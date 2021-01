Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b1f01c00-bc87-4aa9-bf2f-fe3e3a88d48e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Augusztus óta csak karácsonykor teszteltek olyan keveset, mint most. Alig több, mint ezer fővel, de csökkent az aktív esetszám, az elhunytak napi száma három nap után tért vissza száz fölé.","shortLead":"Augusztus óta csak karácsonykor teszteltek olyan keveset, mint most. Alig több, mint ezer fővel, de csökkent az aktív...","id":"20210119_koronavirus_jarvany_szamok_covid","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b1f01c00-bc87-4aa9-bf2f-fe3e3a88d48e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7dd10f4-2e95-4604-bde1-8556b33224e7","keywords":null,"link":"/itthon/20210119_koronavirus_jarvany_szamok_covid","timestamp":"2021. január. 19. 08:41","title":"111 újabb áldozata van a koronavírusnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc737b9a-7cc0-4556-9aa7-b3f942b5c51b","c_author":"Fekő Ádám","category":"360","description":"A fasizmust és a populizmust állítja párhuzamba az argentin történész magyarul Fasiszta hazugságok címen megjelent könyvében.","shortLead":"A fasizmust és a populizmust állítja párhuzamba az argentin történész magyarul Fasiszta hazugságok címen megjelent...","id":"202102__federico_finchelstein__negy_pillerrol_koronadiktaturarol__van_parjuk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fc737b9a-7cc0-4556-9aa7-b3f942b5c51b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef68b994-98b3-4445-a06b-3d8c54a5f7b6","keywords":null,"link":"/360/202102__federico_finchelstein__negy_pillerrol_koronadiktaturarol__van_parjuk","timestamp":"2021. január. 18. 11:00","title":"Federico Finchelstein: Orbán egy mini-Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be5b5313-3e10-43a9-9bf9-4a1bf232028a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A sok funkcióval rendelkező elektromos fogkefék közt is igen különleges darabnak számít a Philips újdonsága.","shortLead":"A sok funkcióval rendelkező elektromos fogkefék közt is igen különleges darabnak számít a Philips újdonsága.","id":"20210119_philips_sonicare_9900_prestige_elektromos_fogkefe_ces_2021","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=be5b5313-3e10-43a9-9bf9-4a1bf232028a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"741ad843-9127-4c13-8aa6-c2a528b3472d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210119_philips_sonicare_9900_prestige_elektromos_fogkefe_ces_2021","timestamp":"2021. január. 19. 09:03","title":"Ez a fogkefe rásegít, ha úgy érzékeli, nem mossa rendesen a fogait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c59302c-d20d-4073-9fa9-d92b7d4e6179","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Dublinban zsúfoltak a kamionparkolók. Árura várnak, amely a kikötőből csigalassúsággal érkezik.","shortLead":"Dublinban zsúfoltak a kamionparkolók. Árura várnak, amely a kikötőből csigalassúsággal érkezik.","id":"20210119_Brexit_a_gyakorlatban_ures_polcok_az_eszakir_szupermarketekben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9c59302c-d20d-4073-9fa9-d92b7d4e6179&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c38b8ac8-a5a0-45ec-9693-c4c8e9ab749b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210119_Brexit_a_gyakorlatban_ures_polcok_az_eszakir_szupermarketekben","timestamp":"2021. január. 19. 15:40","title":"Brexit a gyakorlatban: üres polcok az északír szupermarketekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca24f79e-7a43-4623-8c4a-1da7d188e53f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több mint 1,1 milliárd forintos kárt szenvedett a magyarországi vadállomány.\r

","shortLead":"Több mint 1,1 milliárd forintos kárt szenvedett a magyarországi vadállomány.\r

","id":"20210118_Vad_gazolas_vadaszati_ideny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ca24f79e-7a43-4623-8c4a-1da7d188e53f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"773117da-3716-4515-a543-66d51cf13f2e","keywords":null,"link":"/itthon/20210118_Vad_gazolas_vadaszati_ideny","timestamp":"2021. január. 18. 18:04","title":"16 ezer vadat gázoltak el az elmúlt vadászati idényben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcf06041-72c0-430f-8de6-c89900503213","c_author":"Serdült Viktória","category":"elet","description":"Melyik a kockázatosabb: terhesen elkapni a koronavírust, vagy beadatni az ellene kifejlesztett oltóanyagot? Világszerte gyermeket tervező nők százezrei szembesülnek a fenti dilemmával, a válaszként alkalmazott gyakorlat azonban egyelőre országonként különbözik. Szakértői vélemények szerint az mRNS oltások elméletben nem veszélyesek a várandósokra, de klinikai kísérletek hiányában ezt egyelőre nem lehet biztosan kijelenteni. Magyarországon ezért nem ajánlják az oltást terheseknek, az Egyesült Államokban viszont az érintettekre bízzák a döntést. Kivételek azonban nálunk is akadnak.","shortLead":"Melyik a kockázatosabb: terhesen elkapni a koronavírust, vagy beadatni az ellene kifejlesztett oltóanyagot? Világszerte...","id":"20210119_kismama_terhesseg_koronavirus_elleni_oltas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dcf06041-72c0-430f-8de6-c89900503213&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"038fe096-520b-4a98-afec-e0daa0c21b5d","keywords":null,"link":"/elet/20210119_kismama_terhesseg_koronavirus_elleni_oltas","timestamp":"2021. január. 19. 11:40","title":"Nálunk nem ajánlott kismamáknak a koronavírus elleni oltás, de van, ahol megkaphatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"211e302f-5127-4a26-ba15-fcb5a4965651","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Novemberben újabb, 10 százalékos csökkenést mértek a szakemberek a magyarországi albérletáraknál. Budapesten ötéves mélypontra zuhantak vissza a bérleti díjak.","shortLead":"Novemberben újabb, 10 százalékos csökkenést mértek a szakemberek a magyarországi albérletáraknál. Budapesten ötéves...","id":"20210118_alberlet_alberletarak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=211e302f-5127-4a26-ba15-fcb5a4965651&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a10c090-1468-4849-88b9-24c9b1c794f4","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210118_alberlet_alberletarak","timestamp":"2021. január. 18. 12:01","title":"Még tovább csökkentek az albérletárak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c429508a-df17-4826-a3ca-b1b5fbfb24bd","c_author":"Wolf Csaba","category":"gazdasag","description":"Beelőzte az EU Amerikát, de nem minden tagország örült neki.","shortLead":"Beelőzte az EU Amerikát, de nem minden tagország örült neki.","id":"20210120_eu_kina_befektetesi_egyezmeny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c429508a-df17-4826-a3ca-b1b5fbfb24bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c707c51f-b645-45a0-b929-6e02ac5ed21b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210120_eu_kina_befektetesi_egyezmeny","timestamp":"2021. január. 20. 08:30","title":"Magyar cégek is jól járhatnak az EU és Kína között kötött megállapodással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]