta.

Ilyen közel még nem volt a lynchi rémálom: érteni nem fogja, csak érezni David Lynch legkésőbb a Twin Peaksszel örökre beírta magát a filmtörténetbe - leginkább, mint az egyik legrejtélyesebb filmrendező. Rajongói tűkön ülve várták önéletrajzát, hátha végre segít megfejteni filmjei groteszk és abszurd szimbolikáját, Lynch viszont maradt önmaga. Az Aminek álmodom nem Lynch-szótár, de a sokféle beszámoló és emlék mégis erőteljesen ráhangol a Lynch-jelenségre.

Az 1960-as években kezdett rövidfilmeket forgatni. 1966-ban készült el a Six Men Getting Sick, majd egy évvel később az Alphabet, amelyekben animációs és élőszereplős jelenetekből állt össze a történet. 1970-ben született első élőszereplős alkotása, a The Grandmother, majd 1977-ben a Radírfej, a szürreális fekete-fehér rémálmot a kritikusok a horror kategóriába sorolták.

A bizarr film sötét világképe és zavarba ejtő témaválasztása felkeltette a producerként is ténykedő Mel Brooks figyelmét, aki 1980-ban lehetőséget adott neki, hogy megrendezze Az elefántember című mozit. Az Anthony Hopkins és John Hurt főszereplésével készült alkotás 1980-ban rögtön nyolc Oscar-jelölést kapott, ebből kettőt Lynch könyvelhetett el a legjobb rendező és legjobb adaptált forgatókönyv kategóriában.

Következő filmje kedvéért lemondta A jedi visszatér rendezését, a legalábbis ellentmondásosan fogadott, Frank Herbert írásaiból készült Dűne című sci-fi főszerepeit Kyle MacLachlan és Sting játszották. 1986-ban került a mozikba a Laura Dern, Isabella Rossellini és Kyle MacLachlan közreműködésével készült Kék bársony, amelyért a rendezőt újra Oscarra jelölték.

A film magán viseli Lynch összes stílusjegyét: a bizarr témát, a szürrealitást, a szex és az erőszak furcsa viszonyát, az elfojtások, a tudatos és a tudattalan kapcsolatát, a látszatok és a perverziók összefonódását, a groteszk, gyakran démonikus karaktereket, a titkokkal átszőtt, szövevényes szálakon futó cselekményt és a nyugtalanító végkifejletet.

A kritikusok méltatták a rendező úttörő stílusát, amellyel előkészítette az utat többek között Quentin Tarantino Ponyvaregénye előtt. 1990-ben forgatta Nicolas Cage és Laura Dern főszereplésével a Veszett a világ című filmet, amely tőle szokatlan módon happy enddel zárul. Az Óz, a csodák csodája road movie-parafrázisát a Cannes-i Filmfesztiválon Arany Pálmával honorálták.

1990-ben indította útjára a rejtélyekben gazdag, két évadot megért Twin Peaks című tévésorozatot, amely valóságos mániát keltett, milliók találgatták világszerte: ki ölte meg Laura Palmert? Lynch a popkultúra ikonja lett, képe még a Time címlapján is megjelent, a három Golden Globe-díjat kapott sorozat Angelo Badalamenti által komponált kísérőzenéje is hatalmas siker lett. Lynch 1992-ben filmet is forgatott Twin Peaks: Tűz, jöjj velem címmel, amely tőle megszokott, ám mégis szokatlan módon az előzményeket boncolgatta.

Az alkotás azonban, amelyben a Dale Cooper ügynököt alakító Kyle MacLachlan mellett feltűnt David Bowie is, már korántsem talált kedvező fogadtatásra. Lynch egy negyedszázaddal később, a producerekkel folytatott huzakodások után elkészítette a sorozat harmadik évadát is, a 18 epizódból álló, 2017-ben bemutatott Twin Peaks: Visszatérés alaposan megkavarta a nézőket és a kritikusokat is, sokan dicsérték, sokan viszont zavarba jöttek tőle.

Ennél jobbat álmodni sem lehetett - a Twin Peaks 18 felejthetetlen pillanata A klasszikus tévésorozat helyett inkább összefüggő filmként értelmezhető visszatérő évad lett 2017 legnagyobb tévés eseménye, amely még az előzetes várakozásokat is bőven felülmúlta. A 18 részre bontott különös történet - szerintünk - 18 legemlékezetesebb momentumának felidézésével talán könnyebben átvészelhető lesz az élet Twin Peaks nélkül.

Hosszú kihagyás után, 1997-ben forgatott ismét mozifilmet. Az Útvesztő című hipnotikus neo-noir bűnügyi film vegyes kritikákat kapott, a legtöbben összefüggéstelennek minősítették, de mára kultfilm státusra tett szert. Az ezt követő Igaz történet szívmelengető, egyszerű vonalvezetésű film valós eseményt dolgoz fel, egy második világháborús veterán története, aki egy fűnyíróval kel útra, hogy meglátogassa több száz kilométerre élő, halálos beteg testvérét.

2001-ben került a mozikba A sötétség útja - Mulholland Drive című erotikus thrillere, amely burleszkbe hajló tragikomédia, melodramatikus love story, szimbolikus ars poetica, szarkasztikus társadalomkritika és pszicho-horror is egyben. Minden részletének megvan a maga fontossága, igazán csak visszafelé haladva lehet összekötögetni a szálakat. A főbb szerepeket Naomi Watts, Laura Harring és Justin Theroux alakította.

A rendezőt 2006-ban a velencei filmfesztiválon életműdíjjal tüntették ki, és itt mutatták be versenyen kívül háromórás Inland Empire című alkotását, amelyben a tőle megszokott sötét, látomásokkal, erotikával és rémálmokkal zsúfolt világba viszi a nézőt. A rendezőt 2019-ben tiszteletbeli Oscar-díjjal tüntették ki, amiért egyedülálló filmes látomásának követése közben félelem nélkül lépte át a határokat. A festőként és fotósként is ismert David Lynch fényképeiből 2019 elején a Műcsarnokban nyílt kiállítás.

Budapestre jöttek David Lynch izzó, sötét rémálmai Március elsején nyílik David Lynch amerikai filmrendező, zenész, vizuális művész Small Stories / Kis történetek című fotókiállítása a Műcsarnokban, amely a 3. Budapest Fotófesztivál nyitóeseménye is egyben. Az 55 fotóból álló válogatást eddig csak néhány helyen mutatták be a világon, a rendező fotográfiáit Közép-Európában először Budapesten nézhetik meg az érdeklődők.

A rendező a Twin Peaks folytatása után 2020 januárjában jelentkezett egy rövidfilmmel a Netflix streaming-szolgáltató műsorán, ebben egy gyilkossággal gyanúsított beszélő majmot vallatott. Jelenleg ugyancsak a Netflix számára Unrecorded Night címmel dolgozik egy sorozaton, a forgatás várhatóan májusban kezdődik.

