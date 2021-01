A sorozat folytatását az HBO Max jelentette be, a címe And Just Like That... lesz.

Folytatást kap 2021-ben a Szex és New York című sorozat – idézi az HBO Max amerikai streamingszolgáltató közleményét a The Guardian. Az új sorozat And Just Like That... címen indul, ami nagyjából úgy fordítható: "És csak úgy...".

A sorozatban hárman is visszatérnek az eredeti négy főszereplőből, ők Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon és Kristin Davis. Parker, Nixon és Davis producerként is részt vesz az And Just Like That...-ben. Producer lesz továbbá az eredeti sorozatot is készítő Michael Patrick King.

A Szex és New York 1998-ban indult, majd hat évadon keresztül, egészen 2004-ig futott. Hét Emmy-díjat és nyolc Golden Globe-ot, valamint két mozifilmes folytatást kapott.

(Via 444.hu