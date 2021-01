Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5f9b0d9a-34e2-418a-8c2e-2191135c640e","c_author":"HVG","category":"360","description":"Erdélyi Ágnest, Radnóti Miklós féltestvérét a koncentrációs táborban gyilkolták meg, versei és prózai művei most vaskos kötetben jelentek meg. ","shortLead":"Erdélyi Ágnest, Radnóti Miklós féltestvérét a koncentrációs táborban gyilkolták meg, versei és prózai művei most vaskos...","id":"202103_konyv__alanyi_jogon_erdelyi_agnes_arckep_szavakbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5f9b0d9a-34e2-418a-8c2e-2191135c640e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a08ecee1-bf36-417c-854b-6d729ebdf736","keywords":null,"link":"/360/202103_konyv__alanyi_jogon_erdelyi_agnes_arckep_szavakbol","timestamp":"2021. január. 23. 13:45","title":"Kilenc évvel Auschwitz előtt írta: „Lehet, hogy gáz fojtja tüdőnkbe a versünk” ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20210122_Haztuz_Tiszaszolos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c69e87d9-ec50-4748-a0e0-69db1b4c5d3a","keywords":null,"link":"/itthon/20210122_Haztuz_Tiszaszolos","timestamp":"2021. január. 22. 08:54","title":"Kigyulladt egy ház Tiszaszőlősön, egy ember meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78ddfbc8-e86a-4f1c-8618-13af30051577","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag","description":"A kézmosással nem, de minden mással rengeteget tudunk spórolni a vízfogyasztásunkon, pláne most, amikor a család tagjai több időt töltenek otthon. Tippek, hogy Magyarországon se okozzon gondot a vízhiány.","shortLead":"A kézmosással nem, de minden mással rengeteget tudunk spórolni a vízfogyasztásunkon, pláne most, amikor a család tagjai...","id":"20210122_vizfogyasztas_mosas_vizhiany_zhvg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=78ddfbc8-e86a-4f1c-8618-13af30051577&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca3273f1-5c07-4bfa-b41a-804471634c64","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210122_vizfogyasztas_mosas_vizhiany_zhvg","timestamp":"2021. január. 22. 20:00","title":"Mi köze a vécétartályomnak az elsivatagosodáshoz?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55fdb2be-ae70-44d7-abc5-6b9e14d07cdb","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"A nők helyzetét tovább rontotta a járvány. Egyrészt olyan munkaköröket látnak el, amelyek fokozottan veszélyesnek számítanak, másrészt ha keresőképtelenné válnak, akkor nagyobb mértékben veszélyezteti őket a szegénység. Ezekkel kapcsolatban fogadott el állásfoglalásokat nagy többséggel az Európai Parlament, de a Fidesz képviselői a három indítványból kettőt nem támogattak.","shortLead":"A nők helyzetét tovább rontotta a járvány. Egyrészt olyan munkaköröket látnak el, amelyek fokozottan veszélyesnek...","id":"20210121_EP_A_Fidesz_nem_itelte_el_a_nok_elleni_eroszakot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=55fdb2be-ae70-44d7-abc5-6b9e14d07cdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce79a2de-b358-460d-bfbf-9919d3e0122a","keywords":null,"link":"/eurologus/20210121_EP_A_Fidesz_nem_itelte_el_a_nok_elleni_eroszakot","timestamp":"2021. január. 21. 19:34","title":"A Fidesz nem ítélte el a nők elleni erőszakot az EP-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a6bccd0-2165-4cf5-b1ed-8c50f6d59a3b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szervezet csak a jövő héten kezdi bevizsgálni a kínai vakcinákat.","shortLead":"A szervezet csak a jövő héten kezdi bevizsgálni a kínai vakcinákat.","id":"20210122_pfizer_biontech_vakcina_oltas_who_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a6bccd0-2165-4cf5-b1ed-8c50f6d59a3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2a28011-4f49-46c8-a837-457898cf43ce","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210122_pfizer_biontech_vakcina_oltas_who_koronavirus","timestamp":"2021. január. 22. 21:03","title":"40 millió Pfizer-vakcinát rendelt a WHO","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a5e2094-1140-495b-bb7f-b074d08a0a67","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Sony profi fotósoknak és videósoknak kínálja majd első drónját. Az Airpeakről konkrétumot eddig nem sokat tudni, a bemutatkozó videó viszont meggyőző.","shortLead":"A Sony profi fotósoknak és videósoknak kínálja majd első drónját. Az Airpeakről konkrétumot eddig nem sokat tudni...","id":"20210122_sony_airpeak_dron_foto_video_ces_2021","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a5e2094-1140-495b-bb7f-b074d08a0a67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e6c1c8b-00c7-4858-b382-37e1aa564325","keywords":null,"link":"/tudomany/20210122_sony_airpeak_dron_foto_video_ces_2021","timestamp":"2021. január. 22. 10:03","title":"Megmutatta a Sony, milyen lesz az első drónja, az Airpeak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9f8f746-f4c3-47dc-88e2-41e6f1bed81e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"King 25 éven keresztül vezette a CNN-en a \"Larry King Live\" című műsorát. ","shortLead":"King 25 éven keresztül vezette a CNN-en a \"Larry King Live\" című műsorát. ","id":"20210123_Meghalt_Larry_King","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f9f8f746-f4c3-47dc-88e2-41e6f1bed81e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11b17400-0eaa-4e9d-ad8e-7314e2b477f3","keywords":null,"link":"/kultura/20210123_Meghalt_Larry_King","timestamp":"2021. január. 23. 14:15","title":"Meghalt a legendás amerikai tévés, Larry King","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef735068-5223-4a1e-b79e-2d37e347a8a6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor a rádióinterjújában kettéosztotta a 60 év felettieket, a hivatalosan elérhető dokumentum azonban ilyenről nem tesz említést. ","shortLead":"Orbán Viktor a rádióinterjújában kettéosztotta a 60 év felettieket, a hivatalosan elérhető dokumentum azonban ilyenről...","id":"20210122_oltasi_terv_orban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ef735068-5223-4a1e-b79e-2d37e347a8a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bd579c3-53f3-40b0-901d-c92013bdef89","keywords":null,"link":"/itthon/20210122_oltasi_terv_orban","timestamp":"2021. január. 22. 09:33","title":"Úgy tűnik, a kormány épp most borította fel az oltási tervet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]