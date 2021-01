Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c33fdf0a-997f-450c-85b5-e6d33f3a015d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha holnap jönne egymillió vakcina, akkor a miniszterelnök szerint lenne terv arra, hogy mindenkit gyorsan beoltsanak.","shortLead":"Ha holnap jönne egymillió vakcina, akkor a miniszterelnök szerint lenne terv arra, hogy mindenkit gyorsan beoltsanak.","id":"20210103_Orban_az_oltasokrol_nem_vagyok_elegedett_a_tempoval","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c33fdf0a-997f-450c-85b5-e6d33f3a015d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a5fe875-16a6-4a45-88f6-e74de5315001","keywords":null,"link":"/itthon/20210103_Orban_az_oltasokrol_nem_vagyok_elegedett_a_tempoval","timestamp":"2021. január. 03. 09:13","title":"Orbán az oltásokról: nem vagyok elégedett a tempóval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bee0301-f18d-4f23-bf1d-545727c70ce8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Randalírozások voltak Bécs bevándorlók által sűrűn lakott Favoriten negyedében szilveszterkor, a kormány határozott fellépést ígér.\r

\r

","shortLead":"Randalírozások voltak Bécs bevándorlók által sűrűn lakott Favoriten negyedében szilveszterkor, a kormány határozott...","id":"20210102_Becsben_is_voltak_balhek_szilveszter_ejjel_a_belugyminiszter_is_felszolalt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5bee0301-f18d-4f23-bf1d-545727c70ce8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d44f903-eba1-4e5a-adde-adaa534b8129","keywords":null,"link":"/vilag/20210102_Becsben_is_voltak_balhek_szilveszter_ejjel_a_belugyminiszter_is_felszolalt","timestamp":"2021. január. 02. 13:55","title":"Bécsben is voltak balhék szilveszter éjjel, a belügyminiszter is felszólalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44181c49-e7dd-4f69-869d-d19990f4f066","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Több településen is romlott a levegő minősége, sok a szálló por.","shortLead":"Több településen is romlott a levegő minősége, sok a szálló por.","id":"20210101_levego_minosiege_veszelyes_szallo_por","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=44181c49-e7dd-4f69-869d-d19990f4f066&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4768c3f-a6d4-48ab-a1cb-1ee4894f858e","keywords":null,"link":"/itthon/20210101_levego_minosiege_veszelyes_szallo_por","timestamp":"2021. január. 01. 12:44","title":"Sajószentpéteren veszélyes belélegezni a levegőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99e81b96-a2e6-4d55-9e76-7a4274bfd6ce","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A török Galatasarayban is játszó Elabdellaouit súlyos, de nem életveszélyes állapotban vitték kórházba Törökországban.","shortLead":"A török Galatasarayban is játszó Elabdellaouit súlyos, de nem életveszélyes állapotban vitték kórházba Törökországban.","id":"20210101_tuzijatek_serules_elabdellaoui_focista_futball_galatasaray","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=99e81b96-a2e6-4d55-9e76-7a4274bfd6ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fc7dd13-d13a-478f-981b-79e8a178e434","keywords":null,"link":"/sport/20210101_tuzijatek_serules_elabdellaoui_focista_futball_galatasaray","timestamp":"2021. január. 01. 13:53","title":"Tűzijáték sebesítette meg Omar Elabdellaoui norvég válogatott focista arcát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72e9a698-e155-461b-9e9c-7fcd14c1befc","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A beoltottak nem tapasztaltak mellékhatást, ezért egyre többen kérik az oltást. ","shortLead":"A beoltottak nem tapasztaltak mellékhatást, ezért egyre többen kérik az oltást. ","id":"20210101_Merkely_koronavirus_oltas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=72e9a698-e155-461b-9e9c-7fcd14c1befc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6bd4e22-c616-4daf-9670-86334ff494d5","keywords":null,"link":"/itthon/20210101_Merkely_koronavirus_oltas","timestamp":"2021. január. 01. 21:51","title":"Merkely: Az első nap viszonylag kevesen akartak oltást, de egyre többen jelentkeznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fc64806-26d4-4862-938c-ad1d50bcab58","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A klasszikus, a modern és a kortárs művészet a nagyközönség előtt sokáig rejtve maradt alkotásai kerülnek az érdeklődők és a műgyűjtők elé a Kieselbach Galériában.","shortLead":"A klasszikus, a modern és a kortárs művészet a nagyközönség előtt sokáig rejtve maradt alkotásai kerülnek az érdeklődők...","id":"202053_tarlat__munkacsytol_bak_imreig_csucsok_kozott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7fc64806-26d4-4862-938c-ad1d50bcab58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fde20015-b4e5-46ed-b70b-bb5e7bbfcc49","keywords":null,"link":"/360/202053_tarlat__munkacsytol_bak_imreig_csucsok_kozott","timestamp":"2021. január. 01. 12:00","title":"Árrekordra esélyes képpel látható különleges kiállítás Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1e23b5f-096e-42da-a9a6-f0d2b3a2097e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Nemcsak saját szurkolóit keseríti el gyenge szereplésével a Schalke 04 labdarúgócsapata, hanem a német Bundesliga nyeretlenségi rekordját tartó Tasmania Berlin szimpatizánsait is.","shortLead":"Nemcsak saját szurkolóit keseríti el gyenge szereplésével a Schalke 04 labdarúgócsapata, hanem a német Bundesliga...","id":"20210103_Annyira_rosszul_megy_a_Schalkenak_hogy_mar_egy_rivalis_csapat_szurkolo_is_nekik_szurkolnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d1e23b5f-096e-42da-a9a6-f0d2b3a2097e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2490ed71-3408-403c-b991-a15ffcd7ae4d","keywords":null,"link":"/sport/20210103_Annyira_rosszul_megy_a_Schalkenak_hogy_mar_egy_rivalis_csapat_szurkolo_is_nekik_szurkolnak","timestamp":"2021. január. 03. 11:20","title":"Annyira rosszul megy a Schalkénak, hogy már egy rivális csapat szimpatizánsai is nekik szurkolnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08f4a901-c0a4-4818-bb04-81d1c0300725","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A síelésre még nem érett meg a helyzet.","shortLead":"A síelésre még nem érett meg a helyzet.","id":"20210102_Januar_18ig_nem_biztosan_nem_nyitnak_meg_az_olasz_sipalyak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=08f4a901-c0a4-4818-bb04-81d1c0300725&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d820d4cb-8d30-4005-a9b8-1b75e35d2021","keywords":null,"link":"/elet/20210102_Januar_18ig_nem_biztosan_nem_nyitnak_meg_az_olasz_sipalyak","timestamp":"2021. január. 02. 17:48","title":"Január 18-ig nem biztosan nem nyitnak meg az olasz sípályák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]